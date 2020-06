Sparta vyzve v lize Ostravu, Olomouc a Teplice se mohou zachránit

Praha - Čtyřmi zápasy 2. kola nadstavbové části pokračuje v úterý první fotbalová liga. Rozjetá Sparta přivítá ve skupině o titul trápící se Ostravu. Zbylá tři utkání jsou na programu ve skupině o záchranu, v níž mohou Olomouc a Teplice získat jistotu udržení v soutěži. Díky dnešnímu dalšímu uvolnění vládních opatření v boji proti covidu-19 může na stadion maximálně 5000 osob, kvótu však vzhledem ke kapacitám stadionů a stavebním důvodům nemůže nikdo využít naplno.

Třetí Sparta vyhrála sedm soutěžních utkání po sobě a Baník doma zdolala v šesti soutěžních duelech v řadě, naposledy 5:0 v březnovém čtvrtfinále domácího poháru. "Každé utkání v nadstavbě je těžší, soupeři také chtějí bodovat, protože pohárová Evropa láká. Když se vyhrává, pracuje se lépe, ale i tak máte v hlavě strašáka, že každá série jednou končí," řekl kouč Letenských Václav Kotal.

Šestý Baník vyhrál jediný z posledních osmi zápasů v lize. "Chceme bojovat o to, abychom byli v tabulce výše. Z našeho pohledu věříme tomu, že se bude rozhodovat mezi námi, Jabloncem a Libercem, a víme, že musíme získat o tři body více než Liberec. Pokusíme se z toho rozdílu ukrojit něco hned v úterý na Spartě," uvedl ostravský trenér Luboš Kozel.

Olomouc hraje doma s Teplicemi a oba týmy za určitých okolností mohou získat jistotu záchrany. Severočeši ztrácejí na Sigmu dva body. "Máme sice náskok 10 bodů na Karvinou, ale na to se nechceme ohlížet. Duel s Teplicemi potřebujeme a chceme vyhrát, abychom byli stoprocentně zachráněni," prohlásil trenér Hanáků Radoslav Látal.

Teplice vyhrály předchozí dva ligové zápasy. "Chceme pokračovat v nastavených výkonech z poslední doby, a to nejen z toho pohledu, že jsme v posledních dvou zápasech dali osm branek," konstatoval teplický kouč Stanislav Hejkal.

Karviná, které patří první barážová pozice, doma vyzve poslední Opavu. "Musíme si velmi rychle zanalyzovat, proč jsme nezvládli utkání v Teplicích. Rozhodně musíme lépe zabrat jako tým, být bojovnější, protože takhle se o ligu a za klub nebojuje. Klíčový je pro nás teď každý zápas. Pokud to chceme zachránit, musíme zápas s Opavou zvládnout," řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.

"V úterý jdeme znovu do války. Míříme do Karviné, kde musíme bodovat, i když to slovo nemám rád. Chceme uhrát co nejlepší výsledek a vzít si tam nějaké body," prohlásil Radoslav Kováč, který Opavu vede spolu s Aloisem Skácelem. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace na Karvinsku se může slezského derby zúčastnit maximálně 500 osob.

Zlín po vítězství nad Opavou čeká další utkání doma, kde vyzve Příbram. "Zápas s Opavou nám ukázal, že jsme na dobré cestě. Řada věcí, na kterých pracujeme, se nám povedla, a to je před dalšími klíčovými zápasy povzbudivé," prohlásil kouč "Ševců" Bohumil Páník.

Příbram po výhře nad Olomoucí poskočila na předposlední místo, které jako druhé znamená baráž. "Čeká nás náročný zápas. Určitě tam budeme chtít bodovat a vylepšit si naši situaci. Víme, že nás čekají další čtyři zápasy, které rozhodnou o budoucnosti. Hrajeme o život," uvedl příbramský asistent trenéra Pavel Horváth.

Všechny tři duely skupiny o záchranu mají výkop v 17:30, na Letné se začne hrát ve 20:00.

Statistické údaje před 2. kolem nadstavby:

Skupina o titul:

Sparta Praha (v tabulce: 3.) - Baník Ostrava (6.)

Výkop: úterý 23. června, 20:00.

Rozhodčí: Klíma - Kříž, Myška.

Bilance: 53 31-12-10 94:45.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Hložek, Krejčí, Dočkal, Kanga, Karlsson - Kozák.

Ostrava: Laštůvka - Jánoš, Pokorný, Stronati, Svozil, Fleišman - Potočný, Kaloč, Jirásek, Kuzmanovič - Šašinka.

