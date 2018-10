Hradec Králové - Hokejisté pražské Sparty uspěli ve 14. kole extraligy v přímém souboji o první místo na ledě Hradce Králové, po dokonalém obratu vyhráli 3:2 a vedou o tři body před nově druhým Libercem. Mountfieldu sice zajistili v první třetině dvoubrankový náskok Tomáš Vincour a Lukáš Vopelka, ale Sparta výsledek v závěrečném dějství otočila. Po gólech Jana Buchteleho a Jiřího Smejkala rozhodl v čase 55:53 v přesilové hře obránce Petr Kalina.

Duelu předcházela při 100. výročí založení Československa bývalá federální hymna a královéhradečtí fanoušci si připravili v první třetině i speciální historickou choreografii.

Z první větší šance v utkání udeřili domácí. Ve čtvrté minutě našel z pravého kruhu Rákos bekhendem volného Vincoura, který pohotově překonal Machovského. Mountfield byl při chuti a vzápětí po Chalupově sólu tečoval puk bekhendem mimo Vopelka.

Hradec se po Vincourově vyloučení i po trestu za příliš mnoho hráčů na ledě ubránil v dlouhém oslabení včetně 10 sekund ve třech proti pěti. Říčka totiž z těžkého úhlu trefil boční síť odkryté branky, Maxwell efektně chytil do lapačky Blainovu ránu, opět Říčka zasáhl domácího gólmana do masky a následně minul.

Pak hráli tři početní výhody za sebou domácí. Sparta se sice ubránila při pobytu Formana, Delisleho i Gregorce na trestné lavici, ale z posledního trestu přeci jen Mountfield vytěžil vedení. Gregorc se po třech vteřinách po návratu na led nestihl pořádně zapojit do bránění a Vopelka z dorážky zvýšil. Před pauzou mohl zkorigovat stav Smejkal, jenže minul.

Hned v první minutě druhého dějství se dostal sám před Maxwella Kudrna, ale neuspěl. Vzápětí na druhé straně v přečíslení dvou na jednoho po Paulovičově přihrávce minul Radovan Pavlík. V polovině druhé části se Sparta ubránila při Sillově trestu.

Ve 34. minutě v přečíslení uvolnil Radovan Pavlík Cingela, který však ztroskotal na Machovském. Další možnost měl Vopelka a z dorážky neuspěl ani Zámorský. Na druhé straně měl šanci Smejkal. V 36. minutě sice domácí dostali puk do sparťanské branky, ale gól neplatil pro Cingelovu hru vysokou holí, což potvrdil i videorozhodčí.

Hned po 32 vteřinách závěrečného dějství se dočkala Sparta snížení. Košťálek našel zpoza branky mezi kruhy nekrytého Buchteleho, který ranou na vyrážečku překonal Maxwella. Domácí pak nevyužili další dvě početní výhody a přišel obrat.

V 55. minutě se uvolnil Smejkal a z mezikruží vyrovnal. Vzápětí v souboji před brankou přidržel Dvořák Koukala za nohu, hradecký kapitán jej dvakrát seknul a putoval s trestem na pět minut a do konce utkání do kabiny. Hned po 23 sekundách zužitkoval výhodu střelou od modré čáry Kalina a Sparta už si náskok v pokračující přesilovce pohlídala.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Díky našemu výbornému pohybu jsme si vynucovali fauly, bohužel nám dnes moc nevyšly přesilovky. Ve druhé třetině jsme měli trošku štěstí, byly tam šance na obou stranách. Bohužel jsme měli hodně špatný vstup do třetí třetiny, kdy jsme hned při prvním střídání dostali gól. Myslím si, že sedm minut do konce bychom si měli pohlídat výsledek, i když nemáme tak zkušené mužstvo. Je pro nás velké zklamání, že jsme dnes prohráli. Ale nevěšíme hlavy a budeme se snažit tento výkon předvést i v úterý v Chomutově."

Uwe Krupp (Sparta): "Zápasy s Hradcem jsou skvělé. Jsou rychlé a oba týmy hrají s velkým nasazením. Věděli jsme, že to bude velice těžké. Hradec začal, jak jsme čekali, zatlačil nás a získal v první třetině dvoubrankové vedení. Museli jsme změnit hru, více střílet na Maxwella, který chytal velmi dobře. Stav 0:2 ale není ztracený, ve třetí třetině ukázali kluci touhu po vítězství a povedlo se nám to otočit. Musíme hráče ocenit za dva zápasy, které zvládli během dvou dnů venku. Ani v jednom se nám nepovedl začátek, ale podařilo se nám to v obou případech otočit."

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 4. Vincour (Rákos, Koukal), 18. Vopelka (Bičevskis, Rosandič) - 41. Buchtele (Košťálek, P. Vrána), 55. Smejkal (Říčka, Sill), 56. Kalina (Blain). Rozhodčí: Pavlovič, Hribik - J. Svoboda, Kis. Vyloučení: 2:6, navíc Koukal (Hradec Králové) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 5226.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Piché - Vincour, Koukal, Rákos - Paulovič, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa - Karabáček, Kukumberg, Dragoun. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Sparta: Machovský - Delisle, Gregorc, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, Kalina, T. Pavelka - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Jarůšek, Sill, Říčka - Pšenička, Smejkal, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.