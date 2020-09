Sparta zlomila Zlín až v závěru a v lize vyhrála i počtvrté

Praha -Fotbalisté Sparty otočili dnešní zápas čtvrtého ligového kola se Zlínem a po výhře 3:1 bez ztráty bodu vedou tabulku. Hosté na Letné vedli po brance Youba Dramého, jenže poté přišli o vyloučeného Lamina Jawa a domácí skóre otočili. O vyrovnání se postaral Adam Hložek a rozhodnutí přinesla penalta v 88. minutě, kterou sice Bořek Dočkal neproměnil, ale po následné akci padl vlastní gól Petra Jiráčka. Třetí gól přidal v nastavení Lukáš Juliš.

Sparta se v utkání musela obejít bez záložníka Ladislava Krejčího mladšího a útočníka Libora Kozáka, kteří se nakazili koronavirem a museli do karantény. "Nechceme mlžit, je to po dohodě s hráči. Covid by neměl představovat společenské stigma," vysvětlil mluvčí klubu Ondřej Kasík.

Hosté s ofenzivním rozestavení dávali od první minuty najevo, jak chtějí eliminovat aktivitu favorita, ale Sparta brzy začala hrozit především díky kombinaci útočného dua, které doplňoval Dočkal a právě domácí kapitán v osmé minutě pálil vydařeně mezi tyče, brankář Dostál byl pozorný.

Po čtvrthodině se Zlín předvedl několika vydařenými akcemi. Dvakrát ve sparťanské šestnáctce jen zahrozili, ale v 19. minutě se individuálně prosadil na pravé straně trestného území Dramé a technickou střelou na zadní tyč překvapil gólmana Heču a Zlín se dostal do vedení.

Sparta pak výrazně přidala, ale největší šance při střele Juliše ve 31. minutě skončila na nohou spoluhráče Hložka. Až do poločasu měla výraznou územní převahu, ale příliš nepotvrzovala, že byla před tímto kolem nejlépe střílejícím týmem ligy.

Průběh ovlivnila 49. minuta a chyba zlínského Jawa, který v rohu hřiště fauloval Dočkala a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Sotva dokráčel za pomezní čáru, poslal Dočkal trestný kop před branku a zlínská obrana pustila k dorážce Hložka, který vyrovnal.

Od té chvíle Sparta hosty zatlačila, jejich ofenzivní snahy ještě zvýšil příchod Karlssona, který nahradil stopera Plechatého. Jenže domácí akce končily buď nepřesným zakončením, nebo na hranici šestnáctky a Zlín se stále více přibližoval k senzační remíze. Nejblíže rozhodnutí byl Juliš, který v 77. minutě z dorážky po centru Trávníka nastřelil břevno.

Domácí snaha vrcholila v posledních minutách. Defenzivní taktika se Zlínu nevyplatila. Po faulu Procházky na Krejčího staršího - a zásahu videorozhodčího - domácí kopali penaltu, kterou sice Dočkal neproměnil, ale míč vrátil zpět před branku Trávník a zlínský kapitán Jiráček si vstřelil vlastní gól. Domácí korunovali vydřenou výhru v nastaveném času po čtvrté podzimní trefě Juliše.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Už v přípravě na zápas jsme hráče varovali, aby nedopustili průběh jako v Karviné, přesto jsme znovu prohrávali. Opakovaně jsme udělali stejnou chybu při dostupování zlínských hráčů, kteří byli nebezpeční při rychlých akcích. Soupeř měl ještě jednu slibnou šanci. Podařil se nám znovu obrat, ale máme na čem pracovat v defenzivní souhře. Co říkám na vyloučení a penaltu? Ten druhý žlutý faul vyloučeného byl moc daleko, abych mohl soudit. Ale penalta byla podle záběrů, které jsem viděl už na lavičce, jasná. A oba góly byly podle mého soudu regulérní. Souček nahradil nemocného Krejčího až včera, ale zvládnul to dobře. Dnes nám více scházel Kozák, v druhém poločase bychom jeho výšku využili."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Musím mužstvo za výkon pochválit, jsme dnes morální vítězové. Tým určitě po dnešku získá ještě větší sebevědomí, dnes někteří hráči výjimeční a to jakým způsobem jsme prohráli, to je věc druhá. K dalším věcem se nechci vyjadřovat, vidím to z padesáti metrů. Ale já snesu hodně - viděl jsem žlutou kartu a další věci jsem měl z padesáti metrů... Nechci dělat nějaké závěry, na to jsou komise, aby to posoudily. Měli jsme dnes několik lepších hráčů než Sparta, fungovalo nám to až do vyloučení. A penalta nás definitivně dorazila."

Sparta Praha - Fastav Zlín 3:1 (0:1)

Branky: 50. Hložek, 88. vlastní Jiráček, 90.+2 Juliš - 19. Dramé. Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž - Machálek (video). ŽK: Lischka, Souček - Jawo, Poznar, Procházka, trenér Páník. ČK: 49. Jawo. Diváci: omezený počet).

Sparta: Heča - Plechatý (60. Karlsson), Čelůstka, Lischka - Lasilav Krejčí I, Sáček, Souček (76. Trávník), Dočkal (90.+3 Fortelný), Hanousek (76. Minčev) - Juliš, Hložek. Trenér: Kotal.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Dramé (89. Janetzký), Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Jawo. Trenér: Páník.