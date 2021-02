Sparta vyzve v předehrávce Litvínov, může snížit ztrátu na Třinec

Praha - Hokejisté Sparty budou mít díky čtvrteční předehrávce 48. extraligového kola proti Litvínovu příležitost opět trochu zatlačit na vedoucí Třinec a odmazat část z náskoku Ocelářů. Pražané ztrácejí na lídra tabulky čtyři body, oba týmy sehrají do konce základní části už jen pět utkání.

Sparta má za sebou dva nepovedené domácí zápasy, v nichž v roli velkého favorita získala z duelů s Karlovými Vary a Olomoucí jediný bod. V obou případech ale tým koučů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače skvěle zareagoval shodně tříbrankovým vítězstvím v arénách spolufavoritů na titul Liberce a Hradce Králové.

"Předvedli jsme výborný týmový výkon," uvedl po výhře 4:1 na východě Čech obránce Adam Polášek. I díky tomu zůstali sparťané v reálné hře o Prezidentský pohár pro vítěze základní části, neboť v neděli se utkají v metropoli ve vzájemné bitvě právě s Oceláři. "Musíme stejně jako minule pokračovat i dál, do konce základní části zbývá už jen pár zápasů," nabádal Polášek.

Litvínovští půjdou do bitvy tradičních rivalů povzbuzeni dvěma výhrami s plným bodovým ziskem. S jistotou už mohou vyhlížet předkolo play off. "Navázali jsme na důležité vítězství v Pardubicích. Chceme se držet kolem desátého místa, nepustit Olomouc před sebe a dívat se už jen dopředu," prohlásil kouč Vladimír Országh.

Doma sice za dva zápasy v této sezoně neuhráli Severočeši proti Spartě ani bod, ale na jejím ledě se radovali díky lépe zvládnutým nájezdům. "Chceme se dobře připravit na play off a začít vyhrávat. Každý na to už myslí, protože je to za chvilku. Je dobré pro naši psychiku, že jsme teď vyhráli dva zápasy po sobě," podotkl zkušený útočník František Lukeš.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: -------- HC Sparta Praha (2.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 2:3 po sam. nájezdech, 5:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 47 zápasů/48 bodů (24 branek + 24 asistencí) - Patrik Zdráhal 36/30 (10+20). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,17 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,64 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,81 a 93,14, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Denis Godla 2,49, 91,36 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,52, 88,33 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta doma prohrála dvakrát za sebou a získala jediný bod. Předtím na vlastním ledě držela sérii osmi vítězství. - Pražané prohráli pouze dva z uplynulých jedenácti duelů a bodově naprázdno vyšli v jediném z minulých 19 utkání. - Litvínov po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodoval a v obou případech to bylo venku. - Sparta ve vzájemných zápasech bodovala devětkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrála. - Slovenský útočník Matúš Sukeľ ze Sparty může sehrát 100. zápas v české extralize. - Litvínovského útočníka Františka Lukeše čeká 800. duel v extralize.