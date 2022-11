Sparta začne další kapitolu pod koučem Hořavou v Karlových Varech

Praha - Hokejisty Sparty čeká v pátečním 20. extraligovém kole první zápas po návratu kouče Miloslava Hořavy na střídačku. Pražané, kteří jsou v roli jednoho z předsezonních favoritů na titul předposlední a na Kladno mají jen dvoubodový náskok, se představí v Karlových Varech. Souboj druhého se třetím nabídne duel mezi Vítkovicemi a Olomoucí. Zajímavá bitva bude k vidění pod Ještědem, kde Liberec vyzve obhájce titulu Třinec.

V Karlových Varech na sebe narazí mužstva, která už po reprezentační pauze hrála. Zatímco Sparta prohrála v Třinci 1:2, hráči Energie zdolali Olomouc (3:2). V závěru si zápas zkomplikovali dvěma inkasovanými góly. "Třetí třetiny doma moc nezvládáme. Spoustu zápasů, ve kterých jsme vedli, jsme ve třetí třetině nedokázali dotáhnout. Zápas jsme měli dobře rozehraný a bylo by škoda ho zase ztratit. Doufám, že teď se to už zlomí a doma budeme vyhrávat pravidelně," řekl útočník Martin Kohout. "Takhle musíme hrát i ve zbytku sezony," doplnil finský obránce Joona Huttula.

Spartu se znovu pokusí vytáhnout nahoru zkušený kouč Hořava, jenž se stal po dlouhých jednáních nástupcem odvolaného Pavla Patery. "Těším se. Bude to zajímavé, zase do toho půjdeme zespodu, tak uvidíme, co dokážeme v dalších týdnech vymyslet. Určitě je výhoda, že většinu hráčů dobře znám," prohlásil Hořava, jemuž se podařilo v minulé sezoně s Josefem Jandačem dovést mužstvo až do finále.

"Pana Hořavu známe všichni. Je to jednoznačně ten nejkvalitnější trenér, který nás kdy vedl, snad každý je z jeho příchodu nadšený," řekl útočník Miroslav Forman. "Je to zkrátka o našich hlavách. Věřím, že jednou vyhrajeme a chytneme sérii. Tým má pořád velkou kvalitu. I v minulé sezoně jsme na sobě měli deku. Dostali jsme se z ní a vyhrabeme se z toho i teď," dodal.

Hokejisté Vítkovic neztratili doma v sezoně ještě ani bod, všech sedm zápasů vyhráli s celkovém skóre 29:12. První vzájemný zápas v Olomouci ale prohráli 4:5 po nájezdech. "Je to urputné mužstvo se spoustou zblokovaných střel. Dohrávají souboje, mají spoustu 'minifaulů', výsledky ale hovoří za vše. Ne nadarmo jsou nahoře, takže od nás musí přijít velice zodpovědný výkon," podotkl trenér Ostravanů Miloš Holaň. "V zápasech s Olomoucí také nepadá většinou moc gólů, důležité je proto vstřelit první branku, ať netlačíme tu káru před sebou," doplnil Holaň.

Olomoučtí začali po pauze porážkou, kterou touží hned odčinit. "V příštím utkání proti Vítkovicím musíme získat tři body my. Myslím si, že bude důležité, abychom stihli zregenerovat a zkusili se znovu vyladit na vítěznou vlnu," prohlásil útočník Jan Bambula

Liberec před vystoupením reprezentace na turnaji Karjala dvakrát vyhrál, předtím však odcházel šestkrát po sobě z ledu jako poražený. V Třinci slavili Severočeši zkraje října zisk dvou bodů poté, co odehráli od začátku sezony rekordní sedmý duel za sebou s remízovým stavem po základní hrací době.

Obhájce titulu odstartoval sezonu čtyřmi prohrami, v následujících 13 zápasech ale nebodoval jen jednou a vyšvihl se na páté místo. Může se opřít o nejefektivnější přesilovku v lize, z níž také vstřelil rozdílový gól v posledním utkáních proti Spartě. "Na každý zápas se připravujeme stejně, bavíme o systémech, o detailech. Nechci ale mluvit o starém dobrém Třinci. Momentálně nám to prostě lepí, vyhráváme zápasy, sbíráme body. To je podstatné," uvedl gólman Marek Mazanec, který v posledních čtyřech startech inkasoval jen čtyři branky. Oceláři během přestávky doléčili i šrámy, chybí jen dlouhodobě zraněný útočník Vrána.

Brno před pauzou prohrálo v Hradci Králové, ale předtím uspěla Kometa sedmkrát v řadě. Další výhru touží přidat hned proti Plzni. "Po reprezentační pauze se všechny týmy musí dostat zpátky do tempa. V Kometě se během pauzy dobře potrénovalo, dělala se taktika, systémové věci, také kondice. Věřím, že do těch zápasů vstoupíme co nejlépe a chytneme se rychle. Chceme se vrátit na vítěznou vlnu a předvádět co nejlepší hokej," řekl klubovému webu reprezentační útočník Luboš Horký.

Plzeň bodovala ve třech posledních utkáních, z toho dvakrát slavila výhru. Z posledních devíti zápasů vyšla pouze jednou naprázdno, a to koncem října, kdy prohrála 2:7 na ledě vedoucích Pardubic. V Brně za předchozí dvě sezony Indiáni pokaždé bodovali, v minulém ročníku ale Kometa nakonec vyhrála oba zápasy po nájezdech.

