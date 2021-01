Sparta vyhrála nad Českými Budějovicemi 6:2 a upevnila si vedení

Praha - Hokejisté Sparty zdolali v 37. kole extraligy díky vydařené třetí třetině poslední České Budějovice 6:2 a po třetí domácí výhře za sebou zvýšili svůj náskok v čele tabulky. Třemi asistencemi se na tom podílel Lukáš Pech. Nováček Motor, který před posledním dějstvím držel stav 2:2, venku prohrál podesáté za sebou. Proti Spartě ani na třetí pokus v sezoně na bodový zisk nedosáhl.

Sparta nabídla Motoru hned po 99 sekundách po Kalinově faulu přesilovou hru, při které ještě Pražané odolali, ale při Pechově trestu v šesté minutě už otevřeli hosté skóre. Střelu Formana, který na jihu Čech hostuje právě ze Sparty, gólman Neužil vyrazil k devatenáctiletému obránci Kubíčkovi, který do odkryté branky zaznamenal ve svém třetím extraligovém utkání první branku.

Odpovědět mohli Řepík či Tomášek, Sparta neuspěla ani v přesilovce při Voženílkově pobytu na trestné lavici. Krátce po skončení oslabení měli další možnost hosté. Karabáček ale bekhendem Neužila nepřekonal, v následném závaru se dostal puk do branky, ale podle videorozhodčího tam českobudějovický hráč dostal puk rukou. Po Kudrnově zaváhání prověřil sparťanského gólmana také Holec.

Hned na startu druhé části zahrozil Horák a pak faulovaný Kudrna, při Slováčkově vyloučení prověřil Čiliaka Tomášek. Ve 26. minutě se Pražané dočkali vyrovnání: Jandus uvolnil rozjetého Buchteleho, který vyzrál na českobudějovického gólmana a připsal si 15. branku v sezoně.

V polovině utkání šel pykat Forman a Sparta tentokrát přesilovou hru využila. Při Řepíkově střele ještě Čiliakovi pomohla horní tyč a s dorážkou neuspěl Tomášek. Další odraz byl o chvíli později ale pro hosty nešťastný. Horákovu přihrávku srazil bruslí do vlastní branky Slováček.

Za 69 sekund ale bylo vyrovnáno. Při hře čtyř proti čtyřem si našel střeleckou pozici na levém kruhu kapitán Motoru Pýcha a prostřelil Neužila. Vrátit Spartě vedení mohl rychle nejdříve Sobotka a vzápětí i Říčka či z dorážky Vitouch, potom i Řepík.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Jihočeši ubránili při vyloučení Vydareného. Ve 45. minutě se už sparťané radovali. Pokus Buchteleho si zpracoval šikovně Říčka a zasunul puk do odkryté branky.

Za 70 sekund pojistil favorit vedení. Řepík sebral puk Allenovi a předložil ho před prázdnou branku Rouskovi. Snížit mohl Toman. V 53. minutě svou třetí asistencí v utkání vybídnul ke skórování Pech Němečka a bylo definitivně rozhodnuto. Za 122 sekund ještě po Řepíkově přihrávce u levé tyče snadno dovršil skóre Sobotka.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Měli jsme hodně špatný, doslova katastrofální vstup do zápasu. Byli jsme ve všem pomalejší, soupeř hrál hodně aktivně. Přehrával nás a vynutil si fauly hned ze začátku. První třetinu jsme vůbec nezvládli. Pak jsme udělali určité změny a něco jsme si k tomu řekli. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb, důraz a začali jsme trošku víc střílet, ale furt to ještě nebylo ono. Až ve třetí třetině jsme proměnili šance. Českým Budějovicím možná při aktivní hře došla síla a my jsme toho využili."

Václav Prospal (České Budějovice): "Je to obrázek celé naší sezony. Zápas máme docela slušně rozehraný, pak přijde pasáž, kdy začneme dělat hrubé individuální chyby, celá naše hra se rozsype a zápas nám uteče. Nemám pro to vysvětlení. Jestliže se chyby opakují, tak asi budeme muset začít apelovat na vedení, abychom přivedli hráče, kteří ty chyby opakovat nebudou. Je to frustrující, ubíjející a nevím, kolik slov mám ještě říct. My se v určitých chvílích porážíme sami."

HC Sparta Praha - Madeta Motor České Budějovice 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 26. Buchtele (M. Jandus, Pech), 32. R. Horák (Sobotka, Košťálek), 45. Říčka (Buchtele, Pech), 46. Rousek (Řepík, M. Jandus), 53. Němeček (Pech), 55. Sobotka (Řepík) - 6. Kubíček (M. Forman, D. Voženílek), 33. Pýcha (Plášil, R. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Sýkora - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Neužil - Košťálek, Němeček, Jurčina, Kalina, Polášek, Tomáš Dvořák, M. Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, A. Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Pýcha, Kubíček, Vydarený, Allen, Slováček - Z. Doležal, R. Přikryl, Holec - M. Forman, D. Voženílek, Karabáček - Jonák, Prokeš, M. Beránek - G. Ville, M. Toman, Christov - P. Novák. Trenér: Prospal.