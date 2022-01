Sparta vyzve Brno, na programu jsou dvě derby, Kladno čeká bitva se Zlínem

Praha - Kompletní program sedmi zápasů nabídne v úterý 38. kolo hokejové extraligy. Tradičně velkou pozornost poutá bitva Sparty s Brnem, dojde ale i na třetí východočeské derby sezony mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, okořeněné navíc postavením obou celků hned za vedoucím Třincem. Obhájce titulu čeká rovněž souboj s hlavním rivalem - v ocelářském derby se představí na ledě Vítkovic. Důležité body budou ve hře i v utkání Kladna se Zlínem. Poslední Berani ztrácejí na Rytíře šest bodů.

Sparta místo zrušeného Spenglerova poháru v Davosu pracovala v neplánované pauze v tréninku na zlepšení výkonů a v neděli v dohrávce 36. kola deklasovala doma Mladou Boleslav 7:0. Ukončila tím sérii tří porážek. "Výhra je super, ale tady to nekončí. Musíme to dělat každý zápas," řekl sparťanský útočník Filip Chlapík. S 42 body nejproduktivnějšího hráče extraligy čeká souboj s druhým v pořadí Američanem Peterem Muellerem, jenž má na kontě 38 bodů.

Brňané vnímají, že nebudou hrát jen proti tradičnímu sokovi, ale i nastartovanému soupeři. "Vysoká výhra nad Boleslaví je důkazem, jak je Sparta dobře ofenzivně naladěná. Čeká nás velmi těžký soupeř, ale věřím, že předvedeme takový výkon, abychom dokázali odvézt z Prahy co nejvíc bodů," řekl kouč Komety Jiří Kalous.

Může počítat s premiérovým startem Lukáše Doudery, který přišel z Karlových Varů na hostování do konce sezony. "Jsem rád za příležitost zahrát si v Kometě, těším se, až obléknu brněnský dres," řekl kladenský odchovanec, jenž dnes slaví 24. narozeniny.

Hradec Králové za poslední čtyři utkání pokaždé bodoval naplno. Nedalekého rivala porazil v obou předchozích vzájemných kláních sezony. Když se mu to povede i do třetice, ještě navýší osmibodový náskok, který na Dynamo má. "Co bylo, to bylo. Teď je třeba se soustředit na to, co náš čeká. Derby nemá favorita. My musíme dělat dobrá rozhodnutí, být důrazní před oběma brankami a soustředit se na každé další střídání," prohlásil slovenský útočník Patrik Lamper.

Pardubičtí mají hráčům Mountfieldu co vracet. V obou předchozích zápasech totiž měli na své straně dvoubrankový náskok, přesto získali jen jediný bod. Do utkání půjdou překvapivě bez dosavadního kapitána. Obránce Jakub Nakládal se s vedením klubu dohodl z osobních důvodů na ukončení smlouvy. Pohodě v týmu nepřidalo ani poslední vystoupení - ve čtvrtek utrpěl tým doma debakl 1:6 s Českými Budějovicemi. "Všichni víme, že to nestálo za nic. Rozebereme si to a pojedeme nanovo," řekl obránce Jan Kolář.

Vítkovice v sezoně proti Třinci uhrály body až ve třetím souboji, když před necelým měsícem uspěly na ledě soupeře (3:1). "Je to derby, určitě nám budou chtít vrátit porážku, kterou utrpěli doma. My jsme tam hráli hodně dobře. Třinec je silný v útoku a v přesilových hrách, takže z naší strany tam musí být dobrá disciplína. Hrají celoplošný hokej a mají kvalitu na všech postech," ocenil kouč Miloš Holaň.

Naposledy v Mladé Boleslavi přerušili Ostravané 13 zápasů trvající bodovou šňůru. A vědí, že musejí přidat. "Proti mužstvu, které se dlouhodobě drží na prvním místě, to bez nadstandardního výkonu nepůjde. Myslím si ale, že poctivým výkonem se to dá zvládnout," je přesvědčený Holaň.

