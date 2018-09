Praha - Fotbalisté Sparty vyhráli v dohrávce 8. kola první ligy v Ostravě 1:0 a jako poslední tým soutěže nadále zůstávají neporaženi. Letenské posunul na třetí místo tabulky gólem ze 77. minuty Benjamin Tetteh. Baník před téměř patnácti tisíci diváky doma prohrál po devíti zápasech a připsal druhou porážku z posledních dvanácti ligových kol.

Baník na Spartu vyrukoval i s uzdraveným kapitánem Milanem Barošem, ale v ohlušující vřavě vyprodaného stadionu budily emoce spíše osobní souboje a půtky.

Domácí se snažili začít aktivně. Holzer se po pěti minutách sice hezky uvolnil středem, ale jeho rána neměla adekvátní razanci. To Baroš se v 19. minutě zase ocitl ve velmi dobré palebné pozice uvnitř vápna, pro změnu mu však vůbec nevyšel první dotek s balonem a tím ani následná koncovka.

Vypjatý duel plný tvrdých střetů přinesl vyrovnaný fotbal, který měl v prvním poločase minimum možností. Patrně tu největší promarnil v 36. minutě Šural, který si ve vápně zasekl obránce, ale jeho střelu k tyči dokázal Stronati kousek před čarou zblokovat do bezpečí.

Bojovný charakter zápasu se nezměnil ani po přestávce. Hrubý se pokoušel překvapit Nitu ranou z dvaceti metrů, ale sparťanský brankář míč vyškrábl. Zaváhání Šindeláře udělalo po hodině hry cestu k vedoucímu gólu hostujícímu Plavšičovi, který šel úplně sám na Laštůvku, ale ostravský gólman skvělým zákrokem domácí podržel.

Pořádné štěstí pak měli i sparťané. Střílenou přihrávku Fleišmana tečoval Radakovič, pro hosty naštěstí míč o centimetry minul tyčku. Rozhodující úder přišel v 77. minutě: Frýdek poslal pasem za obranu vstříc Laštůvkovi Tetteha, který přesným dloubnutím dílo dokonal.

Domácí ihned reagovali střídáním a čerstvý náhradník Jakub Šašinka mohl prvním kontaktem s míčem srovnat, ale slibné možnosti se zalekl a zakončil špatně. Další šance už domácí ani v sedmiminutovém nastavení neměli a tým kouče Páníka po sérii pěti utkání poprvé nebodoval.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Pro mě to je ztráta bodu, utkání spělo do remízy. Bohužel se nám tam propadl prostor uprostřed, šla z toho přihrávka a Tetteh byl dnes výborný, rychlý a zúročil to. My jsme tam měli závary, kdy jsme to mohli dohrát. Měli jsme tam dost střel, ale oni to dobře blokovali. V první půli nám vypadla přechodová fáze, ve druhé už jsme na tom byli lépe, bohužel rozhodl jeden gól. Je dobře, že už v pátek hrajeme. Aspoň se v tom nebudeme patlat a pojedeme do Zlína nahradit ty tři body."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Myslím si, že dnes jsme to dohráli v klidu. Ve druhém poločase se nám podařilo odvracet nakopáváné balony a řešili jsme to rychlými brejky. Jsem moc spokojený, že jsme to takhle dohráli. Věděli jsme, jaká tu bude atmosféra. Hráči věděli, že je to tu takhle normální a nepřekvapilo je to. Jsem rád, že jsme zůstali trpěliví i poté, co Šural nedal velkou šanci a ve druhém poločase to samé Plavšič. Nicméně závěr jsme dohráli válečnicky, za to jsem rád. Co se týká nasazení Milana Baroše, tak na něj jsme se chystali. V domácích zápasech je tu velmi nepříjemný, ale naše obrana to s ním zvládla excelentně. Každé vítězství na Baníku pomůže. Tohle obzvlášť, protože jsme zvládli těžký závěr."

Milan Baroš (útočník Ostravy): "Vyhecovaný zápas, na jaře jsme z toho vyšli vítězně my, dneska oni. Takový je fotbal. Zklamání je každý prohraný zápas. Věřili jsme si. Věděli jsme, že to nebude takový zápas jako na jaře, kdy bylo hodně gólů. Už před zápasem jsme tušili, že to bude o jednom gólu. Oni jej dali. My taky měli nějaké šance, nevyužili jsme je. Oni ano. Musíme uznat, že Sparta byla lépe připravena než na jaře. Dneska to prostě lépe zvládli oni."