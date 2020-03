Sparta zdolala Olomouc a ve čtvrtfinále vyzve Brno

Praha - Hokejisté Sparty porazili v závěrečném 52. kole extraligy po obratu doma Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech, v základní části skončili třetí a čtvrtfinále začnou doma proti Brnu. Naopak Hanáky čeká v předkole play off Zlín. Olomouc vedla v O2 areně 2:0, ale Pražané ve druhé třetině srovnali a rozhodující samostatný nájezd proměnil Lukáš Rousek.

Spartě kvůli zranění chyběli kapitán Řepík, Forman a Blain. Ve čtvrtém útoku proto zaskočil obránce Jandus. Naopak Olomouc postrádala Irgla.

Hosté si vypracovali první větší šanci, ale brankář Machovský si s Knotkovou střelou poradil. Ve 13. minutě však inkasoval. Klimek nahrál Nahodilovi, jenž se natlačil před Pavelku a zamířil mezi Machovského betony.

Na začátku druhé části sparťan Růžička vypálil zblízka pouze do gólmana Konráda. Místo toho se v 25. minutě radovala Olomouc, když Vyrůbalíkovo nahození od modré tečoval před brankou Tomeček. Vzápětí mohl snížit Kalina, jenže zakončil mimo tři tyče. Neprosadil se ani Tomášek.

V polovině utkání domácí v přesilové hře skórovali. Pech našel před brankou Buchteleho, který bekhendem překonal Konráda. Vyrovnání měl na hokejce Pech, ale jeho zakončení skončilo na horní tyčce. V 38. minutě Pražané srovnali díky Tomáškově ráně z první od hrazení.

Ve třetí části si oba týmy zahrály po třech přesilovkách, všechny však zůstaly nevyužité. Vítěze neurčilo ani prodloužení. V samostatných nájezdech se trefili Rousek a Kvapil. Pražané vyhráli sedmý z posledních devíti zápasů a zároveň potvrdili, že se jim v prodloužení či nájezdech daří. Druhý bonusový bod získali ve 14 z 15 případů.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Začátek jsme nechytili, pak jsme se zlepšili pohybově. Dostali jsme se do zápasu, ale nešly nám přesilovky. Na druhou stranu jsme ubránili oslabení, i díky výbornému výkonu gólmana. Věděli jsme o síle Olomouce, že z posledních devíti zápasů sedm vyhrála. Je to hodně nepříjemné urputné mužstvo, dobře organizované. Dva body jsou pro nás dobré. Teď všechno končí a jdeme všichni na to."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Slušný zápas z naší strany, i když nemůžeme být úplně spokojení. První třetina byla dobrá, hráli jsme dobře, bruslili jsme, nabízeli jsme se, hráli jsme kombinačně. Ve druhé jsme bohužel přestali bruslit, naopak Sparta bruslit začala a najednou jsme ztráceli a ztráceli a resultoval z toho stav 2:2 po dvou třetinách. Závěrečná třetina byla vyrovnaná, přerušovaná častým vylučováním. Ani v prodloužení se nic neurodilo, tak přišly nájezdy. Sparta proměnila, my ne, takže bere zaslouženě dva body."