Sparta vyhrála pod Hořavou i druhý zápas, Vítkovice porazila 4:2

Praha - Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 48. kola extraligy Vítkovice 4:2 a i ve druhém utkání pod trenérem Miloslavem Hořavou zvítězili. Pražané naplno bodovali poprvé od 10. ledna, kdy zdolali v O2 areně rovněž Vítkovice (5:3). Třemi body za dva góly a asistenci se na triumfu podíleli Jan Buchtele a Miroslav Forman. Ostravané prohráli po čtyřech výhrách.

Domácím se povedl vstup do utkání a ve čtvrté minutě šli do vedení. Buchtele si za vítkovickou obranu najel na Pavelkovu přihrávku a ze samostatného úniku překonal Svobodu.

Vyrovnat mohl Dej, ale zblízka na Machovského nevyzrál. Na druhé straně zastavil Svoboda při sparťanské přesilovce Pechův únik. Vedení domácích nenavýšil ani Sukeľ, jenž po Rouskově přihrávce nezamířil do poloodkryté branky.

V 31. minutě hosté srovnali. Bývalý sparťan Bukarts napřáhl před pravým kruhem a dělovkou propálil Machovského.

Sparta rozhodla o utkání v posledních pěti minutách prostřední části, kdy dvěma zásahy v rozmezí 134 vteřin odskočila do dvoubrankového vedení. Nejprve v početní výhodě nahrál Pech zpoza brankové čáry Formanovi a ten posunul kotouč na lépe postaveného Buchteleho, který se nemýlil.

Další gól přidal Forman, který dorazil Buchteleho střelu. Regulérnost branky potvrdil videorozhodčí, který neshledal, že by Forman kopl puk úmyslně do branky.

Pojistku přidali Pražané na začátku třetího dějství opět v přesilovce. Košťálek vypálil z mezikruží a z následné dorážky se znovu prosadil Forman. Hosté snížili v předposlední minutě díky Malletovi, který tečoval Dudasovu střelu.

Sparta porazila Vítkovice i počtvrté v sezoně a posunula se na druhé místo o šest bodů za vedoucí Liberec. Dva body na ni ztrácí Plzeň a o jeden víc Třinec. Všechny tři celky však mají oproti Pražanům k dobru tři zápasy. Předstihnout může Hořavův tým i pátá Mladá Boleslav, která je pozadu o čtyři body, přičemž sehrála o dva zápasy méně.

Ostravané zůstali dvanáctí s pětibodovým náskokem na poslední Pardubice.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Hráli jsme dobře od začátku do konce. Důležitý gól jsme dali v přesilové hře ve druhé třetině, který byl zlomový, odskočili jsme na 3:1. Pak si myslím, že jsme zápas kontrolovali. Chceme poděkovat klukům za velmi dobrý výkon a tři body. Třetí formace hrála výborně, dneska jim to sedlo. To je přesně to, co od nich očekáváme, produktivitu. Jsou to výborní hráči. Celé mužstvo hrálo dobře a zaslouženě jsme vyhráli."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zasloužené vítězství Sparty. Náš výkon byl dobrý pouze ve druhé třetině a to na znovu rozjetou Spartu nestačilo. Góly, které padly, byly přesně ty, o kterých jsme si mysleli, že díky nim tady můžeme bodovat, to znamená brejky, přesilové hry. Podařilo se to Spartě. Otáčet 4:1 proti takhle rozjeté Spartě je samozřejmě těžké. Hráli jsme totální vabank, kde Sparta měla ještě spoustu příležitostí a stále měla hlad po gólech, ale výborným výkonem gólmana jsme to už nedopustili. Ještě jsme dali gól naděje na 4:2, ale času už bylo málo."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Buchtele (T. Pavelka), 36. Buchtele (M. Forman, Pech), 38. M. Forman (Buchtele), 43. M. Forman (Košťálek, Pech) - 31. Roberts Bukarts (J. Hruška, Lakatoš), 59. Mallet (Dudas, Rosandič). Rozhodčí: Šindel, Šír - Klouček, Ganger. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 5684.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, R. Jeřábek, Košťálek, Tomáš Dvořák - Řepík, Sukeľ, Rousek - Říčka, Smejkal, A. Kudrna - M. Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, T. Pšenička, Kropáček. Trenér: Hořava.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Roberts Bukarts - Schleiss, O. Roman, Baláž - Mallet, R. Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Tabulka:

1. Liberec 42 25 4 2 11 147:103 85 2. Sparta Praha 45 18 12 1 14 148:129 79 3. Plzeň 42 22 2 7 11 137:116 77 4. Třinec 42 22 3 4 13 130:104 76 5. Mladá Boleslav 43 19 6 6 12 126:101 75 6. Brno 43 18 5 6 14 125:125 70 7. Karlovy Vary 43 15 8 4 16 143:126 65 8. Hradec Králové 42 16 5 4 17 107:103 62 9. Zlín 43 17 3 4 19 132:122 61 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Kladno 43 13 3 6 21 106:141 51 12. Vítkovice 44 10 8 4 22 108:151 50 13. Litvínov 42 12 2 6 22 115:143 46 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45