Absence: Graiciar, Kaya, Lischka, Plavšič (všichni zranění), Vindheim (nejistý start) - Fillo (zranění), Holzer, De Azevedo (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Trávník - Fleišman, Jirásek, Kuzmanovič (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Kanga (12) - Potočný (9).

Zajímavosti:

- Sparta v lize s Ostravou 5x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech neinkasovala

- Sparta doma v lize s Ostravou prohrála jediný z posledních 12 zápasů a 5x za sebou zvítězila

- Sparta na úvod nadstavby porazila Liberec 4:1 a 6 kol po sobě vyhrála

- Sparta vyhrála 7 soutěžních zápasů za sebou, což se jí naposledy podařilo v sezoně 2015/2016

- Sparta doma v lize 3x za sebou zvítězila a pokaždé minimálně o 2 branky

- Ostrava na úvod nadstavby podlehla Slavii 1:3 a vyhrála jediný z posledních 8 ligových zápasů, v posledních 3 kolech nezvítězila

- Ostrava venku v lize 8x za sebou neprohrála

- Hložek a Nita (oba Sparta) si mohou připsat 50. start v české lize

- De Azevedo v den utkání slaví 29. narozeniny a může si připsat 100. ligový start, Potočný (oba Ostrava) může nastoupit ke 150. utkání

FK Jablonec (4.) - Slovan Liberec (5.)

Výkop: středa 24. června, 17:30.

Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Horák.

Bilance: 53 13-15-25 47:72.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Matoušek, Kratochvíl, Hämäläinen, Sýkora - Doležal.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Alibekov, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta.

Absence: Jugas, Jovovič, Kubista (všichni zranění), Hübschman, Pleštil (oba nejistý start) - Hybš, Chaluš (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Kratochvíl, Hämäläinen - Baluta, Hromada, Malinský (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Doležal (10) - Malinský (7).

Zajímavosti:

- Liberec na začátku června vyhrál v posledním vzájemném duelu 1:0, předtím však Jablonec v lize 5x za sebou neporazil

- Liberec v posledním duelu vyhrál v Jablonci poprvé po 6 zápasech

- Jablonec na úvod nadstavby prohrál v Plzni 0:2 a ve 4 z posledních 6 kol nebodoval

- Jablonec 2x za sebou prohrál a neskóroval

- Jablonec vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů (oba 1:0)

- Liberec na úvod nadstavby podlehl na Spartě 1:4 a 4 kola po sobě nevyhrál

- Liberec prohrál poslední 2 venkovní ligové zápasy

- trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Liberec

- Pešek (Liberec) slaví v den utkání 27. narozeniny

Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: středa 24. června, 20:00.

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný.

Bilance: 47 22-12-13 66:45.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

Absence: Olayinka, Hovorka (oba rekonvalescence), Kúdela (nejistý start) - Alvir, Ekpai (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Musa, Ševčík - Beauguel (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Bucha (10).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize vyhrála jediný z posledních 6 vzájemných zápasů

- Slavia doma v lize s Plzní 7x za sebou neprohrála (z toho 6 vítězství)

- Slavia na úvod nadstavby zvítězila v Ostravě 3:1 a v lize 8x za sebou neprohrála

- Slavia doma v lize v posledních 30 zápasech neprohrála a na svém hřišti je s 41 body nejlepším týmem této sezony nejvyšší soutěže

- Slavia má s 11 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy, Plzeň zase s 62 brankami nejlepší útok

- Plzeň na úvod nadstavby porazila Jablonec 2:0 a na jaře prohrála v jediném z 13 soutěžních utkání po trenérem Guľou

- Plzeň v lize neprohrála 12x za sebou (z toho 10 výher) a neinkasovala v posledních 5 kolech (celkem 456 minut)

- Plzeň venku v lize 6x za sebou neprohrála (z toho 5 výher) a v posledních 3 zápasech tam neinkasovala

- Slavia si v případě vítězství zajistí zisk titulu

Tabulka:

1. Slavia 31 23 6 2 61:11 75 2. Plzeň 31 21 6 4 62:22 69 3. Sparta 31 15 8 8 59:36 53 4. Jablonec 31 14 7 10 46:43 49 5. Liberec 31 14 5 12 51:42 47 6. Ostrava 31 12 9 10 43:37 45

Skupina o záchranu:

Sigma Olomouc (11.) - FK Teplice (12.)

Výkop: úterý 23. června, 17:30.

Rozhodčí: Adámková - Mojžíš, Bureš.

