Sparta zlomila vítkovické prokletí a vyhrála počtvrté v řadě

Ostrava - Hokejisté Sparty zvítězili v 9. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 5:1. Pražané sice prohrávali po trefě Robertse Bukartse, pak ale skóre otočili a ve Vítkovicích se radovali po takřka čtyřech letech. Sparta naposledy uspěla v Ostravě 31. ledna 2016, kdy zvítězila 3:2, následně osmkrát prohrála. Hosté tak zakončili šestizápasovou sérii v arénách soupeřů čtvrtou výhrou v řadě.

Úvodní třetina souboje tradičních rivalů zůstala za očekáváním. Ostravany mohl poslat do vedení Mallet, jenže z mezikruží pálil vedle. Ve druhé části už se Vítkovičtí dočkali. V čase 26:37 Roman chytrou přihrávkou vysunul Bukartse a sparťanský útočník, který je v ostravském celku na hostování, po kličce do forhendu poslal puk pod lapačkou Sedláčka do sparťanské branky.

Hned o 29 sekund později ovšem srovnal Polášek, zanedlouho pak Pražané udeřili znovu. Polášek zavezl puk do útočné třetiny, po sérii odrazů se ke kotouči dostal Smejkal a otočil skóre. Třetí gól si Sparta schovala na úplný závěr druhé části. Říčka našel střílenou přihrávkou Růžičku, jenž zblízka doklepl puk za záda Dolejše.

Pražané kontrolovali hru a ve 48. minutě skórovali poté, co domácí nedotáhli do zdárného konce zajímavé přečíslení a hned z následného brejku je potrestal Kudrna. Tentýž hráč skóroval znovu necelých pět minut před koncem po povedené souhře a podtrhl sparťanské vítězství na ledě Vítkovic v poměru 5:1.

Sparta tak úspěšně zakončila šestizápasovou sérii venkovních utkání, Vítkovičtí si naopak na svém ledě připsali čtvrtou porážku za sebou a klesly na deváté místo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Sparta měla do první komerční pauzy výborný pohyb, vytvořila si několik šancí, ale pak se hra vyrovnala. Měli jsme dobrý vstup do druhé třetiny. Vedením jsme získali energii, kterou jsme chtěli využít, ale bohužel jsme inkasovali dva rychlé góly a od té chvíle jsme dělali špatná rozhodnutí. Rozdíl byl v předbrankových prostorech, z toho špinavého prostoru jsme dostali tři branky a měli bychom se z toho poučit. Soupeř vyhrál zaslouženě, patří mu obrovský kredit."

Uwe Krupp (Sparta): "Na tomhle místě je těžké hrát. Před Vítkovicemi jsme měli před zápasem velký respekt vzhledem k jejich způsobu a organizaci hry. V první třetině jsme měli spoustu energie, vytvářeli jsme si šance, ale do vedení pak šli domácí. Nejdůležitější bylo, že jsme dokázali rychle srovnat skóre. Tohle pak otočilo celý zápas. Vytvářeli jsme si tlak a využili naše šance. Nejen, že jsme výborně bruslili, byli jsme i chytří na puku. Hodně nám pomohl brankář Sedláček, kluci odvedli solidní výkon."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Roberts Bukarts (O. Roman, Výtisk) - 28. Polášek (Smejkal, Košťálek), 31. Smejkal (Tomášek, Polášek), 40. V. Růžička ml. (Říčka), 48. A. Kudrna, 56. A. Kudrna (Ďaloga, Pech). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:8. Bez využití. Diváci: 6255.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - Trška, Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, Bodák - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - Vopelka, Š. Stránský, Lakatoš - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Sparta: J. Sedláček - Polášek, Košťálek, Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák - Řepík, Pech, Forman - Říčka, V. Růžička ml., A. Kudrna - Buchtele, Sukeľ, Rousek - Smejkal, Tomášek, Dočekal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.