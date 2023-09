Sparta zdolala v souboji favoritů Pardubice 4:3 po nájezdech

Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v předehrávaném utkání 3. kola extraligy nad Pardubicemi 4:3 po samostatných nájezdech a vyhráli i třetí zápas v sezoně. Dynamo poprvé ztratilo. Hosté v očekávané bitvě skórovali jako první, po dvou třetinách prohrávali, ale pak otočili na 3:2. V čase 59:30 zachránil Spartu při hře bez gólmana Roman Horák. Před dosud nejvyšší návštěvou sezony 10.256 diváků rozhodl nájezdy - stejně jako v neděli na ledě Třince - útočník Pavel Kousal.

Do souboje dvou hlavních favoritů na zisk titulu vstoupili o něco aktivněji sparťané, jejich rozlet však přibrzdil faulem Lajunen. Východočeši, kteří se museli obejít bez zraněného obránce Košťálka, přesilovku nevyužili. Po jejím skončení sice ještě neuspěl Cienciala, ale v sedmé minutě si Říčka skvělým manévrem po přihrávce od Pauloviče připravil dobrou pozici k zakončení a prostřelil domácího gólmana Kořenáře.

Nabitá událostmi byla devátá minuta. Sedlák našel po zdařilé akci před domácím brankovištěm číhajícího Hyku, tomu však v obrovské šanci nevyšla koncovka. Vzápětí fauloval Cienciala a první početní výhodu si zahrála i Sparta. Už po 19 sekundách ji využil Řepík, když udeřil v další signalizované přesilovce po Válově prohřešku.

V 15. minutě se proti pravidlům provinil Kempný, v následné přesilovce skončil kotouč po skrumáži před brankovištěm za Kořenářovými zády, ale sudí okamžitě zamířili přezkoumat situaci na videu. Po delším rozboru gól nebyl uznán, neboť Poulíček poslal puk na branku úmyslným kopnutím. Chvilku po opětovném zahájení hry Pražané v oslabení zazlobili z brejku a Lajunenovu dorážku zastavila tyčka. Ještě před přestávkou Řepíkovi při dorážce ve velké šanci sklouzl kotouč z čepele.

První větší možnost ve druhé části měl Paulovič, ale nedal. Vniveč pak přišly i dvě přesilovky hostů. Ve 33. minutě udeřili Pražané. Chlapík zavezl puk do útočného pásma, nabil do jízdy Sobotkovi a ten prostřelil ranou bez přípravy Willa. Šanci na vyrovnání promarnil Vondráček, zvýšit nedokázal na druhé straně Buchtele.

Nástup do třetího dějství vyšel skvěle hokejistům Pardubic, kteří dvěma góly v rozmezí necelé minuty otočili skóre. V čase 40:11 se prosadil Paulovič a o 59 sekund později byl ve správný čas na správném místě Radil. Chvíli nato zamířil na trestnou lavici Najman, v oslabení se do zakončení tváři v tvář Willovi dostal Horák, ale těsné manko domácích nesmazal.

Cienciala rozjásal pardubické diváky znovu ve 44. minutě, přesilovka zůstala přesto nevyužitá. Jak zjistili sudí u videa, kotouč orazítkoval horní tyčku, pak i tu pravou, jenže přes brankovou čáru nepřešel. Sparta usilovala o vyrovnání dlouho marně. Minutu a čtvrt před vypršením základní hrací doby sáhla domácí střídačka k oddechovému času a následně i ke hře bez gólmana. V čase 59:30 pak poslal napínavý duel do prodloužení Horák.

V nastavované pětiminutovce byli blízko rozhodnutí Hyka a Chlapík, jehož bombu z první vykryl Will. Rozhodnout tak musely nájezdy. Paulovič a Kestner uspěli, Říčka nikoliv. Spartu poslal do vedení Horák, Hyka odpovědět nedokázal. Willa pak nahradil Klouček a vychytal Řepíka. Sedlák vyrovnal, Kousal vrátil domácím vedení a Poulíček už prohru neodvrátil.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Byl to dobrý zápas ve vynikající atmosféře. Pro diváky to bylo skvělé. Pardubice ukázaly, že mají velmi silný mančaft a je vidět, že jsou nakopnuté už ze zápasů Ligy mistrů. Jsem rád, že jsme nějakým způsobem otočili zápas v Třinci i dneska, i když jsme nezačali třetí třetinu vůbec dobře. Tam jsme dostali zbytečné dva góly, ale to je hokej. Na konci se nám tam povedlo něco sehrát a vrátit se do zápasu, nájezdy už jsou trošku loterie. Výhru v nich ale určitě bereme."

Václav Varaďa (Pardubice): "Myslím, že to byl z obou stran velmi kvalitní zápas na to, že se hraje teprve třetí kolo. Do utkání jsme šli samozřejmě s tím, že chceme vydolovat v Praze tři body, což se nám nakonec nepodařilo a máme jeden, ale musím říct, že náš výkon byl až na některé pasáže slušný. Sahali jsme po více bodech, ale soupeř měl štěstí. Hlavně pak ve třetí třetině, když srovnal v posledních sekundách. Myslím, že se celkem spravedlivě rozhodovalo až v nájezdech. Gratuluji domácím k bodu navíc."

Předehrávka 3. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Řepík (Chlapík), 33. Sobotka (Chlapík, Řepík), 60. R. Horák (Chlapík, Kempný), rozhodující sam. nájezd P. Kousal - 7. Říčka (Paulovič, D. Musil), 41. Paulovič, 42. Radil (T. Zohorna, J. Kolář). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 7:6, navíc Irving - T. Zohorna oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 10.256.

Sparta: Kořenář - Moravčík, Krejčík, Mozík, Kempný, Irving, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, Chlapík - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - Konečný, O. Najman, D. Vitouch. Trenér: Gross.

Pardubice: Will (od 3. nájezdu Klouček) - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, Mandát. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Sparta Praha 3 1 2 0 0 12:7 7 2. Pardubice 3 2 0 1 0 11:6 7 3. Karlovy Vary 2 2 0 0 0 10:2 6 4. Hradec Králové 2 2 0 0 0 9:3 6 5. Plzeň 2 1 0 0 1 5:5 3 6. Liberec 2 1 0 0 1 7:8 3 7. České Budějovice 2 1 0 0 1 5:6 3 8. Olomouc 2 1 0 0 1 2:3 3 9. Vítkovice 2 1 0 0 1 6:8 3 10. Litvínov 2 1 0 0 1 5:7 3 11. Třinec 2 0 0 1 1 3:6 1 12. Mladá Boleslav 2 0 0 0 2 5:8 0 13. Kladno 2 0 0 0 2 1:4 0 14. Brno 2 0 0 0 2 0:8 0