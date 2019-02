Praha - Fotbalisté Sparty ani v generálce na jarní část první ligy nenašli přemožitele a vyhráli i sedmý zápas v zimní přípravě. Letenští na soustředění ve Španělsku porazili 3:2 CSKA Sofia, o jejich vítězství rozhodl devět minut před koncem Alexandru Chipciu.

Spartu poslal do vedení šestým gólem v přípravě Václav Drchal, ale soupeř ještě v první půli skóre otočil. Po pauze však srovnal z pokutového kopu Guélor Kanga a rozhodl Chipciu. Letenští tak navázali na předchozí triumfy nad Českými Budějovicemi, Chotěbuzí, Vltavínem, Székesfehérvárem, Dynamem Kyjev a pekingským celkem Žen-che.

"Jsem rád, že jsme to otočili a sérii jsme dotáhli. Ale pořád musíme zůstat na zemi, protože to je jen příprava a musíme to potvrdit v lize," uvedl pro klubovou televizi trenér Sparty Zdeněk Ščasný, který byl také rád, že se nikdo nezranil, protože soupeř hrál podle něj až příliš tvrdě.

"Ze zápasu s Plzní jsme věděli, že soupeř je silný na míči a hodně agresivní," připomněl Ščasný pondělní výhru CSKA Sofia nad Plzní. "Byly tam zákroky, které by v přípravě být neměly. Nakonec že se nikdo nezranil, je asi největší úspěch," dodal letenský kouč.

Bulharského soupeře měl v posledním přípravném utkání před vstupem do jara také Liberec. Severočeský celek na soustředění v Turecku porazil 2:0 Botev Plovdiv a oba góly dal někdejší nejlepší střelec Evropské ligy Libor Kozák, který do Slovanu přišel po jedenácti letech v zahraničí.

Generálka v Turecku vyšla i Ostravě, která si díky brance Lukáše Pazdery poradila 1:0 s Orenburgem.

Přípravné fotbalové zápasy:

--------

Sparta Praha - CSKA Sofia 3:2 (1:2)

Branky: 9. Drchal, 67. Kanga z pen., 81. Chipciu - 21. Rodrigues z pen., 41. Jorginho.

Sestava Sparty: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina (46. Radakovič), Hanousek - Karlsson (60. Kadlec), Frýdek (60. Hašek), Kanga (80. Hložek), Sáček, Chipciu - Drchal (46. Pulkrab). Trenér: Ščasný.

Slovan Liberec - Botev Plovdiv 2:0 (2:0)

Branky: 6. a 30. Kozák.

Sestava Liberce: Nguyen (46. Vliegen) - Fukala (46. Koscelník), Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oršula (60. Potočný), Mara, Oscar, Pešek (71. Pázler) - Nešický (46. Malinský) - Kozák (60. Musa). Trenér: Hornyák.

Ostrava - Orenburg 1:0 (1:0)

Branka: 11. Pazdera.

Sestava Ostravy: Laštůvka - Pazdera (70. Celba), Procházka (46. Šindelář), Stronati (70. Azackij), Holzer - Fillo (70. Bolf), Jánoš (70. Kaloč), Hrubý (70. Mešaninov), Jirásek (70. Breda) - Kuzmanovič (46. Diop), Baroš (46. J. Šašinka). Trenér: Páník.