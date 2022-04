Sparta vyhrála v Teplicích 3:0 a nadále se drží ve hře o ligový titul

Teplice - Fotbalisté Sparty zvítězili v utkání 28. kola první ligy v Teplicích 3:0 a nadále se drží ve hře o titul. Pražané vstřelili všechny góly ve druhé půli. Ve 47. minutě se prosadil Tomáš Čvančara, 11 minut po něm zvýšil Martin Vitík a konečné skóre uzavřel po hodině hry svou desátou brankou v sezoně nejvyšší soutěže opět Čvančara.

Sparťané vyhráli v lize počtvrté za sebou a z třetího místa tabulky se přiblížili na rozdíl jednoho bodu druhé Slavii, která má k dobru nedělní zápas s Pardubicemi. Na vedoucí Plzeň ztrácejí Pražané tři body. Teplice nebodovaly ve čtvrtém z posledních pěti kol a zůstaly čtrnácté.

"My tomu (boji o titul) pořád věříme. Snažíme se být na dostřel, všechny týmy budou ztrácet. V porovnání s náročným podzimem, kdy jsme odehráli několik evropských zápasů, je vidět, že když máme celý týden na přípravu, je to pro nás výhodnější. Snad nám to pomůže k tomu, abychom ještě závěr ligy zdramatizovali. Kvalita na to je," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Pavel Vrba.

Ten udělal oproti poslednímu vítězství nad Ostravou jednu změnu v základní sestavě, zdravotně indisponovaného brankáře Heču nahradil Holec. Teplice se musely obejít bez záložníka Fortelného nebo útočníka Sejka, který před týdnem rozhodl o výhře v Liberci. Oba patří ke kmenovým hráčům Sparty a nemohli nastoupit po dohodě klubů.

Teplice začaly proti favoritovi nebojácně. V 10. minutě si zaběhl za obranu domácí Boljevič, branku ale minul. Sparta se zprvu proti aktivně napadajícímu soupeři těžko prosazovala a Severočeši byli dál nebezpeční.

V 21. minutě si naskočil na Trubačův přímý kop Vondrášek a letenský tým zachránil od inkasování pohotovým zákrokem Holec. "Kdybychom po mé hlavičce vedli 1:0, asi by ten zápas vypadal jinak. To jsou ale kdyby," poznamenal Vondrášek.

Sparta si největší šanci v první půli připravila až v samotném závěru, kdy nepříjemnou Hložkovu střelu vytáhl Grigar jen před sebe a dorážející Čvančara přestřelil. Bývalému jabloneckému hráči byl následně odmáván ofsajd.

Letenský celek se dočkal vedoucí trefy hned po přestávce. Hložek utekl po levé straně Tijanimu, předložil míč nabíhajícímu Čvančarovi a ten ve 47. minutě i díky teči blokujícího Vondráška otevřel skóre.

"Škoda toho smolného gólu. Asi se to dalo zablokovat jinak, ale snažil jsem se to soupeři maximálně ztížit. Čvančara to netrefil podle představ, ale nakonec to prošlo. Ten gól vše odšpuntoval," podotkl Vondrášek.

Teplice se snažily vyrovnat, ale Žákův technický pokus Holec zlikvidoval. V 58. minutě udeřila Sparta podruhé. Po Dočkalově rohovém kopu se prosadil hlavičkující Vitík. Devatenáctiletý obránce oslavil svůj druhý gól v lize. "Myslím, že tenhle gól zápas rozhodl. Teplice už tomu nevěřily, zatímco my byli silnější na míči a už jsme je do ničeho nepouštěli," řekl Vrba.

Povedenou dvacetiminutovku Sparty završil po hodině hry opět Čvančara, který zužitkoval centr střídajícího Haraslína. Jednadvacetiletý útočník zaznamenal jubilejní 10. branku v této ligové sezoně.

Tepličtí se již k žádné větší šanci nedostali a naopak mohli pět minut před koncem inkasovat ještě jednou. Sudí Machálek nařídil po faulu v pokutovém území penaltu, tu však po konzultaci s videorozhodčím kvůli předchozímu ofsajdu Pulkraba odvolal. Sparta v lize porazila Teplice popáté za sebou a na Stínadlech v nejvyšší soutěži bodovala poosmé po sobě.

"Utkání bylo o prvním gólu, který byl klíčový. Nakonec ho na začátku druhé půle dala Sparta, narostla jí křídla, dala druhý a to utkání bylo rozhodnuté. Škoda, že jsme neprosadili první my, ale musíme uznat kvalitu Sparty, která ve druhém poločase hrála dobře," řekl teplický kouč Jiří Jarošík, který hrával za Spartu.

"Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Určitě to ovlivnila i naše první branka. Teplice pak byly odvážnější v útoku a my měli prostor. Také jsme sesbírali více odražených balonů než v první půli, kdy byly lepší pro změnu Teplice. I z toho pohledu je pro ně možná ten výsledek krutý," uvedl Vrba.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Utkání bylo o prvním gólu, který byl klíčový. Nakonec ho na začátku druhé půle dala Sparta. Narostla jí křídla, dala druhý a to utkání bylo rozhodnuté. Co se týče prvního poločasu, myslím, že v něm snesla nějaká kritéria i naše hra. I když prvních 20 minut nebylo dobrých, poté jsme začali hrát více po zemi a lépe kombinovat. Škoda, že jsme to nebyli my, kdo by dal první gól. Musíme ale uznat kvalitu Sparty, která ve druhém poločase hrála dobře. Jsem rád za to, že přišlo i přes 10 tisíc fanoušků a přál bych si, aby takhle chodili častěji. O to si ale musíme říct lepším výkonem a hlavně výsledkem."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme byli nepřesní, naše rozehrávka byla zdlouhavá. Teplice dobře dostupovaly, nedávaly nám prostor a my s tím měli problém. Kromě jedné šance Hložka s Čvančarou jsme si nic nevytvořili. Ve druhé půli to bylo jiné. Byl tam lepší pohyb, využívali jsme mnohem lepší prostory. Určitě to ovlivnila i naše první branka. Teplice pak byly odvážnější v útoku a my měli prostor. Také jsme sesbírali více odražených balonů než v první půli, kdy byly lepší pro změnu Teplice. I z toho pohledu je pro ně možná ten výsledek krutý."

FK Teplice - Sparta Praha 0:3 (0:0)

Branky: 47. a 65. Čvančara, 58. Vitík. Rozhodčí: Machálek - Paták, Vodrážka - Ondráš (video). ŽK: Tijani - Höjer. Diváci: 10.063.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček (68. Sunzu), Knapík, Boljevič (51. Prošek) - Žitný (51. Kodad), Trubač - Žák (79. Ledecký). Trenér: Jarošík.

Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pešek (64. Haraslín), Sáček (86. Pavelka), Ladislav Krejčí II, Dočkal (73. Karabec), Hložek (86. Ladislav Krejčí I) - Čvančara (73. Pulkrab). Trenér: Vrba.