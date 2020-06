Sparta zdolala Bohemians 1:0 a díky třetí výhře po sobě je čtvrtá

Praha - Fotbalisté Sparty zvítězili v 28. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 1:0 a posunuli se na čtvrté místo s dvoubodovou ztrátou na třetí Liberec. Třetí výhru Letenských po sobě zařídil v 83. minutě Benjamin Tetteh. Naopak vršovický celek nenavázal na předchozí čtyři výhry a zůstal desátý.

Bohemians se ve třetím domácím utkání po koronavirové pauze mohli poprvé spolehnout na podporu "kotle" se zhruba čtyřmi desítkami fanoušků včetně bubeníků. Další příznivci sledovali malé pražské derby originálně pomocí štaflí a vysokozdvižných plošin přes zeď naproti hlavní tribuně. Již tradičně se lidé sešli na střechách a balkonech přilehlých domů, na nichž nechyběly vlajky "Klokanů".

První poločas nabídl minimum šancí. Žádný z týmů nevyslal přímou střelu na branku. Sparta od začátku častěji držela míč, ale jedinou zajímavější příležitost si vytvořila v šesté minutě, kdy si do vápna naběhl stoper Hancko, jenže přestřelil. Po téměř půl hodině hry pak slovenský reprezentant z přímého kopu zamířil vedle. Naopak domácí vůbec neohrozili gólmana Heču.

Do druhého poločasu poslal trenér Bohemians Klusáček místo Mosquery Osmančíka, který si ve 20 letech odbyl debut v nejvyšší soutěži. Na druhé straně nahradil Tetteh na hrotu sparťanského útoku Kozáka.

Po změně stran pálil před vápnem Kanga, ale s 11 góly nejlepší ligový střelec spolu s Budínským z Mladé Boleslavi zamířil mimo tři tyče. Jeho spoluhráč Štetina zkusil štěstí z ještě větší dálky, ale trefil se přímo do náruče brankáře Valeše. Na opačné straně hřiště musel Heča poprvé zasáhnout až v 70. minutě, kdy odvrátil na roh Hronkův pokus z úhlu.

Rozhodující akce utkání se zrodila v 83. minutě. Kanga vysunul za obranu domácích Dočkala a sparťanský kapitán přihrál před branku na Tetteha, který v pádu dopravil míč do sítě. Pomezní sudí odmával ofsajd, ale rozhodčí Proske po debatě s videem k velké nelibosti domácích uznal gól jako regulérní.

Sparta neprohrála v lize s Bohemians v 25. zápase v řadě a ve čtvrtém z posledních pěti neinkasovala. "Klokani" doma v ligovém ročníku prohráli teprve druhý ze 14 zápasů.

Hlasy po utkání:

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Za mě to byl remízový zápas. Nedokázali jsme si vypracovat příležitosti a soupeř taky ne. Spělo to k remíze. Měli jsme plán do zápasu, který nám vycházel. Ve druhé půli jsme tam chtěli přinést rychlostní typy hráčů a hrát na brejky s tím, že by jejich unavená obrana mohla být přetížená. To se nám v některých fázích dařilo, ale měli jsme strašně zbytečné ztráty, a proto jsme nedotáhli akce do konce. Myslím si, že Sparta si nevypracovala jedinou gólovou příležitost a rozhodlo to, že jsme nedohráli jednu situaci."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Myslím si, že Bohemka vsadila na úpornou obranu. Jestli si pamatuji, tak neměli jedinou přímou střelu na branku. Měli tam roh ve druhém poločase. Přesně nevím. Celý zápas jsme ale hru měli pod kontrolou. Bohužel ale tím, jak oni dobře a zodpovědně bránili, jsme se těžko prosazovali v pokutovém území. Hlavně v prvním poločase nám chyběla střelba ze střední vzdálenosti. Vzít na sebe odvahu a pokusit se. Nakonec jsem ale rád. To jsou taková nejhorší utkání. Máte převahu, tlačíte soupeře na jeho půlce a trnete, aby se jim nepovedl nějaký protiútok. Naštěstí jsme to zvládli a tři body jsou pro nás skvělé."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 83. Tetteh. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Rejžek (video). ŽK: Mosquera, Hronek, Osmančík, Ljovin, Koubek (vedoucí mužstva), Vaníček, Miller (trenér brankářů) - Štetina, Dočkal. Bez diváků.

Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Bederka, Bartek - Květ (56. Vodháněl), Ljovin, Jindřišek, Hůlka - Hronek (70. Vaníček) - Mosquera (46. Osmančík). Trenér: Klusáček.

Sparta: Heča - Sáček (75. Vindheim), Štetina, Hancko, Frýdek - Trávník (89. Karabec) - Hložek, Kanga, Dočkal (89. Mandjeck), Karlsson (78. Hanousek) - Kozák (46. Tetteh). Trenér: Kotal.