Praha - Prezidentský pohár, přímý postup do čtvrtfinále play off, ale i pozice v předkole zůstávají stále ve hře před úterním 51. kolem hokejové extraligy. Předposlední díl základní části proti sobě svede obhájce titulu Brno se Spartou, která ještě nemá jistou účast ve vyřazovacích bojích. Litvínov v boji o naději na předstižení Pražanů, či Zlína přivítá třetí Plzeň. Vedoucí Liberec hostí Vítkovice, jež mohou stále pomýšlet na první šestku. Na Bílé Tygry momentálně nejvíc dotírá Třinec, který se utká s předposledním Chomutovem.

Kometa vyhrála čtyřikrát za sebou a už se dostává do svého obávaného módu pro play off, z něhož mají obavy potenciální soupeři ve vyřazovací části. "Ještě ale nemáme elitní šestku jistou, musíme bodovat se Spartou," zdůraznil trenér Lubomír Oslizlo. "Se Spartou to má vždy velký náboj, ani soupeř nemá nic jistého, takže to bude boj," doplnil Oslizlo.

Nedělní úspěch v Liberci vychytal Vejmelka a nahradil lehce nemocného Čiliaka. "Marek dostane volno na doléčení," řekl Oslizlo. Po viróze se naopak vrací kanonýr Mueller.

Sparta v minulém kole zvládla důležitý přímý souboj s Litvínovem o 10. místo a v Brně se pokusí potvrdit svůj postup do předkola play off. Na ledě Komety už v sezoně vyhrát dokázala. "Neřešíme, kolik bodů potřebujeme. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Abychom šli dál s vítěznou mentalitou. Musíme prostě každý zápas urvat a připravit se na předkolo," uvedl útočník Jiří Smejkal.

Litvínov si nedělní porážkou na Spartě výrazně zkomplikoval cestu do play off. Na 10. místo ztrácí pět bodů a k postupu potřebuje dvakrát vyhrát v základní hrací době a doufat, že Pražané nebo Zlín již nebudou bodovat. "Nic nevzdáváme. Pořád jsou dva zápasy do konce, my je musíme odehrát naplno a pokusit se to zvládnout. Budeme bojovat do poslední chvíle a uvidíme. Nekoukáme na tabulku nebo body. Sčítat se to bude, až vše skončí," řekl trenér Jiří Šlégr před soubojem s Plzní.

Plzeň nevyužila možnost dotáhnout se bodově na Liberec. "Prezidentský pohár je dílčím úspěchem v sezoně. Každý by tu trofej rád měl, nás nevyjímaje. Výsledkem proti Třinci (1:2) jsme si to trochu zkomplikovali," mrzelo asistenta trenéra Jiřího Hanzlíka. "Musíme urvat co nejvíc bodů a doufat, že to ještě dobře dopadne," doplnil útočník Jan Eberle.

Bílí Tygři mají přes ztrátu tří z posledních čtyř zápasů pořád nejlepší výchozí pozici pro finiš o Prezidentský pohár. Proti Ostravanům ale nutně potřebuje uspět. "Jsme rádi, že jsme první. A ten pohár samozřejmě moc chceme, ale body chceme vždy. I jako pátí bychom do toho chodili stejně naplno. Nekoukáme, jak hrají ostatní. Jsou před námi dvě kola a my v nich musíme získat maximální počet bodů," prohlásil útočník Jaroslav Vlach.

Vítkovice v roce 2019 ještě nebodovaly venku a hlavně vinou sedmi venkovních proher v řadě vypadly z první šestky. "Bereme to tak, že je to o tom, jestli budeme mít týden volno anebo půjdeme rovnou do play off. Mužstvo už je nastaveno do play off módu a dokázalo to v neděli proti Hradci. Věřím, že nás čeká ještě hodně týdnů hokeje," uvedl kouč Jakub Petr, který bude znovu postrádat zraněného kanonýra Zdráhala.

Z vedoucího tria by měl mít v úterý teoreticky nejsnadnější úkol Třinec, jemuž se postaví předposlední Chomutov. Pokud někdo před dvěma týdny po šňůře tří domácích proher zapochyboval o síle vicemistra, od Ocelářů se mu v minulých dnech dostalo rázné odpovědi. Venku vyhráli pětkrát v řadě a vrátili se do hry o prvenství po základní části.

Teď se vracejí po delší době na domácí led. "Těší nás, že jsme venku dokázali takhle zabrat. Ale jde o to v tom pokračovat a naladit se co nejlépe na play off. Chceme zvládnout poslední dvě kola základní části a uvidíme, z které pozice půjdeme do čtvrtfinále," řekl trenér Václav Varaďa, jenž postrádá Krajíčka, Adamského a Vránu.

