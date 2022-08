Sparta získala Jankta, reprezentační záložník přišel na hostování s opcí

Praha - Fotbalový reprezentant Jakub Jankto je novou posilou pražské Sparty. Šestadvacetiletý odchovanec Slavie přišel na Letnou ze španělského Getafe na roční hostování s opcí. Sparta představila novou posilu na klubovém webu.

"Přivádíme hráče se zkušenostmi z těžkých zápasů, které odehrál jak v reprezentaci, tak i v zahraničních soutěžích. Je ve velmi dobrém fotbalovém věku, trenér s ním může počítat na všechny pozice v ofenzivě. Jakub přichází proto, abychom ještě zkvalitnili kádr a umožnili trenérovi větší variabilitu při skládání sestavy," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Jankta čeká premiéra v české nejvyšší soutěži. Ze Slavie odešel do Itálie už v 18 letech, aniž by si připsal start v A-týmu, a přes Udine a Sampdorii Janov se dostal před minulou sezonou až do La Ligy. V Getafe se ale i vinou zranění neprosadil a nastoupil jen ke 14 ligovým duelům.

V reprezentaci má Jankto na kontě 45 zápasů a čtyři branky. Nechyběl ani u čtvrtfinálové účasti na loňském Euru.

Nyní se ofenzivní hráč pokusí pozvednout Spartu, která po obránci Jaroslavu Zeleném a útočníku Janu Kuchtovi získala během léta třetího reprezentanta se slávistickou minulostí. V Evropské konferenční lize vypadli Letenští už ve 2. předkole s Vikingem Stavanger a domácí porážkou s Libercem zahájili i českou nejvyšší soutěž. Premiérovou soutěžní výhru pod novým trenérem Brianem Priskem si připsali až v neděli v Českých Budějovicích.