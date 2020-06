Sparta vyhrála osmý soutěžní zápas po sobě

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 2. kole ligové nadstavby ve skupině o titul Ostravu 3:2. Hosté vedli po trefě Romana Potočného, ale Pražané mezi 24. až 33. minutou otočili skóre díky dvěma gólům Adama Hložka a brance Libora Kozáka. Po pauze snížil z penalty Nemanja Kuzmanovič. Letenští v lize zvítězili posedmé za sebou, v soutěžních zápasech dokonce poosmé a pojistili si třetí místo v neúplné tabulce. Baník zůstal šestý.

Po dalším uvolnění opatření proti koronaviru může od pondělí na stadiony 5000 osob, fanoušci ale musejí být rozděleni do sektorů po maximálně 1000 lidech a obsazena může být jen každá čtvrtá sedačka. Na dvacetitisícovou Letnou se dostalo zhruba 4000 diváků, mezi nimi i několik desítek hostujících příznivců.

Oba "kotle" fanoušků vytrvale povzbuzovaly celý zápas a za omezených podmínek vytvořily více než důstojnou atmosféru. Sparťanský sektor na konci zápasu navzdory upozornění pořadatele použil světlice.

V osmé minutě se jako první prosadil Baník. Šašinka si zpracoval dlouhý balon a nahrál ho před branku volnému Potočnému, který prostřelil Heču. Po lednovém příchodu z Liberce se trefil v lize za Ostravu poprvé.

Sparta srovnala ve 24. minutě. Míč se po Dočkalově přímém centru dostal k Hložkovi, který ho umístil pod břevno. Za minutu a půl sedmnáctiletý záložník otočil skóre, když se po Karlssonově centru odrazila jeho hlavička od břevna do sítě. Hložek tak stylově oslavil 50. start v nejvyšší soutěži.

V 33. minutě Letenští zvýšili na 3:1. Karlsson nacentroval do šestnáctky na Kozáka, který nebyl v ofsajdu a zakončil z první. Vstřelil 12. gól v ligové sezoně a vyrovnal spoluhráče Kangu v tabulce kanonýrů. V další velké šanci napálil Krejčí zblízka hostujícího brankáře Laštůvku.

Téměř po hodině hry domácí Dočkal povalil ve vápně Reitera a rozhodčí Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů na videu odpískal pokutový kop, který proměnil Kuzmanovič.

Větší nápor si však Baník v nervózním utkání, ve kterém viděl devět z celkových 12 žlutých karet včetně trenéra Kozla, nevypracoval. Naopak pojistku mohl na druhé straně přidat Tetteh, jenže jeho střelu zblízka zblokovali hostující hráči nad.

Sparta, kterou příští středu čeká finále domácího poháru v Liberci, zvítězila na Letné v pátém soutěžním duelu po sobě. Ostrava čtyři kola za sebou nevyhrála a venku prohrála po osmi ligových duelech.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "V prvním poločase jsme špatně zareagovali na rozestavení Ostravy a dostávali se nám dva útočníci na dva stopery. Nakonec jsme dostali gól. Snažil jsem se to celý poločas srovnat, ale bylo to těžké, než na to kluci přišli. O poločase jsme jim to vysvětlili, jakým způsobem na toto rozestavení hrát a Ostrava už nebyla tak nebezpečná. Ale myslím si, že takhle zkušení hráči, které máme, by na to měli dokázat zareagovat sami. Jsme si vědomi toho, že máme 56 bodů. Nemůžeme nic podcenit. Čekáme na výsledky zítřejších utkání a podle toho bude vypadat příprava na následující dvě utkání, to znamená Plzeň a ve středu pohár v Liberci."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "O poločase jsem musel zvýšit hlas, protože jsem byl naštvaný. Začali jsme dobře, dali jsme gól, což jsme si přáli a Spartu to znervóznělo. Měli jsme tam ještě ošemetnou situaci v šestnáctce a střelu Jirky Fleišmana, která šla vedle. Místo toho, abychom šli do dvoubrankového vedení, tak jsme Spartě strašně lacino nabídli otočení výsledku. V březnu jsme tady v poháru prohráli 0:5 a dostali jsme čtyři góly ze standardek, takže jsme se na ně připravovali. Dnes jsme de facto ze standardky dostali vyrovnání, za dvě minuty po centru druhý gól a třetí zase ze standardky. To jsem byl naštvaný, protože jestli chceme uspět na Spartě, musíme se odrazit od osobní zodpovědnosti. Nemůže se stát, že tam Kozák vyplave sám a nikdo kolem něj. A že Hložek má čas na zakončení. To byly pro nás dost zásadní chyby a pak už to bylo těžší."