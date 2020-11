Sparta zdolala Teplice 1:0, v lize uspěla po dvou prohrách v řadě

Teplice - Fotbalisté pražské Sparty v 9. kole první ligy zvítězili v Teplicích 1:0 a v nejvyšší soutěži uspěli po dvou porážkách za sebou. Zápas rozhodl v 65. minutě Lukáš Juliš. Druhý tým tabulky ztrácí bod na vedoucí Slavii, ale úřadující mistři mají k dobru dnešní zápas s nováčkem Brnem. Na lavičce Severočechů končí trenér Stanislav Hejkal, jehož svěřenci prohráli počtvrté za sebou a v sedmém z posledních osmi ligových utkání.

Dnešní porážka by mohla stát místo teplického trenéra Stanislava Hejkala, který přiznal, že od vedení klubu dostal ultimátum získat v duelech s Bohemians 1905 a Spartou tři body, jinak se jejich cesty rozejdou.

Sparta povzbuzena čtvrteční výhrou 4:1 nad Celticem Glasgow ve skupině Evropské ligy mohla jít do vedení už v první minutě, ale nejlepší ligový střelec Juliš trefil tyčku. O chvíli později Vindheim po další Karlssonově přihrávce z ideální pozici vypálil nad břevno.

Hosté měli nadále převahu, i když jejich tlak nebyl tak silný jako v úvodu. Aktivní Karlsson po půl hodině hry tváří v tvář nepropálil teplického gólmana Němečka, který chytal teprve druhý ligový zápas v kariéře. Před pauzou ještě sparťan Krejčí mladší hlavičkoval nad branku.

Na začátku druhého poločasu Juliš v další dobré příležitosti nepřekonal Němečka. V 65. minutě už se však Letenští dočkali. Kapitán Dočkal ideálně našel Juliše a ten si střelou do odkryté branky připsal sedmý gól v ligové sezoně. Tepličtí mohli vyrovnat ze své největší šance v 87. minutě, ale Žitný zblízka z otočky vypálil nad břevno.

Sparta v lize neprohrála v Teplicích posedmé za sebou, během této série ale na Stínadlech teprve podruhé zvítězila.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Hráli jsme v kombinované sestavě velmi důstojnou roli, chybělo nám osm lidí základní sestavy. Myslím si, že jsme sehráli velmi dobré utkání. Dostali jsme branku z věci, na kterou jsme se připravovali. Odkop Nity od brány, prohrajeme hlavu a rychlé trio Juliš, Karlsson, Dočkal to prostě vyřeší, protože má kvalitu. My už jsme se tam potom nedostali. Sparta když má problémy se zraněním nebo covidem, má široký kádr. My takový kádr nemáme. Mám tady zítra sraz s vedením, ale musíme se k tomu postavit jako chlapi. Vedení mi dalo jasné ultimátum, já ho nesplnil. Samozřejmě je to konec Hejkala v Teplicích."

Václav Kotal (trenér Sparty): "My jsme měli minimálně tři čtyři šance, bohužel jsme proměnili jenom jednu. Taková utkání jsou těžká. Soupeř, i když se bránil, tak nakonec jednu šanci měl. Takže musíme být rádi, že ji nedokázali proměnit. Když utkání není za stavu 1:0 rozhodnuté, jsou to pořád nervy. Nepřejete si, aby se stala chyba, protože my těch chyb dělali v předchozích zápasech hodně. Ale jsem rád, že s návratem Ondry Čelůstky přišla i první nula. Věřím, že to bude pro nás taková podpora do dalších zápasů."

FK Teplice - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 65. Juliš. Rozhodčí: Královec - Moláček, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Jukl, Radosta - Souček. Bez diváků.

Teplice: Němeček - Mareček (30. Radosta), Ljevakovič (69. Kováč), Shejbal - Černý, Kučera, Jukl, Moulis - Trubač, Žitný - Mareš. Trenér: Hejkal.

Sparta: Nita - Plechatý, Čelůstka, Ladislav Krejčí II - Vindheim (88. Plavšič), Trávník, Souček, Dočkal, Hanousek (56. Ladislav Krejčí I) - Juliš, Karlsson (71. Minčev). Trenér: Kotal.