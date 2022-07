Sparta vstoupila do ligy domácí prohrou 1:2 s Libercem

Praha - Fotbalisté Sparty po čtvrtečním vyřazení v Evropské konferenční lize s norským Vikingem Stavanger vstoupili do nejvyšší soutěže překvapivou domácí prohrou 1:2 s Libercem. Pražané pod vedením dánského trenéra Briana Priskeho, který debutoval v české lize, nezvítězili ani ve třetím soutěžním duelu sezony. V lize podlehli Severočechům po pěti zápasech.

Slovan se na Letné ujal vedení už po 65 sekundách hry zásluhou Christiana Frýdka. V 19. minutě si dal vlastní branku domácí obránce Jaroslav Zelený. V 75. minutě snížil střídající Kryštof Daněk. Utkání nedohrál domácí útočník Jan Kuchta, který v nastavení dostal červenou kartu za šlápnutí na hostujícího gólmana Oliviera Vliegena.

Sparta oproti duelu v Norsku nastoupila s jedinou změnou v sestavě, Wiesnera nahradil na kraji obrany Mejdr. Domácí inkasovali po 65 vteřinách od úvodního hvizdu. Frýdkův centr ze standardky nečekaně zapadl až na zadní tyč, míč možná ještě lehce tečoval Gebre Selassie. Bývalý hráč Pražanů zaznamenal svou třetí trefu v nejvyšší soutěži, na Letné skóroval i loni v listopadu při ligové prohře 1:2.

Už v deváté minutě zraněného domácího křídelníka Haraslína nahradil Minčev. V 19. minutě Talovjerovu prudkou střelu z přímého kopu vytáhl gólman Holec na roh, balon navíc přizvedl jeden z bránících sparťanů ve zdi.

Z následného rohového kopu Slovan zvýšil. Obránce Letenských Zelený odhlavičkoval míč v souboji nešťastně na zadní tyč a útočník Kuchta už ho nedokázal uklidit do bezpečí. To už nevydržel sparťanský "kotel", který začal skandovat hanlivé urážky na vedení Sparty a jejího majitele Daniela Křetínského.

V 28. minutě Matouškovu střelu z vápna vytáhl Holec mimo tři tyče. Na druhé straně střídající Minčev odcentroval do vápna a hostující gólman Vliegen si málem balon srazil do vlastní sítě. Třetí gól Severočechů odvrátil Holec po Červově střele. V závěru úvodního dějství si za libereckou obranu zaběhl Kuchta, jenže Vliegena nepřekonal. Chvíli poté Karabec hlavičkoval vedle.

Po přestávce domácí výrazně přidali na tempu a dělovku střídajícího Höjera z přímého kopu vyrazil brankář Slovanu na břevno. Po skoro hodině hry se do brejku dostal Liberec, ale Matoušek ho vyřešil překopnutím branky.

V 75. minutě Sparta snížila po akci střídajících hráčů, když Čvančarovu střílenou přihrávku usměrnil do sítě skluzem Daněk. Devatenáctiletý záložník vstřelil šestý ligový gól a premiérový soutěžní za letenský tým po letním příchodu z Olomouce.

Vzápětí se dvakrát vyznamenal Vliegen. Nejprve po Kuchtově centru z bezprostřední blízkosti zastavil Čvančarovu hlavičku a poté i pokus Zeleného z šestnáctky. Kuchta zase z otočky pálil vedle a stejně dopadla i Hanckova zblokovaná rána.

V nastavení Kuchta v souboji o míč na Vliegena úmyslně šlápl a uviděl žlutou kartu. Po konzultaci s videem a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Szikszay svůj původní verdikt zrušil a bývalého hráče Liberce vyloučil. Slovan zvítězil venku v lize po devíti duelech.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Výsledek není dobrý. Nejsem s ním spokojený stejně jako všichni, kdo Spartě fandí. Není přijatelný. Nesouhlasím s tím, že od 75. minuty jsme byli lepší. Podle mě byl celý druhý poločas hodně dobrý. Od začátku druhé půle jsme tlačili, vytvořili si šance, hodně si přihrávali do šestnáctky, dostali jsme Liberec pod tlak, měli jsme hodně standardních situací. Druhá půle se mi hodně líbila. Bohužel jsme už ale nestihli vyrovnat."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Musím být spokojený, protože jsme začali na Spartě třemi body, což byl náš sen. Klíč k tomu byl v prvním poločase, v úvodu zápasu. Dobře jsme do něj vstoupili a po dlouhé době jsme si pomohli standardkami, z nichž jsme dali dvě branky. Spartu tu trošku utlumilo. Celý výkon v první půli byl takový, jak jsme tady chtěli hrát. To znamená ne úplně hluboko, ale z kompaktního bloku ve středním pásmu a ze zisků být nebezpeční. Kromě dvou branek jsme tam měli další situace, z nich jsme mohli dát další gól. Spartu jsme nepustili do šance až do 44. minuty, kdy šel Kuchta sám z ojedinělého nákopu. První půle vyzněla v náš prospěch zaslouženě. Ve druhém poločase to musela Sparta zkusit nátlakově, úvod jsme nezachytili. Pak jsme hru vyrovnali a v té fázi jsme dostali gól na 1:2, když už jsme chtěli střídat. Sparta se dostala zpátky a v závěru to bylo otevřené. Až do konce bojovala o to, aby dneska neprohrála. Silou vůle a výborným výkonem Olieho Vliegena jsme to dokázali udržet, a proto si vezeme tři body."

Sparta Praha - Slovan Liberec 1:2 (0:2)

Branky: 75. Daněk - 2. Frýdek, 19. vlastní Zelený. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Volf - Štěrba (video). ŽK: Sadílek, Kuchta, Čvančara - Purzitidis, Vliegen, Kozel (trenér). ČK: 90.+7 Kuchta (Sparta). Diváci: 13.275.

Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Zelený - Sadílek, Fortelný (69. Daněk) - Pešek (69. Juliš), Karabec (46. Höjer), Haraslín (9. Minčev, 60. Čvančara) - Kuchta. Trenér: Priske.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Prebsl, Mikula - Červ (68. Purzitidis), Doumbia - Matoušek (67. Mészáros), Frýdek (77. Mara), Ghali (38. Van Buren) - Rondič (77. Rabušic). Trenér: Kozel.