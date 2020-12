Sparta zakončí podzim doma proti Liberci, Příbram nenastoupí

Praha - Fotbalisté Sparty uzavřou podzimní část první ligy domácím zápasem s šestým Libercem. Letenští, kteří z druhého místa neúplné tabulky ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii, o víkendu nehráli v Opavě kvůli koronavirové nákaze a karanténě Slezanů. V úterním programu 14. kola také dojde na souboj čtvrté Olomouce s třetím Jabloncem.

Dvanácté České Budějovice se s předposlední Příbrami v úterý neutkají, protože tým od Litavky je z rozhodnutí středočeské hygienické stanice v karanténě kvůli nákaze koronavirem. Ligová fotbalová asociace odložila utkání na neurčito.

"Doufám, že si kluci pořádně odpočinuli. Myslím, že si to po tom programu zasloužili. Očekávám, že přijdou nabuzeni odvést co nejlepší výkon s Libercem. Je pravda, že herní praxe může být trochu výhodou Liberce. Ale my máme za sebou tolik zápasů, že to odložené utkání nám pomůže tím, že můžeme načerpat síly," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka pro klubovou televizi.

Sparta s Libercem prohrála dva z posledních tří ligových zápasů, ale Slovan zdolala v červencovém finále domácího poháru. Oba účastníci podzimní fáze Evropské ligy v domácí soutěži zvítězili dvakrát po sobě.

"Přijede velmi dobrý tým, který to řeže, bude bojovat, běhat. Tým, který odehrál dobré zápasy v Evropské lize, takže si bude určitě věřit. Bude jen na nás, jak se s tím vypořádáme," konstatoval Loučka.

Olomouc sice drží od konce srpna neporazitelnost, ale už pětkrát za sebou uhrála výsledek 1:1. "Páteční remíza na Baníku byla úplně jiná než ty předchozí. Hráče jsem za výkon pochválil. Přeji si, aby jej zopakovali i v úterním loučení s letošním rokem. Jablonec je velmi silný tým, čeká nás zase pořádná práce," prohlásil olomoucký kouč Radoslav Látal.

Severočeši v posledních třech soutěžních duelech Sigmu neporazili. "Nechceme dopadnout jako v poháru, který jsme tam odehráli hodně špatně a prohráli jsme. Druhý (ligový) zápas tam byl trochu lepší, ale pokud bychom měli hrát jako ten první, neuspěli bychom," upozornil jablonecký kouč Petr Rada.

"I když je to už delší doba, apeluji na hráče, aby si na to vzpomněli. Musíme mít trochu jiný přístup. Ale po sérii, kterou máme, je přístup daný. Byla by škoda, kdybychom si sérii šesti zápasů bez porážky pokazili nějakým špatným výkonem," dodal Rada.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 se stále hraje bez fanoušků. Na stadionech ale znovu může být až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem. Zbývajících pět zápasů 14. kola, které se netradičně uskuteční těsně před Vánoci kvůli měsíční koronavirové přestávce, je na programu ve středu. Vrcholem závěru podzimu bude šlágr Plzně s vedoucí mistrovskou Slavií.