Třinec přes rozsáhlou marodku neuspěl v poslední době jen v Hradci Králové, následně ale přetlačil doma Kladno. "Máme za sebou skvělou část sezony, odpočineme si a v novém roce nás čeká další těžká šichta. Jestli k tomu přistoupíme poctivě, věřím, že to zase můžeme urvat," prohlásil třinecký bek Marian Adámek.

Kladno bude chtít potvrdit dvě předchozí vítězství v soubojích s Berany. Ti ztrácejí na Rytíře šest bodů a ve vzájemném duelu by rádi manko stáhli. "Čeká nás zápas pravdy o šest bodů. Chceme hrát v nastavení a podobném duchu, kdy jsme byli úspěšní. To znamená hrát poctivý hokej s dobrou obranou, abychom soupeři nedali možnosti ke vstřelení branky. Sami se musíme snažit být úspěšní v útoku," řekl trenér Luboš Jenáček, jemuž bude chybět nemocný útočník Bedřich Köhler.

České Budějovice si s Mladou Boleslaví připomenou výroční 85 let od prvního ligového zápasu obou týmů. Oba celky nastoupí v retro dresech. Jihočeši mají za sebou úspěšné období, vyhráli čtyři z posledních pěti utkání a pokaždé přitom brali všechny tři body.

Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních šesti zápasů a musí se oklepat především z nedělního debaklu na Spartě 0:7. "Čekají nás teď zápasy v rychlém sledu. Určitě by nám prospělo, abychom tento zápas (se Spartou) hodili za hlavu, protože byl ve všech aspektech nepovedený," prohlásil po vysoké porážce mladoboleslavský kouč Radim Rulík.

Litvínov přivítá Plzeň a na výpomoc z prvoligové Jihlavy získal formou střídavých startů útočníka Jiřího Fronka. Kouč Vladimír Růžička má na marodce forvardy Patrika Zdráhal a Františka Gerháta. "S Jihlavou jsme domluveni, že budeme moci Jirku využít v zápasech i tréninku. Vzhledem ke zranění útočníků je to pro nás vítaná pomoc," řekl klubovému webu generální ředitel Pavel Hynek. Sedmadvacetiletý Fronk už vypomáhal Litvínovu v osmi zápasech a vstřelil tři góly.

Indiáni napravili nepovedený výkon z Českých Budějovic ještě do konce roku zásluhou domácí výhry proti Brnu (6:3). "Jak jsme ten rok zakončili, tak doufám, že ten nový i načneme a budeme to držet po celý rok," přál si útočník Martin Lang.

Liberec po sérii čtyř vítězství neuspěl v souboji s Litvínovem, pod Ještědem prohrál 2:3. Náprava může přijít opět na stejném místě proti Olomouci. Hanáci za poslední dvě utkání nebodovali. Ve vzájemných zápasech se Severočechy mají ale v sezoně navrch, nenechali jim ještě ani bod.

Statistické údaje před úterními zápasy 38. kola extraligy: Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 35 zápasů/32 bodů (16 branek + 16 asistencí) - Robert Říčka 35/34 (20+14) . Statistiky brankářů: Henri Kiviaho průměr 1,87 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,84 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,22, 91,48 a třikrát udržel čisté konto - Milan Klouček 2,55, 91,76 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 2,29, 91,72 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii tří porážek čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. - Mountfield po dvou domácích porážkách za sebou naposledy na svém ledě porazil Třinec 5:1. - Pardubice prohrály tři z posledních čtyř duelů. - Dynamo venku vyhrálo pět z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové slavil výhru ve východočeském derby třikrát za sebou a doma porazil Pardubice také třikrát v řadě. - Obránci Bohumilu Jankovi z Hradce Králové zbývá odpykat si čtyři duely z původně osmizápasového disciplinárního trestu, který mu byl po odvolání snížen na sedm. HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 27/22 (8+14) - Martin Růžička 36/34 (15+19). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,21, 92,33 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,55 a 89,68 - Ondřej Kacetl 1,79, 92,10 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,03, 91,64 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice ve čtvrtek prohrály v Mladé Boleslavi 2:5 a vyšly bodově naprázdno poprvé po 13 zápasech, z nichž devět vyhrály. - Ostravané doma bodovali osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhráli. - Třinec vyhrál čtyři z uplynulých pěti duelů. - Oceláři venku prohráli tři z posledních pěti zápasů. - Vítkovice vyhrály 8. prosince v Třinci 3:1 a ukončily sérii čtyř porážek ze vzájemných zápasů. Motor České Budějovice (9.) - BK Mladá Boleslav (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 33/35 (13+22) - Pavel Kousal 35/25 (10+15). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,63, 90,93 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50 - Jan Růžička 2,27, 91,42 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,51, 91,76 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - České Budějovice vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Motor doma po předešlých třech porážkách ze čtyř duelů dvakrát za sebou naplno bodoval. - Mladá Boleslav prohrála čtyři z uplynulých šesti duelů. - Bruslařský klub venku prohrál pět z posledních šesti utkání. - České Budějovice vyhrály 7. listopadu v Mladé Boleslavi 4:1 a ukončily sérii šesti porážek ve vzájemných soubojích v extralize. - Útočníkovi Lukáši Pechovi z Českých Budějovic chybí dvě branky ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. HC Verva Litvínov (13.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 34/28 (11+17) - Michal Bulíř 35/36 (17+19). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,54, 90,73 a třikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Miroslav Svoboda 2,22 a 92,59, Dominik Pavlát 2,78 a 88,31. Zajímavosti: - Litvínov po sérii tří porážek zvítězil ve čtvrtek v Liberci 3:2. - Verva doma prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Plzeň bodovala v osmi z posledních devíti duelů a z toho sedmkrát vyhrála. - Škoda venku bodovala ve čtyřech z uplynulých pěti utkání a třikrát z toho zvítězila. - Litvínov vyhrál 7. listopadu v Plzni 4:3 a ukončil šňůru pěti porážek ve vzájemných duelech. Rytíři Kladno (14.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 5:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 34/33 (7+26) - Alexandre Mallet 35/14 (7+7) . Statistiky brankářů: Landon Bow 3,52 a 89,57, David Stahl 9,00 a 76,92 - Libor Kašík 3,17 a 91,20, Daniel Huf 3,01 a 90,63. Zajímavosti: - Kladno prohrálo osm z posledních devíti zápasů a získalo v nich jen čtyři body. - Rytíři v azylu v Chomutově po sérii tří porážek v posledním utkání 26. prosince zdolali Litvínov 3:2 v prodloužení. - Zlín prohrál pět z uplynulých šesti duelů a získal v nich jen tři body. - Berani venku bodovali ve třech z posledních čtyř zápasů a dvakrát z toho vyhráli. - Kladno vyhrálo čtyři z posledních šesti vzájemných soubojů. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 4:6. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 29/22 (10+12) - Jan Káňa II 33/33 (13+20). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,34, 91,83 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,28 a 88,89 - Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,30 a 95,00. Zajímavosti: - Liberec po sérii čtyř vítězství ve čtvrtek podlehl Litvínovu 2:3 a prohrál teprve podruhé z posledních osmi duelů. - Bílí Tygři doma neuspěli poprvé po sérii čtyř výher. - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z uplynulých pěti zápasů. - Hanáci venku vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. - Olomouc ve vzájemných duelech po sérii tří porážek třikrát za sebou vyhrála. HC Sparta Praha (10.) - HC Kometa Brno (7.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 5:2. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 32/42 (20+22) - Peter Mueller 31/38 (18+20). Statistiky brankářů: Alexander Salák 2,64, 90,02 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 3,07, 89,11 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,35, 91,76 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,70 a 90,23, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54. Zajímavosti: - Sparta po sérii tří porážek v neděli doma rozdrtila Mladou Boleslav 7:0. - Doma Pražané uspěli poprvé po třech prohrách. - Kometa prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Brňané venku třikrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Sparta ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou vyhrála a ztratila jediný bod.