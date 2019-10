Sparta zkusí proti Varům přidat sedmou výhru v řadě

Praha - Hokejisté Sparty a Karlových Varů budou ve středeční předehrávce 20. extraligového kola shodně usilovat o prodloužení vítězné série. Pražané půjdou do souboje tabulkových sousedů se šesti úspěchy v řadě, Západočeši vyhráli poslední čtyři utkání a naprázdno nevyšli už pětkrát po sobě.

Sparťané zakončí blok tří domácích zápasů, během něhož museli hrát prodloužení jak v utkání proti Litvínovu, tak i naposledy s Pardubicemi. V obou případech ale uzmuli druhý bod a útočí na svou nejdelší sérii od roku 2016, kdy na přelomu února a března zaznamenali včetně úvodního duelu play off devět vítězství za sebou.

"Myslím, že i to ukazuje naši sílu, když zvládneme takové zápasy. Máme trochu zkušenější mužstvo a také jsme se poučili z chyb z minulé a předminulé sezony. Kluci jsou schopní to odehrát na jeden dva góly a nepanikařit," uvedl asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Právě v tom vidí zásadní posun. "V minulé sezoně jsme hodně pykali za to, jak jsme se snažili být aktivní, byli jsme všude možně rozlítaní, ale před brankou jsme neměli nikoho. Teď jsme schopní se i zatáhnout a ohlídat si předbrankový prostor," doplnil Nedvěd.

Především v posledních zápasech Sparta potvrdila zlepšení defenzivě. "Určitě si to v tomto ohledu sedá. Když jsme dostali dvakrát za sebou šišku (v Brně a Hradci Králové), vypadalo to bídně. Teď už je to lepší. Když už se i tak nějaké chyby naskytnou, tak mě to občas i trefí. Pak se to projeví i v bodovém zisku," řekl gólman Matěj Machovský.

Karlovarští hokejisté jsou ale momentálně také na úspěšné vlně a napravili sérii čtyř zápasů bez bodového zisku, která přišla po povedeném vstupu do sezony, kdy za tři utkání neztratili ani bod. Nyní je čeká nelehká výzva. I proto, že s Pražany prohráli v extralize už pětkrát za sebou.

"Po vítězství je vždycky v kabině super nálada a atmosféra. Nijak to ale nepřeceňujeme, zůstáváme nohama na zemi a i do dalších utkání chceme jít s maximální pokorou," uvedl útočník Ondřej Beránek.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 20. kola extraligy:

HC Sparta Praha (4.) - HC Energie Karlovy Vary (5.).

Začátek zápasu: 18:30 (ČT Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2.

Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 10 zápasů/12 bodů (4 branky + 8 asistencí) - Tomáš Rachůnek 12/15 (7+8).

Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,33 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,45 procenta, Matěj Machovský 3,02 a 91,10 - Filip Novotný 2,50 a 92,52, Jan Bednář 4,32 a 86,76.

Zajímavosti:

- Sparta vyhrála šestkrát za sebou a ztratila při této sérii jen dva body. Sedmkrát v řadě zvítězila naposledy v únoru a březnu 2016. Tehdy se Pražanům podařila vítězná šňůra v závěru základní části a v součtu s úvodním čtvrtfinále play off proti Zlínu se radovala dokonce devětkrát za sebou.

- Pražané vyhráli všechny čtyři domácí zápasy v této sezoně - zvítězili nad Plzní (7:6 v prodloužení), nad Třincem (4:2), nad Litvínovem (5:4 v prodloužení) a nad Pardubicemi (2:1 v prodloužení).

- Energie zvítězila čtyřikrát za sebou a přišla v této sérii o jediný bod.

- Karlovy Vary ze čtyř zápasů venku v této sezoně třikrát bodovaly, z toho dvakrát vyhrály.

- Sparta porazila Karlovy Vary pětkrát za sebou a ztratila v této sérii jediný bod. Energie uspěla naposledy 28. února 2017, kdy vyhrála doma 3:1.