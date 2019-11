Sparta vydřela výhru nad Hradcem Králové, rozhodl Buchtele

Praha - Hokejisté Sparty vydřeli v 18. kole extraligy výhru nad Hradcem Králové 2:1 a i nadále vedou soutěž s náskokem šesti bodů před druhou Plzní. Pražané tak naplno bodovali počtvrté za sebou a vyhráli 13 z posledních 14 utkání. Východočeši, kteří vedli 1:0, naopak prohráli potřetí za sebou. Duel rozhodl ve 48. minutě Jan Buchtele.

Pražané v úvodu nevyužili první přesilovku a nezužitkovali ani následný tlak, i kvůli tomu inkasovali jako první. V 10. minutě otevřel skóre po samostatné akci Radovan Pavlík. Hned vzápětí mohl přidat druhý gól Smoleňák, kapitán hostů ale branku Sparty přestřelil.

Vyrovnání měl na hokejce Sukeľ, při brejku v oslabení ale také nemířil přesně. Navíc byl vzápětí vyloučen Buchtele a domácí hráli 61 sekund ve třech. Východočeši ale dvojnásobnou přesilovku nevyužili.

Na začátku druhé třetiny se podařilo po Řepíkově střílené přihrávce vyrovnat Smejkalovi, žádný tlak ale gól Sparty nepřinesl. Pražané jsou sice lídrem extraligy a dlouhodobě se jim daří, na ledě to však vidět nebylo.

Oba celky si občas vytvořily šanci, brankáři Machovský i Mazanec byli pozorní. Diváci v O2 areně se tak většinou nudili. Ve 43. minutě byl blízko druhé brance Smejkal, sám před Mazancem ale trefil jen tyč.

O pět minut později se již Pražané do vedení dostali, když Buchtele po spolupráci s Formanem a Pechem využili chybu v komunikaci Mazance s Rosandičem. Hradecký gólman své zaváhání vzápětí napravil, když zlikvidoval Tomáškovu šanci. Vyrovnat se hostům, kteří byli střelecky aktivnější, nepovedlo ani v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Bylo to hodně taktikou svázané utkání, oba týmy hrály hodně defenzivně a na ledě nebylo moc místa. I velkých šancí bylo málo. Dlouho to bylo 1:1, neměli jsme moc střel, Hradec hrál dobře, nebyla tam jednoduchá střídání, ale všichni kluci makali. Byl to těžký zápas a jsme šťastní za tři body."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Věděli jsme o síle Sparty i o tom, jakou má sérii. Ustáli jsme tlak ze začátku první třetiny, podařilo se nám ji vyhrát 1:0. Myslím si, že to dnes bylo hodně urputné a bojovné utkání z obou stran, kde se střídaly šance. Bohužel rozhodla naše chyba ve třetí třetině, kdy tam neproběhla komunikace s gólmanem a soupeř z toho vytěžil rozhodující gól. V závěru jsme se už k moc šancím nedostali, ale kluci bojovali a snažili. Dnes to ale bylo málo, na jeden gól se pokaždé nedá vyhrát."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Smejkal (Řepík), 48. Buchtele (Forman, Pech) - 10. F. Pavlík. Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Komárek, J. Frodl. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 9772.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, Piskáček - Řepík, Tomášek, Smejkal - Říčka, Sukeľ, A. Kudrna - Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, Rousek, T. Pšenička. Trenéři Krupp a J. Nedvěd.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Nedomlel, Rosandič, F. Pavlík, Šalda - Jergl, Koukal, Červený - Smoleňák, Cingel, R. Pavlík - Vincour, Rákos, Perret - Paulovič, Kubík, Kevin Klíma. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.