Sparta vyhrála v Boleslavi 3:0 a na vedoucí Plzeň ztrácí sedm bodů

Mladá Boleslav - Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v utkání 26. kola první ligy v Mladé Boleslavi 3:0 a ze třetí příčky ztrácí na vedoucí Plzeň sedm bodů. Hosty dostal do vedení v 15. minutě Tomáš Čvančara, k němuž se o 10 minut později připojil střelecky Martin Vitík. V závěru zpečetil konečný stav Ladislav Krejčí mladší.

Sparta porazila Mladou Boleslav v lize popáté za sebou. Na hřišti soupeře zvítězila v nejvyšší soutěži po třech zápasech. Středočeši nevyhráli šest z posledních sedmi kol a klesli na 10. místo.

Do základní sestavy Sparty se vrátil kapitán Dočkal, na pravém křídle nahradil Peška slovenský záložník Haraslín. V dresu domácích nechyběl od začátku bývalý hráč letenského celku Matějovský.

Hosté zahájili utkání lépe a už v páté minutě našel Hložek za obranou Čvančaru, jeho slabý pokus ale brankář Šeda bez potíží chytil. V 15. minutě ale Sparta udeřila. Po Haraslínově centru zůstal tentokrát Čvančara v pokutovém území zcela sám a nedal z bezprostřední blízkosti Šedovi šanci. Exjablonecký útočník zaznamenal osmý gól v této ligové sezoně.

Sparta pokračovala i po vstřelené brance v aktivitě a o 10 minut později se radovala podruhé. Průnik Wiesnera sice ještě Šeda vyrazil, po následném rohovém kopu ale propadl míč až k Vitíkovi, a ten pohotově zvýšil náskok. Devatenáctiletý obránce Sparty oslavil svůj první ligový gól v kariéře.

Utkání se poté změnilo v boj ve středu hřiště. Po srážce se Smržem byl nejprve chvíli ošetřován Čvančara, později zase zůstal po faulu sparťanského útočníka pár minut mimo hru domácí Sladký. Mladá Boleslav v první půli nevyslala ani jeden střelecký pokus.

Zatímco trenér Vrba nasadil do druhé půle místo Čvančary do útoku Minčeva, domácí kouč Hoftych zase poslal na hřiště Mužíka. Ten hru Boleslavi oživil a hned v 50. minutě mohl snížit. Jeho střelu ale Heča vyrazil a rozhodčí při následné dorážce odpískali ofsajd. Na druhé straně mohl udeřit Wiesner, jenže nejprve nastřelil tyč a později hlavičkoval do břevna.

Boleslavští v závěrečné půlhodině svého soupeře zatlačili. V 68. minutě musel nejprve Sladkého střelu vyrazit Heča, a když už domácí dopravili o pět minut později míč do sítě, odpískali rozhodčí Mužíkovi ofsajd.

Vítězství hostů mohl 12 minut před koncem pojistit Krejčí mladší, ale z malého vápna přestřelil. Boleslav však ani v závěru nedokázala překonat výborného Heču. Po zákroku Vitíka na Mužíka se zdálo, že bude zahrávat pokutový kop, rozhodčí však opravili svůj verdikt kvůli předchozímu ofsajdu.

Tečku za první jarní venkovní výhrou Sparty v lize dal ve třetí minutě nastavení Krejčí mladší, jenž vstřelil svůj čtvrtý gól v ročníku nejvyšší soutěže.

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 15. Čvančara, 25. Vitík, 90.+3 Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Hocek - Caletka, Hájek - Ondráš (video). ŽK: Sladký, Horský - Ladislav Krejčí II. Diváci: 4715.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Suchý, Preisler, Rolinek - Smrž (46. Mužík), Dancák - Skalák (63. Horský), Matějovský, Ewerton - Ladra (72. Hlavatý). Trenér: Hoftych.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Ladislav Krejčí II - Haraslín (71. Pešek), Dočkal (82. Karabec), Sáček (89. Souček), Hložek - Čvančara (46. Minčev). Trenér: Vrba.