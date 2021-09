Sparta zdolala Plzeň 4:3 v prodloužení a poprvé doma vyhrála

Praha - Hokejisté Sparty zdolali v 5. kole extraligy Plzeň 4:3 v prodloužení a připsali si v druhém domácím vystoupení v sezoně první úspěch. Západočeši naopak i potřetí venku prohráli, přestože vedli 2:0, a mají z pěti utkání na kontě jedinou výhru. V čase 61:55 rozhodl švédský útočník Erik Thorell, který tak vyšel vítězné ze souboje se svým bratrem Gustafem z týmu Plzně.

Hosté se hned v úvodu ubránili při Čerešňákově vyloučení a v deváté minutě se sami dostali do vedení. Kvasničkovu střelu od modré čáry tečoval Gustaf Thorell a ve třetím zápase v české extralize se tak mohl radovat z premiérové branky.

Náskok zvýšili Západočeši v čase 17:34 v přesilové hře, když po Dzierkalsově přihrávce zakončil Schleiss do odkryté branky. Na startu druhé části se Plzeň opět úspěšně ubránila při dalším Čerešňákově trestu a navíc v oslabení mohl zvýšit Mertl. Gólman Pavlát, který nastoupil v sezoně podruhé a poprvé od začátku, držel čistý štít přesně 32 minut. Poláškovu přihrávku na Doležala si nešťastně srazil do vlastní branky Mertl.

Sparta se dočkala vyrovnání v polovině třetí třetiny. Nejprve přečkala oslabení při trestu Sobotky, který záhy nato u branky na 2:2 asistoval. Jeho střelu z pozice mezi kruhy tečoval za Pavláta Horák. Za 91 sekund nabil Erik Thorell Moravčíkovi a Sparta dokonce vedla.

Plzni se po vyloučení Dvořáka na pět minut a do konce utkání a následném trestu Mikliše naskytla při dlouhé výhodě i přesilovka pěti proti třem a svým druhým gólem v utkání ji využil Schleiss. Strhnout vedení na stranu hostů mohl Blomstrand, který trefil tyč. Prodloužení neodvrátil v šanci ani sparťanský kapitán Řepík. V nastavení vyslal do úniku Chlapík Erika Thorella, který vyzrál na Pavláta a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Hamara (Sparta): "Do zápasu jsme vstoupili špatně a trošku lehkovážně. Byly tam zbytečné fauly, na které furt apelujeme a máme jich v zápasech hodně. Bohužel nám k tomu ani moc nejde oslabení, takže jsme z toho inkasovali. Do druhé třetiny jsme vstoupili s drobnými změnami, zlepšili jsme pohyb a začali jsme být agresivnější. Tlačili jsme se víc do hry, ale Plzeň byla na koni, takže to pro nás bylo těžké. Dali jsme jeden gól, ale pořád to nebylo ono. Ve třetí třetině už jsme trošku víc dominovali, hráli jsme víc na kotouči, měli jsme dobrý pohyb, ale pořád nám chybí větší tlak do brány a zakončení. Hodně kombinujeme. Po našem obratu zase přišla nesmyslná vyloučení, jak do konce zápasu, tak i do tří. Soupeř to využil a vyrovnal. V prodloužení to bylo už z naší strany perfektně odehrané."

Tomáš Vlasák (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání dobře, dali jsme v první třetině dvě branky. Věděli jsme, že ve druhé třetině Sparta zabere, což se potvrdilo, ale uhráli jsme ji ještě slušně. Ve třetí jsme začali dělat občas nepochopitelné věci a samozřejmě tak kvalitní mužstvo, jaké Sparta má, toho využilo. Pomohl nám trošku jejich zkrat, když se dostali do tří a nám se podařilo vyrovnat. V prodloužení už jsme tahali za kratší konec, ani si nepamatuju, jestli jsme byli na puku. Vyústilo to ve vítězství Sparty."