Sparta vyhrála ve Zlíně a na Slavii ztrácí před derby devět bodů

Zlín - Fotbalisté Sparty zvítězili v 9. kole první ligy ve Zlíně 2:0. Pražané rozhodli už v úvodních 19 minutách, kde se trefili Benjamin Tetteh a z penalty Guélor Kanga. Letenští venku v nejvyšší soutěži vyhráli poprvé po pěti utkáních a naplno bodovali po dvou kolech. Ve Zlíně v lize zvítězili po třech zápasech a z pátého místa tabulky ztrácejí devět bodů na vedoucí Slavii, kterou přivítají v derby za týden. "Ševci" potřetí za sebou prohráli a jsou dvanáctí.

Sparťanský kouč Jílek udělal po reprezentační pauze řadu změn v základní sestavě. Poprvé po zimní operaci srdce nastoupil za A-tým Pražanů v soutěžním utkání obránce Lischka a do stoperské dvojice se k němu vrátil Kaya. Prvně v sezoně hráli i brankář Heča a kapitán Frýdek a v útoku tentokrát dostal přednost Tetteh. Zlínský trenér Csaplár nasadil hned tři zářijové posily - Giorgadzeho, Folprechta a útočníka Wágnera.

Sparta celý první poločas kontrolovala hru a hned v páté minutě se dostala do vedení. Krejčího velkou šanci ještě gólman Dostál zlikvidoval, ale dorážející Tetteh zblízka poslal míč do odkryté branky.

Ve 13. minutě mohl ghanský útočník skórovat podruhé, ale v akrobatické pozici mířil nad. Na druhé straně přestřelil Poznar. V 17. minutě aktivní Tetteh ve vápně odehrál míč, přepadl přes Dostála a rozhodčí Houdek nařídil penaltu. Kanga nezaváhal a dal svůj šestý gól v ligové sezoně.

V 28. minutě domácí Mašek z úhlu vypálil kousek vedle a když už v 38. minutě Zlínští dostali míč do sítě, sudí branku neuznal kvůli milimetrovému ofsajdu. Těsně před pauzou na druhé straně minul Tetteh.

Sedm minut po pauze měli Letenští blízko k třetímu gólu. Kanga napřáhl zpoza vápna a trefil spojnici břevna a tyče. Sparta pak držela náskok a domácí se nemohli dostat k větším šancím.

Naopak na druhé straně měl dvě možnosti střídající Kozák, který nejprve v 81. minutě po Plavšičově centru v dobré pozici přestřelil a pak jeho přihrávku odvrátili Zlínští na roh. Pražané už dvougólové vedení uhlídali, zranil se jim ale záložník Krejčí, jenž musel nuceně střídat.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Chvílemi to bylo druhou půli z naší strany i zajímavé, ale bylo to jen od šestnáctky k šestnáctce. Pokud v šestnáctce nemáte kvalitu, nemůžete vyhrát. To bylo typické pro dnešní utkání. Rozhodující pro mě byla nekvalita v pokutovém území. Laciné góly jsme dostali a když už jsme se my dostávali do nějakých šancí nebo možností, selhali jsme. Proto je takový výsledek. U inkasovaných gólů to byly individuální věci, chyby. Chvílemi jsme Spartu do úzkých dostali, byla tam šance Poznara, Maška, ofsajd, který jestli byl, tak centimetrový. Bylo toho dost na to, že je to Sparta. Ale když jsme se dostali tam, kde je to nejdůležitější, nevyřešili jsme to. Oba týmy udělaly změny v sestavě, bylo to v podstatě srovnané. O tomhle to nebylo."

Václav Jílek (trenér Sparty): "Myslím, že i na dnešním výkonu by se určitě daly najít rezervy. Ale celkově jsme spokojeni. Dvě vstřelené branky, iks dalších situací, které jsme nedohráli. Soupeř naopak minimum příležitostí ke vstřelení branky. I tak si myslím, že jsme schopni hrát ještě lépe, s větší kontrolou. Asi 20 minut ve druhé půli jsme nebyli úplně ve hře. Zlín nás přitlačil, byť si nevypracoval vyloženou šanci, tak tam jsem úplně spokojen nebyl. Co se týče změn v sestavě, museli jsme nějak reagovat. Využili jsme reprezentační pauzu k analýze a snažili jsme se připravit mužstvo i z pohledu dalšího zápasu - derby. Abychom si vyzkoušeli variantu, o které jsme byli přesvědčeni, že i na zlínské rozestavení 3-5-2 by mohla fungovat. Hodně si cením nuly. I proto, že tři hráči v obranné čtveřici byli noví. Dnes jsem spokojen s hrou celého týmu dozadu. Po dvou bodově nepovedených zápasech určitě vítězství dodá mužstvu sebevědomí. Atmosféra v týdnu teď bude pozitivní a odrazí se to na rozpoložení hráčů. Každé vítězství zvenku je cenné. Hlavně věřím, že budeme schopni ten výkon v dalším zápase ještě povýšit, protože nás čeká velmi těžký protivník."

Fastav Zlín - Sparta Praha 0:2 (0:2)

Branky: 5. Tetteh, 19. Kanga z pen. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský - Berka (video). ŽK: Giorgadze, Folprecht, Džafič (všochni Zlín). Diváci: 5650.

Zlín: Dostál - Giorgadze (70. Bartošák), Buchta, Azackij - Čanturišvili, Folprecht, Jiráček, Mašek, Fantiš (84. Železník) - Poznar, Wágner (74. Džafič). Trenér: Csaplár.

Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka (72. Hancko), Frýdek - Hložek, Mandjeck, Kanga, Krejčí (78. Trávník), Plavšič - Tetteh (63. Kozák). Trenér: Jílek.