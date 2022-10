Sparta zabrala po třech prohrách a zdolala Mladou Boleslav

Praha - Hokejisté Sparty zdolali ve 14. kole extraligy doma Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení a zabrali po třech porážkách za sebou. V čase 63:21 rozhodl druhým gólem v utkání kapitán Michal Řepík. Bruslařský klub venku po předchozích dvou výhrách opět bodoval, ale Sparta mu oplatila porážku 2:4 z úvodu sezony.

Sparta nastoupila ještě bez čerstvé posily obránce Michala Kempného, který po krátkém působení na farmě v Coachella Valley v AHL rozvázal smlouvu se Seattlem. Měl by se zařadit do sestavy ve středečním domácím duelu s Vítkovicemi.

"Dva body jsou pro nás cenné. Vybojovali jsme velké vítězství, škoda jen, že jsme inkasovali v závěru základní hrací doby dva zbytečné góly. Na ledě jsme jinak nechali všechno a štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu," řekl sparťanský obránce Michal Moravčík, který po zranění nastoupil poprvé v sezoně.

V úvodu byli aktivnější hosté, ale velké šance neměli a stejně tak Sparta. Ta se v polovině úvodní třetiny neprosadila ani při Kotalově vyloučení. Blízko otevření skóre byli až při trestu domácích za špatné střídaní před první pauzou Kantner a z dorážky Fořt, ale Kovář zasáhl.

Ve druhé třetině měli hosté výraznou střeleckou převahu, ale bezbrankové skóre se neměnilo. V 29. minutě pomohla Kovářovi po střele Lantošiho z pozice mezi kruhy horní tyč. Potom se Bruslařský klub ubránil při Beránkově vyloučení, při kterém Horák v dobré pozici nezamířil přesně. Sparta zase odolala při Jandusově pobytu na trestné lavici.

Do třetí části vstoupila Sparta náporem. Dvě možnosti měl Simon, potom se dostal před Krošelje Erik Thorell, ale slovinský gólman držel čistý štít. Mladá Boleslav se neprosadila při Krutilově vyloučení a v čase 48:25 se radovali domácí. Z pravého kruhu se přes stínícího Sobotku trefil Řepík.

Vyrovnat mohl po Pláňkově přihrávce Kousal, ale Kovář svůj tým podržel. V 52. minutě trefil Erik Thorell bekhendovou dorážkou levou tyč a Sparta zvýšila náskok v čase 52:38. Pýcha fauloval v šanci Tomáška, který nařízené trestné střílení proměnil blafákem do forhendu.

V 56. minutě nabídl Šťastný puk mezi kruhy Lunterovi, který trefil pravý horní roh Kovářovy branky. Pro slovenského útočníka to byl ve 14. duelu v sezoně první gól a druhý bod.

"Pro mě je každý gól cenný. David Šťastný mě parádně našel a já jen vystřelil. Řekli jsme si, že je ještě hodně času a dva góly v hokeji nic neznamenají. Ukázali jsme charakter týmu a jsem rád, že jsme vyrovnali," prohlásil Lunter.

Při power play nejdříve Horák nedokázal zamířit do prázdné branky. Vynutit prodloužení se podařilo 81 sekund před koncem Kousalovi, který prostřelil Kováře mezi betony.

V nastavení měl možnost po krásném průniku hostující kapitán Stránský i jeho spoluhráč Lantoši. Radovala se ale Sparta, poté co Horákovu nabídku v přečíslení proměnil Řepík. "Škoda, že jsme nedokázali získat i ten druhý bod. Je super, že jsme se za stavu 0:2 vrátili zpět do zápasu. Klobouk dolů před celým týmem," dodal Lunter.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Sparta): "Vypadalo to, že rozhodne jeden gól. Nakoplo nás oslabení, které kluci sehráli dobře. Začali jsme být v té chvíli lepší, dostali jsme se do vedení 2:0. Bohužel se to potom nepodařilo udržet. Jsme rádi, že to pak naši zkušení hráči rozhodli a že máme dva body."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Důležitý moment byla naše přesilová hra ve třetí třetině, která se nám vůbec nepovedla. Hned po tom, co se domácí dostali do pěti, tak jsme dostali branku. Byli jsme tam trošku dole, potom ještě přišlo trestné střílení a bylo to 0:2. Musím vyzdvihnout všechny hráče, že za takové stavu a s takovým časem do konce jsme byli schopní se ještě do utkání vrátit. Za to jim chci poděkovat a pogratulovat. Je jen škoda, že i když jsme měli v prodloužení šance dát branku, tak jsme ji dostali my."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:2 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 49. Řepík (R. Horák), 53. Tomášek z trestného střílení, 64. Řepík (R. Horák) - 56. Lunter (Šťastný, Hanousek), 59. P. Kousal (Aberg, Lantoši). Rozhodčí: A. Jeřábek, Jiří Ondráček II - Jiří Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:2. Bez využití: Diváci: 7563.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Polášek, Moravčík, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - D. Simon, Tomášek, E. Thorell - Konečný, D. Vitouch, M. Forman - M. Vitouch, G. Thorell, Safin. Trenér: Patera.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Stříteský, R. Jeřábek, Hanousek, Lintuniemi, Štich - J. Stránský, Fořt, Aberg - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, Kotala, Kantner - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.