Sparta vyhrála podeváté za sebou, porazila Zlín v prodloužení 2:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 24. kola extraligy Zlín 2:1 v prodloužení. Vedoucí tým soutěže si tak připsal již deváté vítězství za sebou. Berani brzy vedli zásluhou Pavla Sedláčka, ale návrat na led brankáři Liboru Kašíkovi nakonec překazili Jiří Smejkal a Lukáš Rousek, který před 10.708 diváky rozhodl v čase 63:29.

Do branky Beranů se po dlouhé době vrátil uzdravený brankář Kašík, který se zranil koncem září po střetu s kladenským Jaromírem Jágrem. Už po 141 sekundách také mohl slavit se spoluhráči vedoucí gól, když se ze středu hřiště prosadil ranou od modré čáry Sedláček.

Následovala série tří vyloučení na straně hostů, ale jedinou větší možnost měl při druhé přesilovce Sukeľ, jenž však minul odkrytou branku. V 19. minutě mohl naopak zvýšit Okál, stavem ale nepohnul. A stejně dopadl krátce před přestávkou také Honejsek.

Ve druhém dějství Pražané přidali. Poté, co se úspěšně vypořádali s prvním oslabením v utkání, dočkali se i vyrovnání. Tomášek předvedl povedenou souhru se Smejkalem, který na konci akce nedal střelou z kruhu Kašíkovi nejmenší šanci zasáhnout.

Domácí pak měli několikrát blízko k tomu, aby vývoj otočili na svou stranu. Jenže Buchetele zkraje 26. minuty nezacílil přesně. Sám před Kašíkem byl později po dobrém napadání spoluhráčů Tomášek, strážci zlínské branky mířil pod ruku, ale ten stihl zareagovat. Až před Kašíka se dokázal protlačit Smejkal, tísněný už však nezakončil.

Dění ve třetí dvacetiminutovce rozproudila Honejskova šance, v níž měl ale poslední slovo domácí gólman Machovský. Na druhé straně následovala souhra Buchteleho s Pechem, jenž dostal rozjetý puk "žabkou" ideálně na hůl, ale když vymýšlel, čím přelstí Kašíka, zatáhl za záchrannou brzdu faulující Okál. Pech i přesto dokázal nebezpečně zakončit, hostující gólman ale zasáhl skvěle lapačkou.

V následné početní výhodě pálil nebezpečně z první Kudrna, Kašík však dokázal kotouč vykopnout. Již v pěti pak zahrozili zlínští útočníci Herman se zakončujícím Fořtem, Machovský se ale nenechal zahanbit. Oba celky pak měly ještě po jedné šanci rozhodnout. Smejkal zblízka minul a Hermanovi do zakončení před odkrytou brankou stihl na poslední chvíli vložit hůl jeden z domácích hráčů.

V prodloužení dělily jen centimetry Zlín od vítězného gólu. Šlahař z kruhu napálil tyčku, odražený puk si vzal Rousek, dostal se do přečíslení se Smejkalem, ale místo avizované nahrávky nakonec sám zavěsil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Jsme spokojení, jak to dopadlo. Hráči věděli, jak těžký zápas je před námi. Zlín je houževnatý soupeř, který tady v minulé sezoně bodoval. Věděli jsme ale, co od nich čekat. A kluci to výborně plnili. Dobře chytali gólmani, takže bylo jasné, že rozhodne jeden gól. My jsme tam na konci neproměnili velkou šanci, šlo se do prodloužení, což je vždycky vabank. Berani šanci měli a neproměnili ji, my ano, ale rozhodlo pár centimetrů."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme spokojení, bereme bod. Splnili jsme taktické pokyny, jak jsme si je řekli. Věděli jsme, že Sparta má výbornou formu. A že to s ní bude u ní doma těžké. Ale nám se s ní hraje dobře. Měli jsme tam v závěru trošku štěstíčka, kdy domácí neproměnili gólovku, pak ale přišlo rozhodnutí stylem nedáš - dostaneš. Tyčka od Šlahaře a na druhé straně rozhodující gól. Pro nás má ale i ten bod velkou cenu."

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Smejkal (Tomášek), 64. Rousek - 3. P. Sedláček (Okál). Rozhodčí: Hodek, Kika - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 10.708.

Sparta: Machovský - Jurčina, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Piskáček - A. Kudrna, Sukeľ, Říčka - Rousek, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, V. Růžička ml., D. Vitouch. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Matyáš Hamrlík - Claireaux, Fořt, Köhler - J. Ondráček, Fryšara, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, Dufek. Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.