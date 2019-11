Sparta vyhrála v Opavě 1:0 a posunula se na šesté místo ligy

Opava - Fotbalisté Sparty zvítězili v 15. kole první ligy v Opavě 1:0. Zápas rozhodl v desáté minutě norský obránce či záložník Andreas Vindheim, který si připsal premiérový gól v letenském dresu. Pražané poprvé v ligové sezoně dvakrát za sebou vyhráli a posunuli se na šesté místo tabulky. Slezané čekají na vítězství už 13 kol a zůstali poslední.

Pražský favorit začal dobře a už v desáté minutě šel do vedení. Kanga průnikovou přihrávkou vysunul Vindheima, který překonal Fendricha přesnou střelou k tyči a otevřel skóre.

Na opačné straně brankář Heča neudržel míč v rukavicích a ke střele se dostal Stáňa, jenže trefil jen Haška. Sparťané znovu zahrozili po půlhodině hry. Vindheim přiťukl míč Kozákovi, ale ten z dobré pozice vypálil vedle pravé tyče.

Opavští se dostávali dopředu sporadicky, vyrovnat ale mohli ze standardky. Zavadil umístěnou ránu z přímého kopu zhruba ze 30 metrů vytěsnil Heča na roh.

Hned zkraje druhé půle měl druhý gól Sparty na noze Hašek, jenže po centru z levé strany v solidní pozici vysoko přestřelil. Stejně skončila i další standardka Zavadila.

Pak Opavští přežili tři stoprocentní šance Sparty. Nejprve Fendrich vychytal v úniku Vindheima a Kozák s Hložkem těsně minuli bránu. Výhru Pražanů mohl po nacvičeném signálu pojistit Hašek, míč po jeho ráně ovšem skončil vedle levé tyče.

Opava v rozkouskovaném závěru srovnat nedokázala, v lize prohrála počtvrté za sebou a na gól čeká v nejvyšší soutěži už 400 minut. Sparta porazila v lize Slezany podesáté po sobě.

Hlasy trenérů po utkání:

SFC Opava - Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branka: 10. Vindheim. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka - Marek (video). ŽK: Žídek, Juřena - Kaya, Kanga. Diváci: 4566.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Sus (79. Jursa), Zavadil, Souček (54. Šulc), Stáňa (66. Mondek) - Juřena, Dedič. Trenér: Grussmann.

Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Vindheim (86. Hanousek), Hašek (90.+2 Mandjeck), Kanga (66. Krejčí), Trávník, Hložek - Kozák. Trenér: Jílek.