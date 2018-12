Praha - Fotbalová Sparta získala z Bohemians Praha 1905 svého odchovance Martina Haška mladšího. Třiadvacetiletý střední záložník se na Letnou vrací po roce a půl. Sparta na něj měla předkupní právo, které se rozhodla využít, a Hašek se 3. ledna zapojí do její přípravy.

"Martin Hašek prodělal za období, kdy působil v Bohemians, znatelný výkonnostní posun. Velmi dobře zvládá defenzivní i ofenzivní činnosti a je to typologicky hráč, kterého jsme v kádru neměli," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Věříme, že nejen okamžitě zvýší konkurenci v týmu, ale že se ve Spartě prosadí. Martin bude dalším odchovancem v kádru, přichází do prostředí, ve kterém vyrostl a které dobře zná," dodal.

Hašek vyrůstal ve Spartě, kde hrával i trénoval jeho otec Martin Hašek starší. Zkušenosti ale sbíral na hostováních v Pardubicích, na Žižkově, ve Vlašimi a v Bohemians, kam loni v červenci přestoupil. V Bohemians se stal klíčovým hráčem. Celkem v lize odehrál 64 zápasů a vstřelil osm gólů.

"Dlouhodobě jsme sledovali Martinovu výkonnost a nyní jsme došli k závěru, že nastal správný čas k jeho přesunu zpět na Spartu. Je dalším z řady hráčů, kterým klub přestupem umožnil pravidelně nastupovat v lize v jiném klubu, přičemž existovaly jasně dané podmínky jeho návratu," uvedl k přestupu trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Také Hašek se cítí na návrat připravený. "Chtěl jsem se v kariéře posunout dál. V Bohemce jsem zažil krásné časy, ale cítil jsem, že je na čase se posunout do většího klubu s většími ambicemi. A Sparta je obrovský klub s obrovskými ambicemi," řekl Hašek. "Ve Spartě jsem vyrostl. Hrál jsem tu od devíti let, prošel jsem celou mládeží i B týmem. Chodil jsem sem i na zápasy. Jako malý kluk jsem snil o tom, že si na tomhle stadionu zahraju. Teď se mi to poštěstí," dodal.

Rozhodování mu usnadnil i nový sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Z každého rozhovoru s ním jsem byl nadšený. Líbilo se mi, co říká, a maximálně jsem tomu věřil. Je to podle mě dobrý člověk a věřím, že bude i výborný sportovní ředitel," uvedl Hašek.

Hašek je druhou zimní posilou Sparty, která po nepovedeném podzimu figuruje v ligové tabulce na pátém místě o 17 bodů za první Slavií. Od příštího roku bude její dres oblékat i švédský reprezentační záložník David Moberg Karlsson, který přestoupil z Norrköpingu.

"Nemám obavy z toho, jak je na tom Sparta nyní. Já hrál v Bohemce, kde jsme bojovali o holou záchranu. Samozřejmě vím, že Sparta chce hrát úplně jinde, a rozhodně se toho nebojím. Přicházím proto, že věřím, že se to zvedne. A hodně rychle," dodal Hašek.