Sparta vyhrála pod koučem Hořavou i druhý zápas, porazila Liberec 3:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 22. extraligového kola Liberec 3:1. Pražané vyhráli od nástupu kouče Miloslava Hořavy, jenž měl dnes poprvé vedle sebe v roli rovnocenného kolegy Švéda Hanse Wallsona, i druhý zápas. Vítězný gól dal ve 35. minutě útočník Michal Řepík, jenž zvyšoval v početní výhodě na 2:0. Bílí Tygři nebodovali potřetí za poslední čtyři vystoupení.

Vyrovnaná první třetina příliš vzruchu nenabídla. Pražané byli střelecky aktivnější, ale cestu do velkých gólových šancí hledali marně. Ve čtvrté minutě zkoušel štěstí Tomášek, ale branku střeženou bývalým sparťanem Neužilem těsně minul. Na druhé straně prošel Kovářovi mezi betony Frolíkův pokus, ale kotouč zazvonil pouze na tyčku. Neužil pohotově zachránil proti Moravčíkovi. Liberečtí hráli i dvě přesilovky, bezbrankovým stavem však nepohnuli.

Dění ve druhém dějství rozproudil úvodní gól, který zařídil přesnou ranou od modré čáry reprezentační obránce Němeček. O chvilku později vyslal další zajímavý pokus z křídla Frolík, Kovár byl však pozorný. S vedoucím zásahem v zádech však měla postupně čím dál více navrch Sparta.

Ve 34. minutě fauloval Filippi, domácí měli k dispozici první početní výhodu v utkání a také ji využili. Po závaru před Neužilovým brankovištěm po Kempného ráně se k odraženému puku dostal kapitán Řepík a bekhendem zvýšil na 2:0. Se snížením Ivana ve 39. minutě však přišla zápletka a nechybělo mnoho, aby Flynn stihl ještě do přestávky vyrovnat. V dobré pozici však minul kotouč.

V úvodu třetí části mohl vrátit domácím dvoubrankový náskok Tomášek, jeho dobře mířenou ránu ze středu útočného pásma však Neužil vytěsnil. Na druhé straně zachránil Kovář před dotírajícím Bulířem, jenž dokázal zblízka usměrnit Frolíkovu nahrávku. Ve 48. minutě připravil Kovář o radost z vyrovnání také Ivana.

Tři minuty před vypršením základní doby ztratil kotouč v nahrnutém sněhu u střídaček Nedomlel, vybojoval ho Erik Thorell, po sprintu za libereckou branku našel Tomáška, který propasíroval se štěstím puk za Neužilova a zvýšil na 3:1. Jen o necelou půlminutu později přesměroval ze vzduchu Birner kotouč za Kovářova záda, ale gól naděje pro hosty nepřišel - po dlouhém zkoumání situace na videu sudí vyhodnotili, že liberecký útočník měl hůl až příliš vysoko. Sparta pak závěr v poklidu zvládla.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Očekávali jsme těžký zápas, protože Liberec je výborné mužstvo. Věděli jsme, jaká je jejich síla. A jsme hrozně rádi, že takovou tou vůlí a chutí se nám i se štěstím podařilo zápas zvládnout. Každopádně to bylo těžké utkání a pro nás je stoprocentně moc dobře, že jsme úspěšně navázali na minulý zápas ve Varech."

Patrik Augusta (Liberec): "Neodehráli jsme špatné utkání, ale bohužel jsme nebodovali, takže samozřejmě nejsme spokojení. Sparta hrála výborně, my jsme se malinko vrátili do zápasu gólem na 1:2 a mysleli jsme si, že bychom utkání mohli ještě zdramatizovat a otočit, jenže ve třetí třetině jsme si vytvořili na můj vkus málo šancí na to, abychom utkání dotáhli k bodům."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Němeček (M. Jandus, Sobotka), 35. Řepík (Kempný, Tomášek), 58. Tomášek (E. Thorell) - 39. Ivan (Ordoš). Rozhodčí: Sýkora, Hejduk - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 9279.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner, Kolmann - Frolík, Bulíř, A. Najman - Ordoš, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Šír, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, Dlouhý. Trenér: Augusta.