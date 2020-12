Sparta zdolala České Budějovice 2:1 a popáté za sebou vyhrála

Praha - Hokejisté pražské Sparty zdolali v dohrávaném 11. kole extraligy doma poslední České Budějovice 2:1 a popáté za sebou naplno bodovali. O branky vítězů se postarali ve druhé třetině Jan Buchtele a David Tomášek, v úvodu závěrečného dějství snížil obránce Karel Plášil. Motor prohrál sedmý z posledních osmi zápasů.

Hosté při účasti kapitána Pavla Pýchy na Channel One Cupu v Moskvě, útočníka Martina Beránka v přípravě na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu i dalších absencích nastoupil jen se šesti beky a deseti útočníky, mezi nimiž nechyběl ze Sparty zapůjčený Miroslav Forman. Spartě chyběli kvůli reprezentaci bek Jan Košťálek a útočníci Lukáš Rousek i junior David Vitouch.

V úvodu hostujícího gólmana Pateru otestoval Tomášek, s dorážkou neuspěl ani Zikmund. Další možnost měli domácí z přečíslení, ale Horákova přihrávka nenašla Řepíkovu hokejku. Na druhé straně zahrozil obránce Vydarený. Motor se ubránil při Venkrbcově trestu a právě v oslabení měl největší šanci. Gilbert se šikovně dostal přes Janduse, ale na Neužila nevyzrál.

Na začátku druhé části se dostal sám před Pateru Řepík, ale se zakončením ztroskotal na levém betonu gólmana Motoru. Ve 28. minutě se mohl prosadit Forman, ale Neužil jeho šanci kryl. Vzápětí se radovala Sparta. Němečka sice fauloval právě Forman, ale sparťanský bek stihl ještě nahodit puk a ten se odrazil od Buchteleho do branky. Sudí si platnost branky ještě ověřili u videorozhodčího.

Další možnost domácích měl Pech, který ale přestřelil. V polovině utkání už však Sparta zvýšila. Z levého kruhu se trefil Tomášek. Třetí branku mohl přidat po Pechově přihrávce Říčka, ale Patera zasáhl. Sparta odolala při Poláškově trestu i při zkrácené přesilovce po Jandusově faulu, kterou přerušil nedovoleným zákrokem Roth.

V úvodu závěrečné třetiny šel pykat i domácí Němeček a při hře čtyř proti čtyřem sebral Neužilovi čisté konto střelou od modré čáry Plášil. Sudí ještě u videa ověřovali, jestli stínící Doležal nezasáhl puk vysokou holí.

Ve 46. minutě si řekl o střídaní zraněný Neužil a ve sparťanském brankovišti duel dochytal Machovský. Zvýšil náskok Sparty mohli Šmerha a Horák. Hosté ke smazání ztráty nevyužili ani Tomáškovo vyloučení. V 59. minutě ještě udržel Patera Motoru naději při šanci Buchteleho, ale stav se nezměnil ani v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Jsme rádi za tři body, byl to těžký zápas, ale byl hlavně našich gólmanů. Jakub Neužil i Matěj Machovský nám vychytali tři body, protože jsme nebyli lepším týmem. Neužil jde na vyšetření, vypadá to na nějaký natažený vaz nebo přitahovač."

Václav Prospal (České Budějovice): "Tyto zápasy rozhodují malé chyby a my jsme je udělali. Nedokázali jsme je našimi góly nahradit, proto jsme opět o ten jeden gól prohráli. Jinak hráčům nemůžu vytknout nasazení, bojovnost. Všechno, co tam mělo být, tak tam bylo. Bohužel je to porážka. Když se podíváme na tabulku, tak je porážek daleko víc, než by mělo být. A jsme tam, kde jsme. Jsou to všechno zápasy, které nás svým způsobem posouvají dál. My jsme ale dnes na zápase číslo 22 a musíme je uhrát minimálně na remízu a jít do prodloužení. Je jedno, kdo proti nám stojí."

HC Sparta Praha - Madeta Motor České Budějovice 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Buchtele (Němeček, Tomášek), 31. Tomášek (Buchtele, A. Kudrna) - 42. Plášil (J. Suchánek, M. Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Sparta: Neužil (46. Machovský) - Piskáček, Němeček, M. Jandus, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

České Budějovice: J. Patera - Slováček, Vydarený, Plášil, J. Suchánek, Roth, Lytvynov - Z. Doležal, Venkrbec, M. Forman - Karabáček, Gilbert, Michnáč - D. Voženílek, Jonák, Christov - Prokeš. Trenér: Prospal.