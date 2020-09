Sparta vyhrála i v Příbrami a dál bez ztráty bodu vede ligu

Příbram - Fotbalisté Sparty vyhráli v 5. kole první ligy v Příbrami 3:1. Pražané jako jediní v soutěži zůstávají bez ztráty bodu a nadále vedou tabulku. U Litavky otevřel skóre Lukáš Juliš, za chvíli srovnal domácí Stanislav Vávra, ale ještě do pauzy poslal hosty znovu do vedení Ladislav Krejčí starší. Jeho jmenovec Ladislav Krejčí mladší pak v druhé půli přidal pojistku. Příbram doma neporazila Spartu už přes 15 let a nadále čeká na první výhru v ligové sezoně. S jedním bodem je předposlední.

Příbram v minulém kole nehrála na Slovácku kvůli 13 pozitivním testům na koronavirus v týmu. Středočeský celek dal nakonec proti Spartě dohromady velmi solidní sestavu a hráči jako by chtěli ukázat, že si možnosti znovu hrát váží. Favorita v úvodu i díky nasazení přehrávali a měli také první možnost po Rezkově ráně z voleje.

Hosté se poprvé v sezoně vrátili k rozestavení se čtyřmi obránci a byli těžkopádní, opět však potvrdili, že se jim nemůže nechat prostor na rychlou akci. Ve 24. minutě se Sparta poprvé dostala k protiútoku, po ose Hložek - Krejčí starší doputoval míč z levé strany po přízemním centru před dobíhajícího Juliše a ten vstřelil pátý gól v ligové sezoně.

Příbram inkasovaná branka vybudila k další aktivitě. Pinc sice ještě pálil nad, ale v 28. minutě Plechatý nezachytil Vávrův náběh do šestnáctky a domácí vyrovnali.

Těsně před pauzou však Příbramští nezvládli na pohled jednoduchou situaci u rohového praporku, kde Karlsson vybojoval míč v souboji s Cmiljanovičem, poslal míč před branku a Krejčí starší se prosadil hlavou. Levý záložník dal první gól po návratu z Itálie.

Brzy po pauze přišla Sparta o zraněného Hložka, kterého nahradil Trávník. Chvíli nato se poprvé v letenském dresu dostal v ligovém utkání na trávník i příbramský odchovanec Polidar. Domácí sice byli nadále aktivní, ale s přibývajícími minutami jim zřetelně docházely síly a neměli už příliš šancí na obrat.

Hosté neměli nijak viditelně navrch, definitivně pod kontrolu zápas dostali až v 69. minutě. Na Dočkalův centr z rohového kopu si naskočil mladší z dvojice Krejčích a hlavou definitivně rozhodl.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Zápas jsme zvládli solidně, ale Sparta ukázala, v čem je lepší a zaslouženě vyhrála. Stačily jí dvě šance, z kterých dala dva góly. Produktivitou nás tak jasně předčila, přestože jsme 70 minut byli určitě vyrovnaným soupeřem. My jsme v tomto složení trénovali čtyři dny a zápas zvládli velmi dobře, ale ztracené body teď musíme přivézt z Liberce. Není to jednoduchý vstup do sezony, potkávají nás různé potíže, ale my se s tím musíme vyrovnat. O sestavě jsme měli po příchodu Folprechta a ukončení karantén u hráčů jasno od úterý, protože další hráči k dispozici prostě nebyli. Alespoň dostali šanci mladí hráči a určitě nezklamali."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Očekávali jsme důraznou hru od soupeře a to nám dělalo problémy, přestože jsme chtěli jejich hru eliminovat i hrou na čtyři obránce. Byli jsme příliš statičtí, pomalu jsme kombinovali, hra se mi moc nelíbila. Zlepšení přišlo až ve chvíli, kdy jsme dali míč na zem, znovu jsme navíc dokázali být hodně produktivní. O přestávce jsem byl hodně kritický, naštěstí přišel poměrně brzy třetí pojišťovací gól. Čekají nás v příštím týdnu dva zápasy, zase budeme mít možnost vyzkoušet další hráče. Hložka jsme střídali, protože měl zraněný kotník ze začátku utkání a po pauze se přidalo i roztržené koleno. Raději jsme ho šetřili. Radost máme z toho, že se každým zápasem zlepšuje Láďa Krejčí starší, ale on bude ještě lepší."

1. FK Příbram - Sparta Praha 1:3 (1:2)

Branky: 28. Vávra - 24. Juliš, 45. Ladislav Krejčí I, 69. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Lerch (video). ŽK: Pinc, Rezek (oba Příbram). Diváci: omezený počet (limit 2000 diváků na stadionu).

Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kleščík, Cmiljanovič - Soldát (85. Budínský), Folprecht - Pilík (73. Belej), Rezek, Vávra (73. Boakye) - Pinc (66. Hájek). Trenér: Čuhel.

Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Hanousek - Karlsson (62. Polidar), Ladislav Krejčí II, Sáček, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš (81. Kozák), Hložek (50. Trávník). Trenér: Kotal.