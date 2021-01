Sparta vyhrála v Olomouci a je novým lídrem extraligy

Olomouc - Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 33. kola extraligy na ledě Olomouce 3:0. Využili tak domácího zaváhání Třince s Pardubicemi (1:4) a díky lepšímu skóre se posunuli do čela tabulky. Oceláři však mají ještě dva zápasy k dobru. Pražané dali všechny góly v první polovině třetí třetiny, postupně se prosadili útočníci Jan Buchtele s Davidem Tomáškem a bek Milan Jurčina. Gólman Matěj Machovský udržel díky 30 úspěšným zákrokům podruhé za sebou a počtvrté v sezoně nulu.

Hosté sice byli na začátku utkání častěji v útočném pásmu, ale do prvních šancí se z rychlých protiútoků dostali domácí. První střelu Ostřížka vyrazil Machovský betonem a druhou ukryl v lapačce. Brankář Sparty pak zasáhl také proti zacloněné střele Vyrůbalíka a pokusu Kucsery v přesilové hře.

Strážce brankoviště Hanáků Lukáš si první těžší zákrok připsal až šest minut před koncem úvodní části při střele Buchteleho z mezikruží. Ve vlastním oslabení se do střelecké pozice dostal ještě Rousek, ale trefil jen hruď domácího gólmana.

Také první šanci druhé dvacetiminutovky měli Olomoučtí, když po individuální akci zakončoval Tomeček a Machovský musel předvést dobrý zákrok. Dvakrát se poté do dobré pozice dostal na druhé straně Horák. Poprvé mu ale puk sjel v rozhodující chvíli z hokejky a podruhé jeho střelu schoval do lapačky Lukáš. Sám před Machovským nedokázal pohnout bezbrankovým stavem ani Tomeček.

Z dobré pozice vzápětí střílel Ondrušek jen do blokujícího hráče. Na další možnosti se pak čekalo do 35. minuty, kdy po rychlém brejku zakončoval z levé strany Káňa, Machovský však místo u bližší tyče utěsnil včas. Čisté konto uhájil také dvě minuty před koncem druhé třetiny po střele aktivního Tomečka.

Na začátku třetího dějství zasáhl Machovský proti střele Káni. Sparta pak udeřila ve vlastním oslabení: Pech nachystal puk pro Buchteleho, který se nemýlil. O dvě minuty později už Sparta vedla o dvě branky. Rousek vybojoval puk u zadního mantinelu, předal ho Tomáškovi a ten bekhendovou střelou zvýšil vedení hostů.

V olomoucké přesilové hře pak dvakrát střílel Nahodil, ale Machovský byl v obou případech pozorný. Třetí branku přidali hosté o pět minut později, kdy se prosadil prudkou střelou od modré čáry Jurčina. Pět minut před koncem pálili v přesilové hře z dobrých pozic Buchtele s Řepíkem, Lukáš však tentokrát proti oběma zakročil a skóre už se nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Herně to nebyl vůbec špatný zápas. Bohužel jsem ve třetí třetině měli pětiminutovku, ve které jsme udělali dvě fatální chyby. Jednak v přesilové hře, pak v obranném pásmu. Přesilové hry jsou pro nás letos noční můra. Procenta, která z nich máme, jsou poměrně dost špatná. Je průšvih, že z přesilových her nedáváme góly, ale také během nich často inkasujeme. Když se to takto přihodí, tak si dáme třetí gól vlastní. Dvě třetiny byly ale z našeho pohledu velice dobré. Dokázali jsme bruslit, mít souboje, vytvořit si nejenom střelecké, ale také brankové příležitosti. Ale ani po třech inkasovaných gólech to nebylo úplně zlé. Pořád jsme chtěli hrát a Spartu tlačit. A v určitých fázích se nám to i dařilo. Nejsem zklamaný z herního projevu, jsem zklamaný z výsledku. Ale hokej to byl hezký, kdyby tu byli fanoušci, tak se baví."

Josef Jandač (Sparta): "Odehráli jsme tu hodně těžké utkání. Bylo to urputné a první dvě třetiny kdo s koho. Ve třetí třetině jsme to zodpovědným výkonem celého mužstva od brankáře až po posledního hráče překlopili na naši stranu. Odvážíme si tam důležité a cenné tři body. Olomouc je mužstvo, které velmi dobře brání a těžko se přes ně chodí. Navíc jsou jejich zákroky takové hraniční a je otázka, jaký metr rozhodování utkání se přijme. Dnes to bylo opravdu hraniční, musí nám být dovoleno hrát hokej. Dnes se k tomu ale nebudu vyjadřovat, můžu to komentovat až zítra. Tabulku teď neřešíme, zaměřujeme se sami na sebe. Ale to, že se pohybujeme v první čtyřce, nám dodává klid. V této fázi sezony je pro nás spíš důležité, jaký výkon podáváme. Machovský nás znovu podržel, udržel druhou nulu. Je to ale dané výkonem celého týmu, dnes se hrálo zodpovědně. Salák ještě potřebuje potrénovat a řeší ještě trošku výstroj. Jakmile bude připravený, tak nastoupí."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 42. Buchtele (Pech), 44. Tomášek (Rousek), 49. Jurčina (Rousek, Tomášek). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, Handl, J. Káňa II - V. Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Gřeš, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - Zikmund, D. Vitouch, Šmerha. Trenéři: Hořava a Jandač.