Poslední Kladno schytalo před přestávkou výprask 0:8 v Třinci, doma však Rytíři vyhráli tři z posledních čtyř utkání. V pátek je čeká Mladá Boleslav. Hostům přišla pauza vhod, prohráli totiž posledních šest zápasů, přičemž v posledních třech nezaznamenali ani bod a vstřelili v nich celkem jen dva góly.

Královéhradečtí už naskočili zpátky do zápasového rytmu díky úternímu osmifinále Ligy mistrů na ledě Färjestadu (3:4). V pátek je čeká Litvínov. "V Litvínově s novým koučem určitě něco změnili a nastavili něco jiného. Přijedou bezpochyby dobře připravení, čeká nás těžký zápas," řekl obránce Filip Pavlík.

Litvínov po odvolání Vladimíra Růžičky a nástupu jeho asistenta Karla Mlejnka na pozici trenéra ve všech pěti zápasech bodoval, z toho čtyři vyhrál.

Statistické údaje před pátečními zápasy 20. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Olomouc (3.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 19 zápasů/22 bodů (12 branek + 10 asistencí) - Jan Káňa 18/13 (8+5). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,26 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,39 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,70 a 90,12 - Jan Lukáš 1,69, 94,78 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,40 a 87,10. Zajímavosti: - Vítkovice bodovaly sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrály. - Ostravané doma zvítězili ve všech sedmi duelech v této sezoně a neztratili ani bod. - Olomouc prohrála dva z posledních tří zápasů. - Hanáci venku po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovali. - Olomouc, která v březnu vypadla s Vítkovicemi v předkole play off po porážce 2:3 na zápasy, vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů. HC Energie Karlovy Vary (6.) - HC Sparta Praha (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 19/15 (5+10) - Michal Řepík 20/15 (7+8). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,69 a 90,82, Štěpán Lukeš 3,21, 90,03 a jednou udržel čisté konto - Jakub Kovář 2,89, 89,47 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,59 a 90,00. Zajímavosti: - V posledních dvou duelech vedli Spartu sportovní ředitel Petr Ton se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou a trenérem dorostu Františkem Ptáčkem, kteří dočasně nahradili odvolaného kouče Pavla Pateru a asistenta Patrika Martince. V pátek povede tým poprvé staronový trenér Miloslav Hořava. - Karlovy Vary po sérii čtyř porážek v úterý porazily doma Olomouc 3:2. - Energie doma vyhrála jediný z posledních čtyř utkání. - Sparta šestkrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Pražané venku šestkrát za sebou prohráli a nedosáhli na jediný bod. - Sparta ve vzájemných zápasech sedmnáctkrát za sebou bodovala a jen třikrát z toho prohrála. Mountfield Hradec Králové (7.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 18/18 (6+12) - Giorgio Estephan 17/17 (4+13). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 2,15, 91,14 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,82 a 88,94 - Šimon Zajíček 3,20 a 90,77, Denis Godla 3,84 a 88,14. Zajímavosti: - Mountfield se v úterý představil v úvodním zápase osmifinále Ligy mistrů v Karlstadu a podlehl Färjestadu 3:4. - Hradec Králové vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Mountfield doma zvítězil ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Litvínov pod novým hlavním trenérem Karlem Mlejnkem, který z pozice asistenta nahradil Vladimíra Růžičku, bodoval ve všech pěti zápasech, z nichž čtyři vyhrál. - Verva venku vyhrála jediný z posledních sedmi duelů. - Litvínov po sérii deseti porážek ve vzájemných zápasech zvítězil ve dvou z posledních tří soubojů. HC Kometa Brno (4.) - HC Škoda Plzeň (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 17/20 (4+16) - Petr Kodýtek 19/18 (8+10). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,26, 93,29 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,67 a 92,31 - Dominik Pavlát 2,41, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,06, 90,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa po sérii sedmi výher v posledním duelu před reprezentační pauzou prohrála v Hradci Králové 1:5. - Brňané doma vyhráli pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. - Plzeň bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Škoda venku vyhrála dva z posledních tří duelů. - Kometa zvítězila v pěti z uplynulých šesti vzájemných utkání. - Útočník Tomáš Vincour z Komety oslaví v sobotu 32. narozeniny. Rytíři Kladno (14.) - BK Mladá Boleslav (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 19/14 (4+10) - Pavel Kousal 17/13 (5+8). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,18 a 90,13, Adam Brízgala 4,11 a 89,83 - Gašper Krošelj 1,61 a 93,20, Filip Novotný 2,10, 91,75 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno prohrálo tři z posledních čtyř zápasů. - Rytíři doma vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Mladá Boleslav prohrála šestkrát za sebou a získal jen tři body. V posledních třech utkáních vyšla naprázdno. - Bruslařský klub prohrál venku třikrát za sebou a dosáhl na jediný bod. - Mladá Boleslav po sérii tří porážek ve vzájemných duelech naposledy vyhrála doma 4:0. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Uvis Janis Balinskis 17/14 (7+7) - Martin Růžička 17/20 (10+10). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,29 a 91,99, Jakub Neužil 2,90 a 90,91, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Marek Mazanec 1,83, 92,68 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,97 a 88,61. Zajímavosti: - Liberec po sérii šesti porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Bílí Tygři doma po třech prohrách za sebou naposledy porazili Mladou Boleslav 6:2. - Třinec čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Oceláři v této sezoně venku bodovali ve všech šesti utkáních a z toho čtyřikrát vyhráli. - Liberec ve vzájemných zápasech vyhrál třikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Obránce Milan Doudera z Třince může sehrát 600. zápas v extralize.