Sparta zkusí v ligovém derby poprvé od března 2016 porazit Slavii

Praha - Nedělní pražské derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie bude šlágrem 10. kola první ligy i celé podzimní části. Letenští chtějí zlomit nepříznivou sérii ve vzájemných soubojích a úhlavního rivala poprvé od března 2016 a po 14 soutěžních zápasech porazit. Červenobílí coby obhájci titulu budou hájit rekordní šňůru 54 ligových duelů bez prohry a pozici jediného týmu, který v této sezoně nejvyšší soutěže ve všech utkáních bodoval. Sparta ztrácí v tabulce na soupeře ze třetího místa dva body, druhá Slavia má navíc zápas k dobru.

Slavia vyhrála osm z posledních 14 vzájemných soutěžních duelů a na Letné včetně domácího poháru třikrát za sebou zvítězila 3:0. V posledních čtyřech soubojích se Spartou navíc červenobílí neinkasovali. I proto jsou slávisté před jubilejním 300. derby v roli kurzových favoritů a jednoznačně jim věří i sázkaři. Jen necelých 20 procent z nich tipuje vítězství Sparty.

Oba celky ve čtvrtek nastoupily v pohárech. Zatímco sparťané se naladili domácí výhrou 1:0 nad Glasgow Rangers v Evropské lize, Slavia v Evropské konferenční lize podlehla v Rotterdamu Feyenoordu 1:2. Červenobílí utrpěli první porážku po sérii pěti soutěžních vítězství.

"Taková výhra jako s Rangers vás podpoří. Doufám, že to ukážeme v derby, které je pro nás strašně důležité. Víme, jaké je postavení naše a jaké je postavení Slavie," uvedl sparťanský trenér Pavel Vrba, jehož tým v posledním vzájemném duelu podlehl červenobílým v květnovém semifinále domácího poháru jasně 0:3.

"Jakákoliv ztráta by pro nás nebyla vůbec příjemná. Hrajeme doma a doufám, že týden zakončíme příjemně. I když narazíme na soupeře, který v poslední době vládne fotbalu v Česku, má kvalitního trenéra i mančaft," doplnil Vrba, který od příchodu na Letnou s týmem ve 12 z 13 domácích ligových zápasů zvítězil.

Slávisté věří, že podají lepší výkon než v Rotterdamu. "Zápas s Feyenoordem skončil, hodíme ho za hlavu a už teď přemýšlíme o derby. Nic jiného v hlavách nemáme. Soustředíme se na neděli, kdy budeme chtít vyhrát," uvedl útočník Jan Kuchta, jenž může odehrát jubilejní 100. ligový zápas.

"Teď přichází derby. Bude to rychlý přechod a všichni víme, že to je největší zápas v Česku. Sparta dává hodně gólů, naposledy v lize ve Zlíně vstřelila pět branek. Mohl by to být dobrý fotbal s hodně góly na obou stranách," mínil slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež.

Oba celky mají některé hráče na marodce. Na sparťanské straně zřejmě od začátku ještě nezačne kapitán Bořek Dočkal, který proti Rangers naskočil až v 90. minutě. Trpišovský nevyloučil, že by se mohl do sestavy Slavie po zranění vrátit klíčový obránce Ondřej Kúdela.

Zápas začne v neděli na Letné v 19:00. Po rozvolnění omezení proti koronaviru už nějakou dobu mohou být stadiony zcela zaplněny, fanoušci musejí podobně jako při dalších sportovních a kulturních akcích prokázat bezinfekčnost. Už v pondělí byl vyprodaný sektor pro hostující příznivce.

Statistické údaje před zápasem Sparta Praha - Slavia Praha: Výkop: neděle 3. října, 19:00. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Franěk (video). Bilance: 58 24-21-13 78:59. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček, Hložek, Haraslín - Drchal. Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Bořil - Samek, Ševčík - Masopust, Stanciu, Schranz - Kuchta. Absence: Höjer, Holec, Juliš, Souček (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Ladislav Krejčí II (rekonvalescence) - Hovorka, Hromada, Kačaraba, Provod, Takács (všichni zranění), Kolář, Kúdela (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pavelka (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Pešek (4) - Schranz (6). Zajímavosti: - Slavia od března 2016 neprohrála se Spartou 14 soutěžních zápasů po sobě (12 v lize, 2 v poháru) a v posledních 4 neinkasovala - Sparta doma se Slavií v posledních 6 soutěžních zápasech nezvítězila a 3x po sobě tam prohrála 0:3 - Sparta v lize prohrála jediný z posledních 18 zápasů - Sparta pod trenérem Vrbou ve 13 domácích ligových duelech neprohrála (z toho 12 vítězství a minulá remíza) - Slavia od loňského března neprohrála rekordních 54 ligových zápasů po sobě a jako jediná v tomto ročníku nejvyšší soutěže bodovala ve všech utkáních - Slavia venku v lize neprohrála 27x za sebou a je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má se 24 brankami společně se Spartou nejlepší útok ligy a se 7 inkasovanými góly spolu s Plzní také nejlepší obranu - Slavia má k dobru odložený zápas s Olomoucí - Sparta ve čtvrtek v Evropské lize porazila Glasgow Rangers 1:0, Slavia v Evropské konferenční lize prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2 a utrpěla první porážku po sérii 5 soutěžních vítězství - Kuchta (Slavia) může odehrát 100. ligový zápas stejně jako zraněný sparťan Juliš - kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež