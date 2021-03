Sparta vyřadila Olomouc 4:0 na zápasy a čeká ji Liberec

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4 zápas: HC Olomouc - HC Sparta Praha, 25. března 2021 v Olomouci. Zleva David Škůrek z Olomouce, Michal Řepík ze Sparty, brankář Olomouce Branislav Konrád a Martin Vyrůbalík z Olomouce.

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4 zápas: HC Olomouc - HC Sparta Praha, 25. března 2021 v Olomouci. Zleva David Škůrek z Olomouce, Michal Řepík ze Sparty, brankář Olomouce Branislav Konrád a Martin Vyrůbalík z Olomouce. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Olomouce 3:0 a jsou posledními semifinalisty play off extraligy. Stejně jako před nimi Liberec, Mladá Boleslav a Třinec ovládli i Pražané čtvrtfinálovou sérii 4:0 na zápasy. V nejkratší možné době se uzavřely boje o postup mezi nejlepší kvarteto poprvé v historii samostatné extraligy.

V boji o postup do finále se sparťané utkají s Libercem. Definitivně o tom dnes rozhodli v průběhu necelých čtyř minut druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili góly Jana Košťálka, Michala Řepíka a Davida Němečka do vedení 3:0. Podruhé v sérii i za svou extraligovou kariéru v play off vychytal nulu Alexander Salák.

Do bitvy s Bílými Tygry půjdou svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače s jistotou medaile. Z postoupivší nejlepší čtyřky týmů po základní části byli nejvýše postavení a jako její vítěz už mají ve sbírce za tuto sezonu Prezidentský pohár.