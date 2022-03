Sparta zdolala v zápase na podporu Ukrajiny Kladno 4:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v posledním 60. kole extraligy Kladno 4:1 a bodovali naplno posedmé za sebou. Zápas na podporu ukrajinských rodin prchajících před válkou se hrál díky iniciativě Jaromíra Jágra v pražské O2 areně, kam přišla rekordní návštěva sezony 14.512 diváků. Pražané rozhodli v úvodních dvou třetinách, kdy skórovali David Vitouch, Filip Chlapík a David Němeček. Až v závěru snížil Antonín Melka, na jehož gól odpověděl David Tomášek. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže Chlapík si připsal i dvě asistence, stejně jako Tomášek.

Sparta, která nastoupila bez beků Poláška, Matuškina a Moravčíka a útočníků Řepíka, Erika Thorella a Sobotky, od začátku diktovala tempo. Kladno se před Machovského dostávalo pouze sporadicky, za prvních dvacet minut ho Rytíři prověřili podle statistik pouze dvakrát.

Do první zajímavější příležitosti se po šesti minutách dostal Horák, jehož v přečíslení dva na jednoho našel Buchtele, kladenský brankář Bow se ale stihl přesunout a betonem domácího centra vychytal. Tlak Sparty se stupňoval, ale ani Pavelka a Tomášek v nadějných pozicích neuspěli. V 12. minutě se před Bowem objevil osamocený Prymula, jeho střelu zastavila tyčka.

V polovině 14. minuty už se Pražané prosadili, byť trochu kostrbatě. Chlapík získal kotouč na obranné modré čáře a v samostatném úniku trefil Bowa, z první dorážky neuspěl Tomášek, ale kanadský brankář i napodruhé vyrazil puk jen na sparťanské hole a Vitouch z prostoru mezi kruhy otevřel střelou do odkryté branky skóre.

Kladno poprvé výrazněji zahrozilo v 16. minutě, kdy se v přesilové hře dostalo do tří velkých šancí během pár sekund. Kubík, Hlava i Indrák ztroskotali na brankáři Machovském. Ve zbytku třetiny Pražané převzali iniciativu a z tlaku vytěžili druhou branku. V 18. minutě uvolnil Tomášek Chlapíka, jenž měl dost času zamířit a podruhé prostřelil Bowa.

Po přestávce dostali prostor v brankovištích kladenský Janus a sparťanský Hudáček. Dlouho však nemuseli řešit nijak zvlášť ošemetné okamžiky. S blížící se polovinou zápasu se začali do šancí dostávat také Rytíři. Po Hlavově přihrávce se v ideální pozici ocitl kladenský Kubík, ale Hudáčka nepřekonal. O tři minuty později na slovenském brankáři ztroskotal také Melka.

Druhou třetinu gólem uzavřeli sparťané. Doležal nabil na modrou čáru obránci Němečkovi, který se trefil do horního rohu Janusovy branky.

Kladenští, kteří už nemohli nic změnit na předposledním místě a účasti v baráži, přesto nerezignovali. V 54. minutě po parádní souhře snížil Melka. V závěru sáhli Rytíři k dlouhé power play, čehož využil ještě Tomášek. Horák pak orazítkoval horní tyčku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Když budu hodnotit hokej, tak Sparta vyhrála zcela zaslouženě a potvrdila formu z posledních zápasů. Byla jasně lepší. Ale ten zápas měl dneska úplně jiný účel, což si myslím, že se povedlo. Diváků přišlo opravdu hodně. Co se teď děje, je něco úplně šíleného. Těžko se k tomu říká víc. Nás teď čeká před baráží volno a určitě bychom chtěli sehnat soupeře na nějaký přípravný zápas, ale uvidíme. Bude to takhle na konci sezony složité. Budeme na tom však pracovat, abychom nějaké utkání odehráli."

Josef Jandač (Sparta): "Myslím, že dnešní utkání splnilo účel. Přišlo hodně diváků, o čemž to hlavně bylo. Oběma mužstvům o nic nešlo, hrál se tak trošku bezkontaktní hokej nahoru dolů se vzájemným respektem. My jsme byli ti šťastnější. Filip Chlapík potvrdil svou produktivitu a dotáhl nás k vítězství, ale to nebylo podstatné. Podstatné bylo, že přišlo tolik lidí a podpořili tak situaci, která se ve světě děje."

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. Melka (Indrák) - 14. Vitouch (Tomášek, Chlapík), 18. Chlapík (Tomášek, Horák), 40. Němeček (Doležal, Chlapík), 59. Tomášek (Vitouch). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Brejcha, Lederer. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 14.512.

Kladno: Bow (21. Janus) - Kehar, Arzamascev, Ticháček, Wood, Suchánek, Baránek - Kubík, Plekanec, Hlava - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, Indrák, Beran - Babka, Kuťák, Donaghey. Trenér: D. Čermák.

Sparta: Machovský (21. J. Hudáček) - T. Dvořák, T. Pavelka, M. Jandus, Němeček, Jurčina, Mikliš - Šmerka, Horák, Buchtele - Tomášek, Vitouch, Chlapík - Doležal, Prymula, Forman - Dvořáček, Stoljarov, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.