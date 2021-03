Sparta vyřadila Olomouc 4:0 na zápasy a čeká ji Liberec

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4 zápas: HC Olomouc - HC Sparta Praha, 25. března 2021 v Olomouci. Zleva David Škůrek z Olomouce, Michal Řepík ze Sparty, brankář Olomouce Branislav Konrád a Martin Vyrůbalík z Olomouce.

Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Olomouce 3:0 a jsou posledními semifinalisty play off extraligy. Stejně jako před nimi Liberec, Mladá Boleslav a Třinec ovládli i Pražané čtvrtfinálovou sérii 4:0 na zápasy. V nejkratší možné době se uzavřely boje o postup mezi nejlepší kvarteto poprvé v historii samostatné extraligy.

V boji o postup do finále se sparťané utkají s Libercem. Definitivně o tom dnes rozhodli v průběhu necelých čtyř minut druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili góly Jana Košťálka, Michala Řepíka a Davida Němečka do vedení 3:0. Podruhé v sérii i za svou extraligovou kariéru v play off vychytal nulu Alexander Salák.

Do bitvy s Bílými Tygry půjdou svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače s jistotou medaile. Z postoupivší nejlepší čtyřky týmů po základní části byli nejvýše postavení a jako její vítěz už mají ve sbírce za tuto sezonu Prezidentský pohár.

V hodně opatrné první třetině byli o něco aktivnější Hanáci. Hosté vyslali na brankáře Konráda pouhých pět střel, ale právě oni zahrozili jako první, když se do koncovky natlačil Kudrna a pálil nebezpečně bekhendem. Chvilku nato neuspěl na zadní tyčce číhající Ostřížek proti strážci brankoviště Pražanů Salákovi. Když se pak se svou dorážkou neprosadil ani Klimek, zůstal stav bezbrankový.

V 25. minutě se poprvé v utkání vylučovalo, jenže Řepíka záhy následoval Jurčina a Olomouc měla k dispozici dlouhých 104 sekund přesilovky pět na tři. O dalších 48 vteřin později se však provinil také domácí Knotek. Při hře čtyři na tři měl velkou možnost Nahodil, jeho pokus z prostoru mezi kruhy ale pokryl spolehlivě chytající Salák.

Před polovinou zápasu sice ještě neuspěl Řepík, ale v čase 30:31 zastavil časomíru parádní ranou bez přípravy pod horní tyčku obránce Košťálek, který dostal nabito na kruh od Rouska. Uběhlo jen 40 sekund a Konrád kapituloval podruhé: Horák našlápl z vlastního obranného pásma, při přečíslení dvou na jednoho ideálně předložil puk Řepíkovi, jenž se nemýlil a rovněž on zavěsil pod horní tyčku.

Ve 33. minutě mohl vrátit domácí do hry Kucsera, jenže Salák vytáhl skvělý zákrok. Dost možná šlo o definitivně zlomový moment utkání i celé série, neboť jen o chvilku později si nabruslil obránce Němeček na povedený pas od Tomáška a s přehledem překonal Konráda potřetí. Saláka pak nepřipravil o čisté konto ani Strapáč, na druhé straně neuspěl Kudrna.

Třetí dějství se dohrávalo tak trochu z povinnosti. Bylo zřejmé, že Hanáci, kteří dali za uplynulých 11 třetin soupeři dohromady jen tři góly, budou proti suverénně hrajícímu favoritovi těžko hledat cestu ke zvratu. Nedočkali se nakonec ani dílčího úspěchu v podobě vstřelené branky, Sparta mohla slavit postup a brankář Salák další čisté konto.

HC Olomouc - HC Sparta Praha 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Košťálek (Rousek, A. Kudrna), 32. Řepík (R. Horák, Tomáš Dvořák), 35. Němeček (Tomášek, T. Pavelka). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Rožánek, Lederer. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Olomouc: Konrád - Švrček, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner, A. Rutar - J. Káňa II, Nahodil, Strapáč - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Kucsera, J. Knotek, Klimek - Bambula, Navrátil, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, M. Sukeľ, Rousek - M. Forman, Tomášek, Buchtele - Dvořáček, Zikmund, Žálčík. Trenéři: Hořava a Jandač.