Hlasy před úterními zápasy 14. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (v tabulce: 4.) - FK Jablonec (3.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Máme za sebou další remízu v poměru 1:1, ale ta na Baníku byla úplně jiná než ty předchozí. Hráče jsem za výkon pochválil. Přeji si, aby jej zopakovali i v úterním loučení s letošním rokem. Jablonec je velmi silný tým, čeká nás zase pořádná práce. Naší výhodou je, že máme široký kádr. Někteří hráči odpočívali na Baníku, některé to může potkat nyní. Rádi bychom se aspoň na dálku loučili s fanoušky a celkem vydařeným podzimem výhrou."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čekáme kvalitního soupeře. Viděli jsme ho teď v Ostravě, kde měl vyhrát, měl spoustu šancí. Nakonec uhráli jen bod, takže byli zklamaní. Určitě se budou chtít rozloučit s podzimem vítězstvím. Pro nás bylo důležité, že jsme porazili Budějovice. Teď musíme hráče udržet v napětí, protože potom jdou na dovolenou. Nechceme dopadnout jako (v březnu) v poháru, který jsme tam odehráli hodně špatně a prohráli jsme. Druhý zápas tam byl trochu lepší, ale pokud bychom měli hrát jako ten první, neuspěli bychom. I když je to už delší doba, apeluji na hráče, aby si na to vzpomněli. Musíme mít trochu jiný přístup. Ale po sérii, kterou máme, je přístup daný. Byla by škoda, kdybychom si sérii šesti zápasů bez porážky pokazili nějakým špatným výkonem."

Dynamo České Budějovice (12.) - 1. FK Příbram (17.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Je to důležité utkání. Víme, že Příbram taky potřebuje body. Musíme se kvalitně připravit. Budeme chtít doma uspět a získat tři body tak, abychom podzimní sezonu dobře zakončili. Věřím, že navážeme na naše poslední výkony. Ve venkovních zápasech hrajeme velmi dobře, doma jsme nějaké body poztráceli. Proto třeba nejsme v tabulce výš. Uděláme vše pro to, abychom to v úterý zvládli."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Myslím, že ze zápasu s Karvinou jsme měli vytěžit víc stejně jako předtím na Bohemce. Závěr podzimu je hodně těžký, musíme hodně regenerovat, což je zase složité, protože na regeneraci je všechno zavřené. Spíš se kluci sami musí ve svých možnostech připravit na další zápas. V Budějovicích to chceme odehrát co nejlépe a pak nás čeká krátká pauza."

Sparta Praha (2.) - Slovan Liberec (6.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Doufám, že si kluci pořádně odpočinuli. Myslím, že si to po tom programu zasloužili. Očekávám, že přijdou nabuzeni odvést co nejlepší výkon s Libercem. Je pravda, že herní praxe může být trochu výhodou Liberce. Ale my máme za sebou tolik zápasů, že to odložené utkání nám pomůže tím, že můžeme načerpat síly. Přijede velmi dobrý tým, který to řeže, bude bojovat, běhat. Který odehrál dobré zápasy v Evropské lize, takže si bude určitě věřit. Bude jen o nás, jak se s tím vypořádáme."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Sparta na podzim získala určitě víc bodů než v minulých sezonách. My tam pojedeme tak, abychom využili rozpoložení, ve kterém se nacházíme po dvou vyhraných zápasech. Máme poslední utkání podzimní sezony, která pro nás byla krásná. Určitě ji budeme chtít zakončit dobrým a poctivým zápasem a porvat se o dobrý výsledek i na Letné."

Statistické údaje:

Sigma Olomouc (v tabulce: 4.) - FK Jablonec (3.)

Výkop: úterý 22. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Hocek - Dobrovolný, Dohnálek - Adámková (video).

Bilance: 48 13-13-22 49:62.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Poulolo, Vepřek - González, Houska, Breite, Chytil, Falta - Nešpor.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Podaný - Hübschman - Ladra, Považanec, R. Hrubý, Pilař - Doležal.

Absence: nikdo - Schranz (4 ŽK), Kratochvíl, Kubista (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Breite, González, Hála, Houska, Nešpor - Martinec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Houska, Nešpor (oba 3) - Schranz (6).

Zajímavosti:

- Jablonec prohrál jediný z posledních 15 ligových zápasů s Olomoucí a 6x za sebou bodoval

- Jablonec prohrál jediný z posledních 7 ligových duelů v Olomouci

- Olomouc neprohrála 11 kol po sobě, v posledních 5 ale ztratila vedení a remizovala 1:1

- Olomouc doma v lize bodovala 8x za sebou, ve 3 z posledních 4 duelů tam ale remizovala

- Jablonec 6 kol po sobě neprohrál (z toho 5 výher)

- Jablonec venku v lize 3x za sebou neprohrál (7 bodů)

- González (Olomouc) a Štěpánek (Jablonec) si můžou připsat 50. start v lize

Dynamo České Budějovice (12.) - 1. FK Příbram (17.)

