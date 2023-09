Sparta vyhrála na ledě mistrovského Třince po nájezdech 3:2

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté podlehli ve 2. kole extraligy na svém ledě Spartě 2:3 po samostatných nájezdech. Obhájce titulu vedl po 20 sekundách trefou Martina Růžičky, hosté otočili ještě v úvodní třetině góly Vladimíra Sobotky a Filipa Chlapíka. V závěru prostřední části vyrovnal Daniel Voženílek a zápas rozhodl v rozstřelu Pavel Kousal. Oceláři získali první bod sezony, Pražané vyhráli i druhý zápas.

Oceláři vyvěsili před utkáním pod strop haly transparent s nápisem Mistři 2022/23 a na Spartu, kterou vyřadili na jaře v cestě za pátým titulem ve čtvrtfinále, vletěli, jak se na obhájce sluší. Už po dvaceti sekundách se prosadil z dorážky Růžička a vstřelil svůj 300. gól v historii třineckého klubu.

Více domácí z úvodního náporu nevytěžili a Pražané během 108 sekund z prvních vážnějších akcí vývoj otočili. Sobotka vyrovnal střelou z mezikruží a Chlapík potrestal vyloučení Kurovského střelou z pravého kruhu. Loňský vítěz ceny Hokejista sezony skóroval v extralize poprvé od návratu ze Švýcarska.

Sparta zahrozila v prostřední části jako první Formanem, poté přežila šance Hudáčka, Vrány i Růžičky. Hosté prohýřili zhruba v polovině utkání 55 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři. Moc nevymysleli ani při čtyřminutovém trestu Nestrašila za vysokou hůl, byť je od třetího gólu dělily centimetry - Řepík zazvonil na tyč. To Třinec z jediné početní výhody ve druhé třetině udeřil a Voženílek zakončil oku lahodící akci trefou do odkryté branky.

Domácí byli na začátku třetí třetiny blízko třetímu gólu. Voženílek ani Daňo ale nevyzráli v přesilové hře na Kováře. Postupem času působila aktivnějším dojmem Sparta a v největší šanci Mozík po individuálním průniku nepřelstil Mazance. Třinecký gólman se vytáhl v prodloužení, když se stihl rychle přemístit proti střele Řepíka.

Na druhé straně neuspěli v sólových únicích Hudáček ani Voženílek. Ve strhující koncovce měli navrch Oceláři, jenže Kovář kraloval. Tým podržel při šancích Nestrašila, Daňa i Růžičky.

V rozstřelu se prosadil jako první hostující Irving, za Třinec vyrovnal Daňo. Ve třetí sérii rozhodl Kousal odvážným zakončením - naznačil kličku, ale mezitím nechal puk projet do branky. Výhru Sparty pak ještě stvrdil Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Viděli jsme na začátek sezony velmi dobrý zápas, bojovný z obou stran. Výborně jsme začali, ale přibrzdila nás oslabení, hlavně ve druhé třetině. Bylo velmi důležité, že jsme ubránili pět na tři i pět na čtyři. Kdyby nám Sparta odskočila do dvougólového vedení, už by to bylo těžké. Povedlo se nám vyrovnat před koncem druhé třetiny. Třetí už byla taktičtější, šance se ale rodily na obou stranách. V prodloužení jsme měli několik dobrých příležitostí a bereme bod. Chtěli jsme víc, ale je potřeba respektovat sílu soupeře. Oproti zápasu v Plzni, kde jsme nepodali dobrý výkon, to byl návrat k tvrdé práci. Nechci říci, že je bod dobrý, ale můžeme se od něj odrazit dále."

Pavel Gross (Sparta): "Chtěli jsem tady Třinec trošku potrápit. Víme, že mají vynikající mančaft a vysokou kvalitu. To se potvrdilo. Začali dobře, po dvaceti sekundách vedli 1:0 a trvalo nám docela dlouho, než jsme se z toho vyklubali. Po sedmé osmé minutě už to bylo lepší, otočili jsme. Druhá třetina byla taková nervózní, hodně hrály speciální formace na přesilovky a oslabení. Měli jsme dvě dobré šance, ale nedali jsme je a Třinec vyrovnal na 2:2. Třetí třetina se mi líbila. Byla z naší strany klidnější, hokejová a dokonce jsme mohli něco udělat. V prodloužení měl Třinec asi dvě tři vyložené šance a Kuba Kovář nás podržel těžkým způsobem, že jsme se vůbec dostali do penalt. Penalty jsou loterie a tam jsme byli šťastnější."

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Růžička (D. Voženílek), 39. D. Voženílek (Daňo, M. Růžička) - 10. Sobotka (Řepík, Chlapík), 12. Chlapík (Řepík, Sobotka), rozhodující sam. nájezd P. Kousal. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 4487.

Sestavy:

Třinec: Mazanec (na sam. nájezdy Švančara) - Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - L. Hudáček, P. Vrána, Pánik - Hrehorčák, Miloš Roman, A. Nestrašil - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Řepík, Sobotka, Chlapík - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - Konečný, O. Najman, M. Forman. Trenér: Gross.