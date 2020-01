Sparta začala přípravu i s třemi mladíky, velké změny nechystá

Praha - Fotbalisté Sparty zahájili zimní přípravu i s dvěma mladými navrátilci z hostování Janem Fortelným a Matějem Polidarem. Poprvé do A-týmu se dostal šestnáctiletý talent Adam Karabec. Během soustředění ve Španělsku by se měl do tréninku k mužstvu částečně připojit kapitán Bořek Dočkal, který je v rekonvalescenci po dlouhodobém zranění.

"Začínají s námi Fortelný a Polidar, to jsou dva mladí hráči, s kterými počítáme do budoucna. Je důležité, aby s námi byli a celý trenérský tým je poznal. Jsou to zajímaví kluci. Karabec je velice talentovaný, jeho vzestup je jasně vidět. Zvládal posuny mezi kategoriemi velmi dobře, tak jsme ho vzali do přípravy," řekl na tiskové konferenci sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Karabec by mohl jít ve stopách o rok staršího Adama Hložka, který se vloni navzdory velmi mladému věku stal jednou z opor A-týmu. "Kdyby to šlo stejnou cestou, vůbec bychom se nezlobili. Uvidíme, jak to Adam bude zvládat," dodal bývalý reprezentant.

Letenští přes zimu velké změny nechystají. Jedním z postů, který Pražané řeší, je stoper. Zajímají se o devatenáctiletého Lukáše Huška z Leicesteru či Belgičana Maximiliana Caufrieze z Beverenu, který může hrát i na pravém kraji obrany.

"Jak ten kádr vypadá teď, neznamená, že jsme s tím stavem spokojeni. Na některých věcech pracujeme delší dobu. Že v tom kádru pohyb bude, to je jasné. Ale změny nebudou velké. I když samozřejmě doplnit potřebujeme, to víme," uvedl Rosický.

"Ale priorita je jasná - aby trenér nadále pracoval a zlepšoval tým, aby určitý vývoj v druhé polovině sezony pokračoval. Problémy nevyřeší jen noví hráči. Pro nás je důležitá kontinuita týmu a práce na systému, který trenér Jílek chce hrát," dodal Rosický.

Na startu přípravy mají sparťané v kádru 34 hráčů. Řadě z nich v létě končí smlouva, mezi nimi i nejproduktivnějšímu hráči podzimní části ligové sezony Guéloru Kangovi. "Momentálně nejsme blízko ani prodloužení smlouvy, ani jeho prodeji. Má smlouvu do léta a bude s námi pokračovat na jaře. Uvidíme, všechno může mít svůj vývoj," řekl Rosický.

Kontrakt po sezoně mimo jiné vyprší i dalšímu africkému hráči Georgesi Mandjeckovi. "To je podobné jako u ostatních. Momentálně od nás nemá nabídku prodloužení smlouvy. Všechno bude mít vývoj," řekl Rosický.

"Někteří hráči si budou hrát o novou smlouvu, někteří nás opustí v létě. Uvidíme, co se stane během přestupního termínu. Poprvé, co jsem ve funkci, je o naše mladé hráče zájem ze zahraničí. Pro mě je to ujištění, že jdeme správnou cestou," dodal Rosický. Z Ferencvárose Budapešť měla podle něj Sparta nabídku na Martina Haška, ale nepřijala ji.

V týmu zůstává švédský záložník David Moberg Karlsson, který si na podzim v zahraničních médiích postěžoval na malé vytížení. "Mluvil jsem s ním. Říkal, že se těší na jarní sezonu, snad mě nebalamutil. Musíme na něm pracovat, aby se vrátil do formy, kterou měl na jaře," řekl Rosický.

Sparta měla na podzim řadu zraněných hráčů. V průběhu soustředění ve Španělsku na přelomu ledna a února by se měl zapojit k týmu Dočkal. "Bořek je na hřišti, je v tréninkovém procesu. Samozřejmě sám, ale běhá už s míčem. Předpoklad je, že by na soustředění ve Španělsku mohl už částečně trénovat s týmem. Přejeme si ho mít zpátky, týmu by hrozně pomohl, ukázal by mladým klukům, jak se připravuje profesionál, jak všechno dělat správně. Ale neupínáme se na to," dodal Rosický.

Václav Kadlec a Filip Panák nadále rehabilitují, blíže návratu na trávník je Václav Drchal. Tal Ben Chaim naopak v Izraeli podstoupí artroskopický zákrok.