Výkop: úterý 22. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Matějček - Kubr, Melichar - Hrubeš (video).

Bilance: 28 8-7-13 28:32.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Havelka - Van Buren, Javorek, Mršič - Brandner.

Příbram: Kočí - Nový, Svoboda, Vilotič, Cmiljanovič - Pilík, Zorvan, Rezek, Folprecht, Vávra - Voltr.

Absence: Šulc, Mészáros - Cortez, Kingue (všichni zranění), Kleščík, Soldát, Tregler (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Javorek - Kingue, Pilík, Rezek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Brandner (5) - Antwi, Pilík, Vávra (všichni 2).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice poslední vzájemné ligové utkání vyhrály 2:0, předtím ale s Příbramí prohrály 4x za sebou a nedaly při tom gól

- Č. Budějovice doma v lize s Příbramí prohrály 2 z posledních 3 zápasů, navíc bez vstřelené branky

- Č. Budějovice minule prohrály v Jablonci a nebodovaly poprvé po 6 kolech

- Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů, na svém stadionu získaly jen 5 z celkových 15 bodů v sezoně a jsou tam nejhorším týmem soutěže

- Příbram prohrála poslední 2 kola

- Příbram venku v lize od května 10x za sebou nezvítězila

- Příbram má s 28 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy a s 10 vstřelenými góly i nejhorší útok spolu s Opavou

- Havelka (Č. Budějovice) může odehrát 50. utkání v lize

Sparta Praha (2.) - Slovan Liberec (6.)

Výkop: úterý 22. prosince, 17:00.

Rozhodčí: Marek - Moláček, Hrabovský - Denev (video).

Bilance: 56 30-10-16 92:59.

Poslední zápas: 4:1.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Sáček, Trávník, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš, Karlsson.

Liberec: Ngyuen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Pešek, Sadílek, Mara, Hromada, Mosquera - Rabušic (Hilál).

Absence: Ladislav Krejčí II (disciplinární trest), Hložek, Štetina, Kozák (všichni zranění) - Hilál, Jugas (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Ladislav Krejčí II, Pavelka, Souček - Hromada, Pešek, Sadílek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Juliš (9) - Rabušic (6).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů

- Sparta doma v lize porazila Liberec v 9 z posledních 10 utkání

- Sparta zvítězila v červenci v Liberci ve finále domácího poháru 2:1

- Sparta vyhrála 3 z posledních 4 kol

- Sparta prohrála 2 z posledních 3 domácích utkání v lize a v sezoně tam získala jen 12 z celkových 27 bodů

- Liberec bodoval ve 3 z posledních 4 kol a 2x za sebou zvítězil

- Liberec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Sparta má k dobru odložené utkání v Opavě a Liberec v Ostravě

- Mara (Liberec) oslaví den po utkání 26. narozeniny

- Hilál (Liberec) si může připsat 50. start v lize

MFK Karviná (7.) - FK Pardubice (8.)

Výkop: středa 23. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka.

Bilance: - .

Poslední zápas: - .

Předpokládané sestavy:

Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Haša, Ostrák, Mangabeira, Qose, Bartošák - Papadopulos.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Cadu, Pfeifer, Tischler, Solil, Ewerton - Huf.

Absence: nikdo - Jeřábek (4 ŽK), Černý, Hlavatý, Sychra (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Bartošák - Solil, Tischler (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Papadopulos, Qose (oba 3) - Huf, Tischler (oba 4).