Piráti v neděli podlehli v prodloužení Karlovým Varům. "Málo jsme se tlačili do brány a měli hrozně moc zbytečných vyloučení," uvedl útočník Vladimír Růžička mladší.

Olomouc má v závěru základní části výbornou formu. Tým, který nedávno vrávoral na hranici účasti v předkole play off a skupiny o záchranu, má po šesti výhrách za sebou na dosah přímý postup do čtvrtfinále. "Samozřejmě nás to láká. Navíc si myslím, že máme třeba i výhodnější los než sedmé Vítkovice," řekl obránce Jiří Ondrušek před závěrečnými duely se Zlínem a Chomutovem. Hanákům schází Galvas a Jaroměřský, nejistý je start Knotka.

Jen kousek od jistoty předkola play off jsou hokejisté Zlína. K jistotě jim stačí bod, který by rádi získali už v Olomouci. "Hrajeme v poslední době super hokej. Jsme stále pokorní, ale zvládneme to," myslí si útočník Antonín Honejsek.

"Věřím, že kýžený bod získáme, i když Olomouc bojuje o první šestku a má rovněž velkou motivaci. Ke splnění cíle musíme oproti nedělnímu zápasu v Boleslavi zvýšit produktivitu," zdůraznil trenér Robert Svoboda. Postrádat bude zraněného kapitána Žižku, ale v pondělí už trénovali Fořt a Ondráček, o jejichž startu se rozhodne před zápasem.

Hradec Králové třikrát v řadě prohrál a získal z těchto utkání jen bod. "Určitě chceme zbývající dva zápasy vyhrát, abychom se nastartovali na play off, protože to nepřijde samo z ničeho nic. S Boleslaví to bude určitě velký boj," uvedl útočník Jaroslav Dvořák.

Mladá Boleslav už má jistotu předkola, na šestku by potřebovali Středočeši malý zázrak. Na šestou Olomouc mají pětibodové manko, mezi oběma celky jsou navíc ještě Vítkovice se ztrátou dvou bodů na Hanáky.

Dvanácté Karlovy Vary po ukončení série 10 porážek vyzvou na souboj poslední Pardubice. Dynamo prohrálo sedmkrát v řadě, v posledních šesti utkáních navíc nebodovalo. "Případná výhra nám pomůže dodat důležité sebevědomí," podotkl pardubický kouč Ladislav Lubina.

