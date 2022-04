Sparta zdolala Slovácko 3:1 a na vedoucí Slavii dál ztrácí čtyři body

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v předposledním 29. kole základní části první ligy Slovácko 3:1. Pražané zvítězili v nejvyšší soutěži popáté za sebou a ze třetího místa nadále ztrácejí čtyři body na vedoucího obhájce titulu Slavii. Naopak tým z Uherského Hradiště prohrál po sedmi kolech.

Souboj dvou sousedních mužstev v tabulce, která se znovu utkají v nadstavbové skupině a 4. května i ve finále domácího poháru, otevřel střelecky Dávid Hancko. V závěru poločasu srovnal Daniel Holzer, ale Bořek Dočkal vzápětí vrátil Letenským vedení. Pojistku přidal ve druhé půli jubilant Adam Hložek. Sparta prohrála jediný z 20 domácích ligových zápasů se Slováckem (z toho 18 vítězství) a částečně mu oplatila podzimní debakl 0:4, kterým vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize.

Sparťan Hložek ve věku 19 let, osmi měsíců a 23 dnů nastoupil do 100. zápasu v lize, což se před ním nikomu v historii samostatné ligy nepovedlo.

V deváté minutě se domácí dostali do první velké šance. Hložek sklepl k Čvančarovi nákop brankáře Heči, zblokovaná střela sparťanského útočníka však skončila vedle. Na druhé straně našel Tomič na zadní tyči Holzera, jehož zakončení skončilo na tyči, míč se ještě kutálel po brankové čáře.

Stoper Pražanů Vitík zase hlavičkoval nad. Poté hostující gólman Nguyen vyrazil střelu kapitána Dočkala a dorážku Ladislava Krejčího staršího zastavil obětavě záložník Ljovin. V další příležitosti hostů se ocitl znovu Tomič, po centru na zadní tyč však zblízka zakončil do boční sítě.

V 33. minutě Letenští otevřeli skóre. Dočkal ze standardní situace našel Hancka, který zamířil do horního rohu. Slovenský reprezentant zaznamenal pátou trefu v této ligové sezoně, Dočkal zase ve čtvrtém kole po sobě asistoval.

Za devět minut hosté srovnali. Kalabiška elegantní patičkou přihrál Holzerovi a bývalý sparťanský záložník nedal střelou na vzdálenější tyč Hečovi šanci. V ročníku nejvyšší soutěže se mezi střelce zapsal počtvrté.

Za necelé dvě minuty však sparťané opět odskočili. Ljovin zaváhal při rozehrávce, balonu se zmocnil Dočkal a vrátil svému týmu vedení. Třiatřicetiletý záložník se v nejvyšší soutěži gólově prosadil poprvé od loňského května.

Po změně stran Čvančara zblízka po centru Ladislava Krejčího mladšího přestřelil. V 64. minutě špatně rozehrál hostující stoper Šimko, jenže Čvančara sparťanské přečíslení vyřešil pouze střelou do rukavic připraveného Nguyena.

V 72. minutě přidali domácí pojistku. Hancko prodloužil Dočkalův centr z rohu a Hložek z bezprostřední blízkosti dostal míč do sítě. V ligové sezoně skóroval poosmé.

Prudký centr střídajícího Haraslína před branku pak trefil stopera Slovácka Hofmanna do hlavy, od níž se míč odrazil do břevna. Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize ve 23 zápasech neprohrála (z toho 21 vítězství) a v této sezoně tam získala 41 z celkových 66 bodů.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Zápas byl hodně atraktivní. Obě mužstva víc myslela na útočnou fázi než na defenzivu. Kdyby zápas skončil 6:6, tak by se ani nikdo nedivil, protože šancí na obou stranách bylo tolik a řekl bych, že dokonce stoprocentních, které se v zápase málokdy vidí. Pro diváka to byl zajímavý zápas. My jsme byli ti šťastnější, kteří vstřelili víc branek než Slovácko. Ale Slovácko tady určitě odehrálo velice dobré utkání. Vždycky jsou momenty, které ovlivňují výsledky. Samozřejmě, že nám (Ljovinovo zaváhání) strašně pomohlo. Na druhou stranu jsme taky měli spoustu zaváhání, které Slovácko nevyužilo. Měli jsme akorát štěstí, že jsme za to soupeře potrestali. Měli jsme i štěstí za stavu 0:0, kdy nastřelili tyčku a pak jsme soupeře potrestali. Taky jsme ale dneska udělali spoustu chyb v defenzivě. Byli jsme důraznější a přesnější, a proto jsme vyhráli 3:1."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Musím říct, že prvních 30 minut bylo z naší strany celkem slušných. Zápas měl dobré tempo. Vytvořili jsme si v prvním poločase dvě šance, ať už to byl Daniel Holzer nebo Michal Tomič. Mohli jsme jít i do vedení. Nicméně místo toho jsme udělali už několikátou standardní situaci, byť jsme věděli, že soupeř je v tom silný, a inkasovali jsme na 1:0. Pak jsme pokračovali v aktivní hře, kterou jsme korunovali vyrovnávací brankou, bohužel cíl dohrát poločas 1:1 se nepovedl. Sparta by druhý poločas musela hrát trošku jinak, musela by dobývat, bylo by to pro ni daleko těžší. Usnadnili jsme jí to hrubou chybu a pustili jsme ji do vedení. To byl právě obrázek druhého poločasu. Sparta už nemusela, ale soustředila se na dobré bránění a zavírání prostorů. Byť jsme si vytvořili nějaké náznaky a centrované míče, pracovala spolehlivě v šestnáctce. Naopak když se nám nepovedl nějaký útok, pracovala dobře v brejkových situacích, měla otevřenější prostor, navýšila pak vedení, sebevědomí jí vzrostlo. Pak už je samozřejmě těžké s nimi hrát. Tím, že jsme udělali tolik chyb, jsme zaslouženě prohráli 1:3."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 3:1 (2:1)

Branky: 33. Hancko, 43. Dočkal, 72. Hložek - 42. Holzer. Rozhodčí: Szikszay - Hájek, Caletka - Štěrba (video). ŽK: Pavelka, Hancko - Sadílek, Divíšek. Diváci: 14.235.

Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I - Pešek (65. Haraslín), Pavelka (88. Souček), Ladislav Krejčí II, Dočkal (76. Karabec), Hložek (88. Minčev) - Čvančara (76. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Slovácko: Nguyen - Tomič (73. Reinberk), Hofmann, Šimko, Kalabiška (83. Juroška) - Havlík, Ljovin (59. Cicilia) - Petržela (59. Kohút), Sadílek, Holzer (83. Divíšek) - Jurečka. Trenér: Svědík.