Zajímavosti:

- týmy se v lize ještě neutkaly

- Karviná neprohrála 4 kola po sobě

- Karviná doma v lize vyhrála jediný z posledních 10 zápasů a v ligové sezoně tam získala jen 6 z celkových 20 bodů

- Pardubice vyhrály jediné z posledních 6 kol a v minulých 2 neskórovaly

- Pardubice venku v lize vyhrály jediný z 6 duelů a získaly tam jen 4 z celkových 19 bodů

FK Mladá Boleslav (15.) - 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: středa 23. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Vodrážka - Adam (video).

Bilance: 28 14-9-5 44:23.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Markovič - Zahustel, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Túlio - Douděra, Budínský, Mareš - Jiří Klíma.

Slovácko: Nemrava - Šimko, Kadlec, Hofmann, Daníček - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Navrátil - Jurečka.

Absence: D. Mašek, Mazuch (oba zranění), Matějovský (rekonvalescence) - Kalabiška (4 ŽK), Divíšek, Cicilia (oba zranění), Reinberk (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Navrátil (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Jiří Klíma - Daníček, Hofmann, Sadílek (všichni 3).

Zajímavosti:

- M. Boleslav neprohrála v lize se Slováckem 6x za sebou, poslední 3 duely ale skončily remízou

- M. Boleslav neprohrála od listopadu 2010 doma v lize se Slováckem 9x po sobě

- M. Boleslav pod vedením trenéra Jarolíma získala ve 3 kolech jediný bod a nevyhrála 5 kol za sebou

- M. Boleslav prohrála doma v lize 2x za sebou, ale v ligové sezoně tam získala 7 z celkových 9 bodů

- Slovácko minule rozstřílelo Plzeň 4:0, předtím ale nevyhrálo 3 kola po sobě

- Slovácko nevyhrálo venku v lize poslední 3 zápasy

- Slovácko má k dobru odložené utkání v Ostravě

- trenér M. Boleslavi Jarolím v minulosti vedl Slovácko, kouč Slovácka Svědík zase působil v M. Boleslavi

- Kalabiška (Slovácko), který pyká za 4 ŽK, oslaví den před utkáním 34. narozeniny

Zbrojovka Brno (16.) - Baník Ostrava (10.)

Výkop: středa 23. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Horák, Hurych - Lerch (video)

Bilance: 46 15-17-14 53:56.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Brno: Šustr - Kotula, Šural, Dreksa, Bariš - Štepanovský, Vaněk, Pachlopník, Šumbera - Růsek, Přichystal.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Tetour, Potočný - Šašinka.

Absence: Sedlák (4 ŽK), Reiter (dohoda klubů), Kryštůfek, Moravec, Čermák (všichni zranění) - Juroška (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Laštůvka (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Hladík, Přichystal, Růsek, Štepanovský (všichni 2) - De Azevedo (5).

Zajímavosti:

- Ostrava vyhrála poslední 2 vzájemné ligové duely

- Brno doma v lize neprohrálo s Ostravou ve 4 z posledních 5 zápasů

- Brno získalo pod trenérem Dostálkem ze 2 kol 3 body a prohrálo 3 z posledních 4 ligových utkání

- Brno doma poslední ligový duel vyhrálo, předtím tam ale 12x po sobě nevyhrálo

- Ostrava bodovala 5 kol po sobě (z toho 4 výhry)

- Ostrava vyhrála poslední 3 venkovní ligové duely

- Ostrava má k dobru 2 odložené domácí zápasy

Fastav Zlín (11.) - FK Teplice (14.)

Výkop: středa 23. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Machálek - Dresler, Bureš.

Bilance: 25 8-3-14 23:36.

Poslední zápas: 1:4.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Vraštil, Buchta, Kolář - Cedidla, Conde, Hlinka, Čanturišvili - Janetzký, Poznar, Slaměna.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič, T. Kučera, Černý - Trubač, Jukl, Fortelný, Moulis - Řezníček, Mareš.

