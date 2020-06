Sparta vyhrála na Slovácku a je třetí

Uherské Hradiště - Fotbalisté pražské Sparty zvítězili ve 30. kole první fotbalové ligy na Slovácku 2:0, když obě branky dali po přestávce střídající hráči. Skóre otevřel v 66. minutě Andreas Vindheim a pátou výhru v řadě pak potvrdil v 79. minutě Guelór Kanga. Pražský tým se tak posunul na třetí místo tabulky, na druhou Plzeň ale ztrácí 16 bodů. Slovácko prohrálo druhý zápas po sobě doma a v nadstavbě bude bojovat ve skupině o Evropu. Jeho soupeřem budou v prvním kole Bohemians 1905.

Trenér Sparty Václav Kotal udělal v sestavě oproti minulému kolu hned sedm změn, jeho tým totiž ve středu čeká semifinále Poháru FAČR s Plzní. Po více než roce se v základu objevil útočník Václav Drchal.

Více ze hry ale měli v úvodu domácí. Už ve 4. minutě se Zajíc prosmýkl za obranu Pražanů, ale svého bývalého spoluhráče Heču v brance Sparty nepřekonal. Nepřesně mířil ve 12. minutě i Sadílek a v 19. zatopil obraně Sparty Kalabiška, ale duo Costa - Heča závar vyřešilo.

Hosté se dopředu dostávali pozvolna. Po deseti minutách pálil těsně vedle Krejčí, v druhé části první půle pak Sparta převzala na chvíli iniciativu, ale žádné střelecké příležitosti si nevytvořila. Naopak potlesk si za tvrdou střelu těsně nad vysloužil na sklonku půle domácí záložník Havlík.

Hned po změně stran mohl otevřít skóre Štetina, který zblízka po rohu trefil jen obránce domácích. Druhou část zápasu začala Sparta i zásluhou změn v sestavě mnohem odvážněji a v 57. minutě sklepl Tetteh míč na nohu Karlssona, ale gól z toho nepadl.

Z ojedinělého útoku domácích mohl skórovat Navrátil, jenže ve velké šanci přestřelil. Sparta svoji převahu zužitkovala v 66. minutě, kdy křižnou střelu z úhlu dorazil do sítě na hranici ofsajdu Vindheim. Hlavní sudí Franěk gól po konzultaci s videorozhodčím uznal.

Snahu o korekci výsledku výsledku rozbil domácím rychlý protiútok Sparty, kdy po přihrávce Tetteha dorážel míč pohodlně do brány Kanga. Tím bylo o dělbě bodů rozhodnuto, Sparta si výhru za výkon ve druhé půli zasloužila.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Myslím si, že zápas měl dva rozdílné poločasy. V prvním jsme byli hodně aktivní, ale bohužel jsme nedali pár šancí, střely skončily mimo branku. Byli jsme pohybliví, dobře jsme Spartu doráželi, nepouštěli jsme je do ničeho. Po přestávce se výkon hostí zvedl, přišla tam jejich kvalita. My jsme postrádali pohyb, nechali jsme volného hráče v šestnáctce a byl z toho gól podobně jako v minulém zápase s Bohemians. Když Sparta vedla, zvedlo se jí sebevědomí a využila toho. Tam se lámal zápas. My jsme šance nedali, oni ano, projevila se kvalita hráčů Sparty ve finální fázi a taky šířka jejich kádru."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Věděli jsme, o co hrajeme, chtěli jsme vyhrát a jsem rád že se to povedlo. V první půli hráli hodně mladí, taky tam měli dobré věci, ale po přestávce rozhodla kvalita. Ve druhém poločase jsme byli dominantní a zaslouženě jsme vyhráli. Využil jsem pět střídání, čímž jsem posílil kvalitu o rychlostně vybavené hráče. To se nám povedlo. Teď je sled zápasů tak rychlý, ve středu nás čeká semifinále poháru s Plzní, které nám ukáže, zda jsme na dobré cestě."