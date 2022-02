Sparta ztratila v závěru výhru nad Vítkovicemi, obrat dokonal v nájezdech Marosz

Praha - Hokejisté Sparty podlehli v utkání 54. kola extraligy týmu Vítkovic 2:3 po samostatných nájezdech. Ostravané v metropoli dvakrát prohrávali, Dominik Lakatoš však vyrovnal v čase 58:54 a v nájezdech rozhodl Rostislav Marosz. Po dvou bodech shodně za gól a nahrávku zaznamenali domácí bek Maxim Matuškin a útočník Vladimír Sobotka, ale i hostující útočník Jan Hruška. Ostravané vyhráli potřetí za sebou.

V sestavě domácích nechyběli olympionici včetně v Pekingu nevyužitého náhradníka Tomáška, jenž dnes prožil premiéru po návratu do týmu Pražanů z Chabarovsku, a to rovnou v první útočné formaci právě s reprezentanty Řepíkem a Sobotkou.

První velké šance přišly hned ve třetí minutě. Bernovský prověřil pozornost Hudáčka, na druhé straně si vedl stejně dobře Dolejš proti Řepíkovi. Na začátku šesté minuty se proti pravidlům provinil Kovář a sparťané trestali - hříšníka poslal přesně po polovině jeho trestu zpátky do hry Sobotka.

Další šanci nevyužil Řepík. Následovala opět početní výhoda sparťanů, v níž mohli zvýšit Sobotka a Tomášek, jenže Dolejš byl proti. Hosté pak přežili bez úhony i třetí oslabení v úvodním dějství a když už byli v plné počtu, Fridrich zaměstnal Hudáčka.

Slovenský gólman si poradil i v úvodu druhé části proti Plášilovi, následně si zahráli přesilovku poprvé také Ostravané. Bernovský pálil ale jen do Hudáčka. V souboji gólmanů však nijak nezaostával ani Dolejš, jenž se vytáhl v polovině základní hrací doby proti Chlapíkovi.

Ostravané hráli v krátké sledu za sebou dvě přesilovky, po nich se v početní převaze ocitla i Sparta, ale stavem pohnul až při plném počtu hráčů na ledě Hruška, jenž 46 sekund před vypršením druhé třetiny překonal bekhendem Hudáčka a vyrovnal.

Sparťané si vzali vedení zpět ve 44. minutě díky Matuškinovi, jenž prostřelil Dolejše v přesilovce. Další šanci nevyužil aktivní Tomášek, jenž si u obou branek Pražanů připsal asistenci. S blížícím se závěrem přibývaly šance na straně hostů. V 58. minutě se ještě nepovedlo vyrovnat Dejovi, ale pak při hře bez gólmana poslal duel do prodloužení Lakatoš.

Hosté si v čase 59:40 situaci zkomplikovali špatným střídáním, další z mnoha oslabení už ale přečkali bez úhony. Z devíti nájezdů pak uspěl jako jediný ve čtvrté sérii Marosz.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás to bylo další utkání v tom nahuštěném programu, který máme. Stál proti nám velice těžký a urputný soupeř, což jsme ale celkem očekávali. Musím říct, že mužstvo to odmakalo a odbojovalo, bohužel nám chyběla minuta, abychom to dotáhli do tří bodů. Celkově vzato nás stály body ty poslední minuty ze druhé a třetí třetiny. V prodloužení jsme měli něco proměnit, měli jsme tam i přesilovku. Nájezdy nám nejdou, ale také bychom z nich měli nějaký gól dát."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Stál proti nám vynikající soupeř. Ten začátek nebyl asi takový, jak bychom chtěli, protože tam byla tři vyloučení za sebou, takhle jsme nechtěli začít. Sparta jednu přesilovku využila, ale nemyslím si, že by nás domácí nějak přehrávali. Celý zápas jsme hráli velice dobře, nepříjemně, měli jsme dobrý pohyb a myslím, že i ten gól do šatny jsme si zasloužili. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme hrát co nejdéle bez vyloučení, což se nám zase nepodařilo a dostali jsme gól. Kluci se však nesložili, hráli pořád stejný hokej šedesát minut a odměnou byl gól při hře šest na pět."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branka a nahrávky: 7. Sobotka (Tomášek, Matuškin), 44. Matuškin (Sobotka, Tomášek) - 40. J. Hruška (Koch), 59. Lakatoš (J. Stehlík, J. Hruška), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Frodl, Bohuněk. Vyloučení: 3:7, navíc Moravčík - Flick oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 5932 (omezený počet).

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina - Řepík, Sobotka, Tomášek - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lindberg, Marosz, M. Kalus - Lakatoš, J. Hruška, Dej - Fridrich, Flick, R. Bondra - Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.