Sparta vyhrála v Olomouci a pojistila si vedení v lize

Olomouc - Fotbalisté Sparty v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Olomouci 1:0 a pojistili si vedení v tabulce. Zápas na Hané rozhodl ve 26. minutě navrátilec do sestavy Martin Minčev. Pražané v nejvyšší soutěži už 18 utkání po sobě neprohráli a částečně si spravili náladu po středeční porážce 0:2 se Slavií ve finále domácího poháru.

Sparťané vedou tabulku o pět bodů před druhou Slavií, která večer nastoupí proti Bohemians 1905. Ve druhém kole nadstavby za týden Letenští v pražském derby přivítají vršovického rivala. Olomouc nenavázala na lednovou domácí remízu 1:1 se Spartou, počtvrté za sebou nezvítězila a na šestém místě tabulky má už jen minimální naději na posun na pohárovou čtvrtou příčku. Trenérovi Sigmy Václavu Jílkovi nevyšel souboj s bývalém zaměstnavatelem.

Sparta stejně jako v posledním kole základní části v Liberci nastoupila bez několika stabilních členů sestavy. Do zahajovací jedenáctky se sice oproti duelu na severu Čech po karetním trestu vrátili kapitán Krejčí mladší a Zelený, ale zranění vyřadilo ze hry Wiesnera s Vitíkem. Jen lavičce začal uzdravený stoper Sörensen a od úvodu dostal šanci mladík Vydra. Na křídle místo Haraslína nastoupil Minčev, který vynechal poslední dva soutěžní zápasy kvůli trestu za vyloučení.

Sigma vyrukovala v silné sestavě a hned v páté minutě zahrozila. Zmrzlého pokus vytáhl brankář Kovář před sebe a Chytil už dorážel z ofsajdu. Na druhé straně mířil mimo Kuchta. V polovině úvodního dějství Macík neodhadl Krejčího centr z hloubi pole a mohl být rád, že balon nezapadl do brány.

Olomoucký gólman, který vynechal závěrečné kole základní části po chybách v předchozích dvou zápasech, se zaváhání nevyvaroval ani dnes. Hostující Minčev v 26. minutě za vápnem z nepříliš výhodné pozice vypálil po zemi, při střele dokonce upadl, ale míč nečekaně doskákal až k zadní tyči. Bulharský křídelník prožil povedený návrat po vypršení trestu a v lize skóroval poprvé od února a popáté v sezoně.

Po změně stran po rohu hlavičkoval domácí Beneš jen do středu branky. Po hodiny hry a prostřídání na obou stranách udělal v 63. minutě velkou chybu na hranici vápna Beneš a vyslal tím do úniku Kuchtu, brankář Macík ale vyrazil balon na tyč. Na opačné straně se pak domácí marně dožadovali penalty za údajnou Kairinenovu ruku.

Letenští aktivní hrou nepouštěli Hanáky do šancí a zbytek zápasu si i díky sérii rohových kopů s přehledem zkušeně pohlídali. Na Hané zvítězili teprve podruhé z posledních sedmi ligových duelů a udělali další krok k zisku titulu, na který čekají od roku 2014. Sparta potvrdila, že je nejlepším venkovním týmem soutěže. Naopak Olomoučtí doma potřetí za sebou prohráli.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale inkasovali jsme z první nebezpečné situace, kterou ani za vážnou šanci nepovažuji. Je hodně bolavé prohrát gólem z takové střely. Určitě z toho ale nebudu vinit brankáře Macíka, ve druhém poločase nás podržel. Potom už moc příležitostí nebylo ani na jedné straně. Nasazení obou týmů bylo enormní, ale v kvalitě předfinální a finální fáze oběma něco scházelo. Sparta si sama nevytvořila žádnou velkou šanci, další šanci měla jen po chybě Beneše. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení a chtěli jsme jít za vyrovnávacím gólem. Sparta ale hru zkušeně zklidnila a dobře držela míč. Naše finální řešení nebylo na takové úrovni, abychom mohli soupeře pořádně ohrozit. Musím upřímně říct, že už mám guláš v tom, jak se vyhodnocuje hra rukou. Z mého pohledu jsem od rozhodčích viděl dvě chyby. Zaprvé jsme měli kopat penaltu, zadruhé ale musím uznat, že Kramář měl být po tvrdém zákroku jednoznačně vyloučen."

Brian Priske (trenér Sparty): "Byl to spíš boj než fotbal, momentálně je ale důležitější vítězství než hrát hezký fotbal. Doufám, že přijdou zápasy, ve kterých budeme mít nad hrou a celým zápasem větší kontrolu. Když jsme tu hráli naposledy, snažili jsme se být více na míči a hrát fotbal, ale neosvědčilo se nám to. Všichni víme, jak to tehdy dopadlo. Obraz hry ovlivnila důležitost zápasu. Jestli tak budou vypadat i další zápasy, momentálně nedokážu říct. Ale všichni v týmu víme, o co hrajeme. Chtěl bych vyzvednout hlavně bojovnost a mentalitu hráčů. Musím zmínit také fanoušky, kterých dnes přijelo opravdu hodně. Výsledek následujícího zápasu se Slavií bude samozřejmě hodně důležitý a budeme chtít vyhrát. Ale i po něm budou zbývat ještě tři další zápasy a ve hře bude dalších devět bodů. Do konce sezony se toho může ještě hodně stát a změnit. Beru to tak, že před sebou máme čtyři finále."

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul: Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:1 (0:1) Branka: 26. Minčev. Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Hrabovský - Kocourek (video). ŽK: Breite, Kramář, Chytil, Zorvan - Minčev, Vydra, Clarup (asistent trenéra). Diváci: 9364. Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Ventúra (62. Zorvan) - Chvátal (76. Vodháněl), Pospíšil, Breite (88. Vaněček), Sláma (62. Zifčák) - Navrátil (61. Kramář), Chytil. Trenér: Jílek. Sparta: Kovář - Vydra, Panák, Ladislav Krejčí II - Zelený, Kairinen (89. Pavelka), Laci (62. Sadíek), Höjer (71. Mejdr) - Karabec (62. Haraslín), Minčev (70. Daněk) - Kuchta. Trenér: Priske.