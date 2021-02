Sparta vyhrála pod trenérem Vrbou i potřetí

Zlín - Fotbalisté Sparty zvítězili ve 20. kole první ligy ve Zlíně 3:0 a vyhráli i třetí utkání po příchodu trenéra Pavla Vrby. V úvodním dějství se trefili Adam Karabec a z penalty Dávid Hancko, po změně stran přidal třetí gól Libor Kozák. V neúplné tabulce stáhli Letenští na druhém místě náskok vedoucí Slavie na sedm bodů, obhájce titulu však má k dobru nedělní duel v Teplicích.

Zlín čeká na vítězství už 10 kol a dál zůstává na 13. příčce s náskokem šesti bodů na šestnáctou Mladou Boleslav. S ní se ve středu utká v dohrávce 18. kola.

Sparta nastoupila nejen bez dříve avizovaných marodů a potrestaných Dočkala s Trávníkem, ale i bez Karlssona, který dal v posledních dvou zápasech pět gólů. Švédský záložník měl podle klubového twitteru pozitivní test na covid-19. Hostům chyběl i zraněný nejlepší střelec Juliš.

Pod první velkou šanci Sparty se podepsali obránci. Hancko vysunul v páté minutě do brejku Wiesnera, ale jeho únik výtečně zlikvidoval brankář Dostál. Hosté vstoupili do zápasu aktivněji, lépe kombinovali a hrozili především z rychlých protiútoků.

Jeden z nich skončil i vedoucím gólem. Krejčí starší dostal ve 20. minutě pas za obranu, od brankové čáry vrátil míč na hranici šestnáctky a Karabec měl dostatek času k přesnému zakončení. Sedmnáctiletý talent zaznamenal svůj první gól v ligové sezoně a celkově druhý v kariéře.

Domácí proti lepšímu soupeři jen těžko hledali recept. Ještě za bezbrankového stavu to zkoušel střelou do středu brány Janošek, ve 26. minutě ho napodobil Poznar, ale gólman Nita neměl se zákrokem problémy.

Až koncem poločasu Zlín hru opticky vyrovnal, ale zase zapomněl na bránění. Plavšič unikl Matejovovi, který ho v šestnáctce fauloval, a Hancko v 36. minutě nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Dal svůj první gól v ligové sezoně. V nastaveném čase měl na kopačce další branku Karabec, ale Dostála nepřehodil.

Sparta i po přestávce pokračovala v sebevědomém výkonu a ke třetímu gólu přišla velmi lacino. Dostál v 50. minutě nezpracoval malou domů, míč mu uskočil a dřív u něj byl Kozák, který jej dopravil do sítě.

O výsledku bylo prakticky rozhodnuto, ale Zlín se snažil aspoň o korekci stavu. Dvakrát zahrozil z přímého kopu Janošek, jednou míč vytahoval od tyče hlavou Kozák. Zblízka minul ve vyložené pozici Jawo. Zlín se ale neprosadil a protáhl sérii bez vstřelené branky, která nyní čítá 286 minut.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V první půli jsme nedokázali být aktivnější při napadání, byli jsme tam pozdě. Sparta tohle umí, má tam hráče, kteří jsou rychlí a z toho pramenil první gól. Při tom druhém jsme tam hrábli zbytečně do hráče, byla to penalta. Třetí gól jsme si dali úplně sami, to se pak těžko hraje. Po přestávce jsme chtěli být aktivnější, bylo to vyrovnané utkání. Chtěli jsme Spartu trochu přitisknout, ale za stavu 0:3 je to velmi těžké. Spoléhali jsme spíš, že dáme gól na 1:2, ale to by nesměl přijít třetí gól v naší síti. Na sérii se nedíváme, chceme bodovat v každém zápase. Teď nás ve středu čeká klíčové utkání s Mladou Boleslaví."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Výsledek i výkon mě potěšil, je to pro nás důležité vítězství. Vyšel nám vstup do zápasu, odehráli jsme velice dobrý začátek, který nám pomohl k dominanci v celé první půli. Vedli jsme 2:0. Zlín byl velmi nepříjemný soupeř. Měl po nákopech ve druhé půli spoustu šancí a soubojových věcí, my jsme je ale k ničemu vážnějšímu nepustili. Kontrolovali jsme hru, ale ve druhé půli jsme mohli být aktivnější a některé akce dotáhnout do lepšího konce. Chyběli nám sice někteří hráči, ale kádr máme dostatečně kvalitní a silný. To nám umožnilo nasadit do hry další hráče, kteří se ukázali v dobrém světle. Máme za sebou tři vítězné zápasy, jsme v pohodě, ale dlouhodobě to znamená vůbec nic."