Sparta získala obránce Mejdra z Hradce, opačným směrem zamířil Gabriel

Praha - Fotbalisty Sparty posílil krajní obránce Jan Mejdr z Hradce Králové. Sedmadvacetiletý odchovanec pražského klubu podle jeho webu podepsal na Letné víceletou smlouvu. Opačným směrem zamířil na přestup jiný pravý bek Adam Gabriel, kterého Sparta může zpětně odkoupit.

Mejdr patřil ke klíčovým hráčům východočeského ligového nováčka na cestě za nečekaným šestým místem. Za Hradec Králové v nejvyšší soutěži odehrál 31 utkání, vstřelil jednu branku a přidal sedm asistencí.

"Honza zaznamenal velký výkonnostní vzestup. Na ligu si téměř okamžitě zvykl a nadále se zlepšoval. Je produktivní a věříme, že u nás může být ještě lepším hráčem. Přinese nám také fyzický způsob hry, který nám v určitých pasážích chyběl," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Mejdr za první mužstvo Sparty neodehrál ani jeden soutěžní zápas, po odchodu z Letné působil v jiném pražském celku Dukle, druholigovém Sokolově a od ledna 2020 v Hradci Králové.

"Pocity jsou úžasné. Jako malý jsem tady vyrůstal. Ačkoli ta cesta byla hodně trnitá a bylo na ní mnoho překážek, jsem rád, že to dopadlo," uvedl Mejdr.

Spolu s královéhradeckým spoluhráčem Adamem Vlkanovou se v závěru minulého ročníku při utkání Slavie se Slováckem pohybovali ve VIP prostorách stadionu v Edenu. Bez vědomí vedení Hradce Králové jednali se Slavií, čímž porušili smlouvy a přestupní řád a dostali od klubu pokutu. Do závěrečných kol nadstavbové části Mejdr s Vlkanovou nenastoupili. "Nezáleží na tom, kolik VIPek navštívíš, ale kde se ti líbí nejvíc," uvedla Sparta na svém twitteru.

"Kdo by to byl čekal, že z posledního místa ve druhé lize z týmu, který bojoval o záchranu, budu postaven do pozice, kde o mě mají zájem tři nejlepší české týmy (takhle šílenou myšlenku jsem neměl ani já)," přidal Mejdr na svém twitterovém účtu.

Čerstvě jednadvacetiletý Gabriel, jenž působil ve sparťanském B-týmu, s Hradcem Králové podepsal tříletou smlouvu. "O Adama máme zájem už delší dobu, teď se nám jeho příchod konečně podařilo dotáhnout. Mám o něm detailní přehled ze zápasů sparťanského béčka, je to pracovitý krajní hráč s vítěznou mentalitou, řekl bych, že to jednou může být nový Mejdr," uvedl sportovní ředitel královéhradeckého klubu Jiří Sabou pro klubový web.