Statistické údaje před úterním 51. kolem extraligy: -------- HC Kometa Brno (5.) - HC Sparta Praha (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:4 v prodl., 4:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 50 zápasů/53 bodů (16 branek + 37 asistencí) - Lukáš Pech 49/33 (14+19). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,36, 91,66 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,41, 94,19 a dvakrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,42, 91,93 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,62, 90,83 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta bodovala s Kometou v pěti z posledních šesti zápasů, z toho třikrát vyhrála. - Brňané vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili při této šňůře jediný bod. Prohráli jediný z posledních šesti duelů. - Sparta po sérii tří porážek zvítězila dvakrát za sebou a získala pět bodů. Venku Pražané vyhráli dva z minulých tří duelů. - Pražané mají pětibodový náskok před jedenáctým Litvínovem a k zajištění účasti v předkole play off jim při lepší bilanci vzájemných zápasů stačí získat bod. - Mistrovská Kometa má náskok pěti bodů před sedmými Vítkovicemi a může si zajistit přímou účast ve čtvrtfinále. - Útočník Martin Erat si odpyká čtvrtý z celkem šestizápasového trestu za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů. - Lotyšský útočník Roberts Bukarts ze Sparty může sehrát 200. zápas v české extralize. HC Verva Litvínov (11.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:2 po sam. nájezdech, 1:7. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 45/34 (13+21) - Milan Gulaš 49/59 (29+30). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,57, 91,32 a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,12 a 88,56 - Dominik Frodl 1,84, 93,07 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Litvínov se probojuje do předkola play off pouze v případě, že uspěje v základní hrací době doma s Plzní i v pátek na ledě Vítkovic a Zlín či Sparta už nezískají ani bod. - Plzeň zvítězila ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a sedmkrát v řadě v nich bodovala, přičemž pouze jednou z toho prohrála. - Verva prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a dosáhla v nich jen na tři body. - Litvínovští po odvolání trenéra Milana Razýma, jehož dočasně nahradil generální ředitel klubu Jiří Šlégr, vyhráli v pátek doma nad Libercem 6:3 a podlehli v neděli na Spartě 3:5. - Plzeň sice prohrála dva z posledních tří zápasů, ale venku pětkrát za sebou vyhrála. - Obránce Lukáš Kaňák z Plzně oslaví v úterý 22. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:6, 4:0, 1:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 45/56 (24+32) - Ondřej Roman 48/40 (14+26). Statistiky brankářů: Roman Will 2,25, 91,66 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Patrik Bartošák 2,20, 93,45 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,86 a 91,81. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály pět z minulých šesti vzájemných zápasů. - Bílí Tygři prohráli tři z uplynulých čtyř duelů a získali v nich jen čtyři body. - Ostravané venku sedmkrát za sebou nebodovali a naposledy uspěli mimo svůj led 30. prosince, kdy zvítězili v Olomouci 5:2. - Liberec, který vede o dva body před druhým Třincem a o tři body před třetí Plzní, si může zajistit Prezidentský pohár pro vítěze základní části potřetí za poslední čtyři sezony. - Útočník Daniel Kurovský z Vítkovic slaví dnes 21. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:1, 4:3, 3:2 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Dávid Gríger 45/30 (17+13) - Rostislav Marosz 49/20 (9+11). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Bednář 2,81 a 91,61, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63 - Ondřej Kacetl 3,37, 89,08 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,12 a 89,80. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratily při této sérii jediný bod. - Energie po šňůře deseti porážek, při kterých dosáhla jen na tři body, vyhrála v neděli v Chomutově 2:1 v prodloužení. Bodovala tak potřetí za sebou. - Karlovy Vary se vracejí domů po sérii čtyř zápasů venku poprvé od 22. února, na vlastním ledě třikrát v řadě nebodovaly. - Dynamo sedmkrát za sebou prohrálo a šestkrát v řadě nebodovalo. - Útočník Jakub Černý z Karlových Varů oslaví v úterý 32. narozeniny. - Útočník Brian Ihnacak se může vrátit do sestavy Pardubic po odpykání jednozápasového trestu za faul na Arona Chmielewského z Třince. Mountfield Hradec Králové (4.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:1 v prodl., 5:8. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 49/38 (10+28) - Michal Vondrka 50/38 (15+23). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,06, 91,78 a a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,41, 90,83 a třikrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,11, 91,79 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,38 a 90,91. Zajímavosti: - Hradec Králové porazil doma Mladou Boleslav čtyřikrát za sebou. - Mountfield po sérii pěti vítězství prohrál třikrát za sebou a získal jediný bod. - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních pěti duelů a v neděli si po výhře nad Zlínem 3:1 definitivně zajistila účast minimálně v předkole play off. - Bruslařský klub má stále naději šestku pro přímou účast ve čtvrtfinále, ale na šestou Olomouc ztrácí pět bodů. HC Oceláři Třinec (2.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:1, 4:0. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 40/43 (19+24) - Vladimír Růžička mladší 48/35 (13+22). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec 2,17, 92,28 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,93 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Justin Peters 2,74, 90,63 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Dominik Pavlát 5,28 a 86,71, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Třinec ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou bodoval, z toho šestkrát vyhrál. - Oceláři se vracejí domů po šňůře pěti zápasů venku, při které neztratili ani bod. Na vlastním ledě předtím vyšli třikrát v řadě naprázdno. - Chomutov třikrát za sebou prohrál a zvítězil pouze jednou z minulých šesti duelů. - Útočník Jiří Polanský z Třince může sehrát 900. zápas v extralize. - Slovenský obránce Juraj Valach z Chomutova může nastoupit k 400. utkání v české extralize a útočníka Pirátů Vladimíra Růžičku mladšího čeká 600. duel v nejvyšší soutěži. HC Olomouc (6.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 41/30 (22+8) - Jiří Ondráček 45/35 (12+23). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,41, 91,96 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,38, 91,37 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 2,53 a 91,02, Tomáš Štůrala 6,84 a 80,85. Zajímavosti: - Hanáci, kteří loni vyřadili Zlín v předkole play off 3:1 na zápasy, vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných duelů. - Olomouc vyhrála šestkrát za sebou a ztratila při této šňůře jediný bod. - Zlín po sérii tří vítězství prohrál v neděli v Mladé Boleslavi a utrpěl teprve druhou porážku z minulých devíti utkání. - Olomouc má náskok dvou bodů před sedmými Vítkovicemi a může si zajistit přímý postup do čtvrtfinále. - Berani mají šestibodový náskok na jedenáctý Litvínov a při horší bilanci ve vzájemných zápasech potřebují bez ohledu na výsledky Severočechů získat k jistotě účasti v předkole play off bod. Další program: -------- Pátek 8. března - 52. kolo: 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (6:4, 1:4, 1:2), HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary (1:3, 6:3, 5:1), BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec (1:4, 1:4, 5:2), PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (2:3 po sam. nájezdech, 1:4, 2:4), HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (0:1, 0:3, 1:5), HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (5:4 v prodl., 1:4, 1:2), Piráti Chomutov - HC Olomouc (3:2, 4:3 po sam. nájezdech, 1:3).