Bilance: 44 17-15-12 60:47.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Greššák - González, Chytil, Houska, Falta - Juliš.

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček (Kodeš) - Kučera - Hyčka, Žitný, Trubač, Moulis - J. Mareš, Řezníček.

Absence: Kerbr (zranění), Nešpor, Pilař, Breite (všichni nejistý start) - Knapík, Vyhnal (oba zranění), Mareček (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Radek Látal - Kučera, Mareček, J. Mareš (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Juliš (6) - Řezníček (9).

Zajímavosti:

- Olomouc v lize s Teplicemi 8x za sebou neprohrála a poslední 3 zápasy vyhrála

- Olomouc doma v lize s Teplicemi prohrála jediný z posledních 14 zápasů a poslední 4 vyhrála při skóre 11:0

- Olomouc na úvod nadstavby podlehla v Příbrami 0:2 a prohrála poslední 3 soutěžní zápasy

- Olomouc zvítězila v jediném z posledních 9 kol a ve 5 z posledních 6 prohrála

- Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Teplice na úvod nadstavby porazily Karvinou 4:1, vyhrály poslední 2 zápasy a v obou daly 4 branky

- Teplice venku v lize 8x za sebou nevyhrály a v posledních 4 zápasech tam prohrály při skóre 1:13

- Jemelka (Olomouc) slaví v den zápasu 25. narozeniny

- rozhodčí Adámková jako hlavní dosud řídila 7 ligových zápasů a udělila v nich 5 červených karet

Fastav Zlín (13.) - 1. FK Příbram (15.)

Výkop: úterý 23. června, 17:30.

Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock.

Bilance: 20 10-5-5 23:17.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Příbram: Melichar - Kvída, Dramé, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Antwi, Zorvan, Škoda - Polidar.

Absence: Ikaunieks (zranění) - Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku), Nový (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Dramé, Polidar (oba 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Poznar - Škoda (oba 7).

Zajímavosti:

- Příbram na začátku června podlehla ve Zlíně 0:1 a vyhrála jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů

- Zlín prohrál jediný z 10 domácích ligových duelů s Příbramí (v roce 2004 0:2) a v 9 z nich neinkasoval

- Zlín vstoupil do nadstavby výhrou 3:1 nad Opavou a bodoval a skóroval po 2 kolech

- Zlín doma získal 23 z celkových 30 bodů a 3x za sebou tam neprohrál

- Příbram zvítězila jen ve 3 z posledních 24 ligových zápasů, z toho ale 2x z posledních 3 kol

- Příbram je nejhorším venkovním týmem ligy, v 15 zápasech na hřištích soupeřů získala jen 3 body a 14x prohrála

- Příbram má s 54 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Nový (Příbram) slaví v den zápasu 27. narozeniny

MFK Karviná (14.) - SFC Opava (16.)

Výkop: úterý 23. června, 17:30.

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch.

Bilance: 5 1-3-1 5:4.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Janečka, Čonka - Smrž, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Řezníček, Souček - Mondek, Zavadil, Dordič - Juřena.

Absence: Petráň, Moravec - Schaffartzik, Dedič, Šrom (všichni zranění), Zavadil, Rychlý (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Guba, Qose, Taiwo - Harazim, Helešic, Hrabina (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Lingr (6) - Dedič (4).

Zajímavosti:

- v 5 vzájemných ligových zápasech jen jednou vyhrál domácí tým a 3 z posledních 4 duelů skončily remízou

- Karviná vyhrála jen úvodní z 5 vzájemných ligových duelů

- oba vzájemné ligové zápasy v Karviné skončily 1:1

- Karviná na úvod nadstavby podlehla v Teplicích 1:4 a 7 kol po sobě nevyhrála

- Karviná prohrála jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů, v posledních 3 ale nezvítězila

- Opava vstoupila do nadstavby porážkou 1:3 ve Zlíně a nenavázala na úvodní vítězství pod novou trenérskou dvojicí Kováč, Skácel nad Č. Budějovicemi

- Opava vyhrála jediné z posledních 8 kol

- Opava venku v lize 15x za sebou nevyhrála

- Opava má se 17 góly nejhorší útok ligy

Tabulka:

1. Olomouc 31 8 12 11 36:39 36 2. Teplice 31 8 10 13 33:50 34 3. Zlín 31 8 6 17 28:48 30 4. Karviná 31 5 11 15 24:43 26 5. Příbram 31 6 6 19 21:54 24 6. Opava 31 5 8 18 17:50 23