Absence: Vyhnal (rekonvalescence), Jiráček (nejistý start) - Hošek (trest za ČK), Grigar, Heindenreich, Hyčka, Mareček, Plachý, Shejbal (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Conde, Poznar, Procházka - Řezníček, Žitný (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Poznar (5) - Mareš (3).

Zajímavosti:

- Teplice vyhrály 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů, ale všechny doma

- Zlín doma v lize porazil Teplice 3x za sebou a navíc neinkasoval

- Zlín nevyhrál 3 kola po sobě a neskóroval v nich, minule po 17 ligových zápasech remizoval

- Zlín doma v lize prohrál 2 z posledních 3 duelů a v této sezoně tam získal pouze 6 z celkových 16 bodů

- Zlín má k dobru odložené utkání se Slavií

- Teplice pod vedením trenéra R. Kučery neprohrály ve 3 ze 4 kol

- Teplice naposledy venku v lize prohrály 0:7 v Plzni a na hřištích soupeřů bodovaly v jediném z posledních 6 duelů nejvyšší soutěže

- Čanturišvili (Zlín) může nastoupit k 50. utkání v české lize, Grigar (Teplice) čeká na 300. start v nejvyšší soutěži

Viktoria Plzeň (5.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: středa 23. prosince, 15:00.

Rozhodčí: Pechanec - Paták, Hájek - Orel (video).

Bilance: 48 13-12-23 45:67.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Limberský, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Ondrášek (Beauguel), Ba Loua.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré, Stanciu - Sima, Provod, Olayinka - Kuchta.

Absence: Havel (trest za ČK), Kopic (zranění), Hybš (rekonvalescence), Řezník, Kovařík (oba nejistý start) - Holeš, Hovorka, Musa, Ševčík, Takács (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Čermák, Havel, Káčer - Kúdela, Masopust, Oscar (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čermák, Beauguel (oba 6) - Sima (7).

Zajímavosti:

- Slavia prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů a s Plzní 4x za sebou bodovala

- Plzeň minule doma v lize podlehla Slavii 0:1, předtím ale na svém stadionu nad Pražany zvítězila 5x za sebou

- Slavia v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neinkasovala

- Plzeň prohrála 3 z posledních 4 kol a zvítězila v jediném z posledních 6 ligových zápasů

- Plzeň doma vyhrála 12 z posledních 13 ligových utkání a minule rozstřílela Teplice 7:0, čímž vyrovnala svoji nejvyšší výhru v samostatné historii nejvyšší soutěže

- Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 24x za sebou

- Slavia venku v lize 10x za sebou neprohrála a má k dobru odložené utkání ve Zlíně

- Slavia má s 35 góly nejlepší útok ligy a s 4 inkasovanými brankami nejlepší obranu

- Ondrášek (Plzeň) oslaví den před zápasem 32. narozeniny

- Masopust (Slavia) může odehrát 200. ligový zápas

Utkání Bohemians Praha 1905 - SFC Opava bylo kvůli karanténě hostujícího týmu z důvodu vysokého počtu nakažených koronavirem odloženo na neurčito.

Tabulka:

1. Slavia 12 10 2 0 35:4 32 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 13 8 2 3 23:14 26 4. Olomouc 13 5 7 1 19:12 22 5. Plzeň 13 6 2 5 28:20 20 6. Liberec 12 6 2 4 19:14 20 7. Karviná 13 5 5 3 14:16 20 8. Pardubice 13 5 4 4 13:15 19 9. Slovácko 12 5 3 4 20:13 18 10. Ostrava 11 5 3 3 17:10 18 11. Zlín 12 5 1 6 13:14 16 12. České Budějovice 13 3 6 4 17:22 15 13. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14 14. Teplice 13 4 1 8 13:26 13 15. Mladá Boleslav 13 2 3 8 14:25 9 16. Brno 13 2 3 8 12:26 9 17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6