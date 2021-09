Sparta vstoupí v Kodani proti Bröndby do skupiny EL

Kodaň - Čtvrtečním zápasem na hřišti Bröndby Kodaň vstoupí fotbalisté Sparty do základní skupiny Evropské ligy. Zatímco Pražané se v hlavní fázi soutěže představí podruhé za sebou, úřadující dánský mistr premiérově od sezony 2005/06, kdy se hrála pod názvem Pohár UEFA. Pro Bröndby půjde zároveň od té doby o první podzimní účast v evropských pohárech.

Svěřenci trenéra Nielse Frederiksena se do Evropské ligy dostali po vyřazení v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů se Salcburkem po dvou porážkách 1:2. Letenští přešli do soutěže po postupu ve 2. předkole Ligy mistrů přes Rapid Vídeň a vypadnutí v následujícím předkole s Monakem.

Skupinu A doplňují čtvrtý celek uplynulé sezony francouzské ligy Olympique Lyon a obhájce skotského titulu Rangers sídlící v Glasgow. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Skupina je těžká, ale jsou ještě těžší skupiny. Musíme být do druhého, nebo třetího místa, abychom hráli na jaře. Doufám, že se nám to podaří. Hlavně zjistíme, na co doopravdy máme," řekl pro klubovou televizi sparťanský trenér Pavel Vrba.

"Podařilo se nám přejít přes Rapid Vídeň, který taky dokázal postoupit do Evropské ligy. Je to mužstvo na podobné úrovni jako my. Pak jsou tam mužstva, která jsou trošku dál. Jsem zvědavý, jak tu konfrontaci, co nás teď čeká, zvládneme a jestli můžeme myslet dál," uvedl sedmapadesátiletý bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace.

Bröndby v minulé sezoně získalo po 16 letech titul, celkově jedenáctý v klubových dějinách. V novém ročníku však zvítězilo v jediném z deseti soutěžních duelů. V páteční generálce remizovalo doma s nováčkem Silkeborgem 1:1 a v domácí lize je až na osmém místě. "Jsem rád, že nám vyšlo Bröndby, protože si myslím, že to je pro nás hratelný soupeř. Zároveň srovnání s dánským týmem může být zajímavé," prohlásil záložník Filip Souček.

Sparta v sobotu prohrála v Plzni 2:3 a v české nejvyšší soutěži poprvé od dubna po 15 zápasech nebodovala. "Zápas nám spíš ukázal, co nás čeká. Teď je otázka, jestli to dokážeme zvládnout a jestli to pro nás bude dostatečné poučení," konstatoval Vrba.

Celek z dánské metropole se dosud v pohárech utkal s českým mužstvem pouze v 1. kole Poháru UEFA v sezoně 2003/04, kdy jiný pražský celek Žižkov zdolal dvakrát 1:0. Se Spartou se Bröndby v soutěžním utkání ještě nestřetlo.

Duel má výkop v 21:00. Oficiálně na stadion smí i hostující fanoušci, kteří se kvůli nařízení UEFA s ohledem na pandemii koronaviru nesměli účastnit předkol.

Statistické údaje před utkáním Evropské ligy Bröndby - Sparta: Výkop: čtvrtek 16. září, 21:00. Rozhodčí: Rozhodčí: Stavrev - Kostadinov, Lika (všichni Mak.) - Raczkowski (video, Pol.). Bilance (klubová): Dánsko - ČR (Československo) 37 8-11-18 29:61. 1962/63 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:0, 0:5, 1966/67 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:2, 0:4, 1979/80 UEFA: Brno - Esbjerg 6:0, 1:1, 1983/84 UEFA: Ostrava - 1903 Kodaň 5:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Sparta Praha - Lyngby 0:0, 2:1, 1991/92 PVP: Odense - Ostrava 0:2, 1:2, 1995/96 PVP: Hradec Králové - FC Kodaň 5:0, 2:2, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Silkeborg 0:1, 2:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - AB Kodaň 3:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Bröndby Kodaň - Žižkov 1:0, 1:0, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Odense 0:0, 0:0, pen. 4:3, 2009/10 EL: FC Kodaň - Sparta Praha 1:0, 3:0, 2011/12 LM: FC Kodaň - Plzeň 1:3, 1:2, 2015/16 EL: Jablonec - FC Kodaň 0:1, 3:2, 2016/17 EL: Sönderjyske - Sparta Praha 0:0, 2:3, 2017/18 EL: Zlín - FC Kodaň 1:1, 0:3, 2018/19 EL: FC Kodaň - Slavia Praha 0:1, 0:0, 2020/21 EL: Plzeň - Sönderjyske 3:0, 2020/21 LM: Slavia Praha - Midtjylland 0:0, 1:4. Bröndby v Evropě: LM/PMEZ 44 15-8-21 56:67 EL/UEFA 126 57-27-42 203:149 PVP 4 2-1-1 7:4 Celkem 174 74-36-64 266:220 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 118 48-33-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 294 117-68-109 427:379 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Bröndby: Hermansen - Bruus, Maxsö, Tshiembe, Mensah - Cappis, Radoševič, Frendrup, Greve - Uhre, Hedlund. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Polidar - Haraslín, Pavelka, Souček, Sáček, Pešek - Hložek. Absence: Bjur, Riveros (oba zranění), Wikström (zranění + není na soupisce), Skipper (není na soupisce) - Höjer (zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Čelůstka, Dočkal, Juliš, Ladislav Krejčí II (všichni nejistý start). Zajímavosti: - týmy se v evropských pohárech ještě neutkaly - Bröndby se do základní skupiny EL dostalo po vyřazení v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů se Salcburkem (2 porážky 1:2) - Sparta přešla do EL po postupu ve 2. předkole LM přes Rapid Vídeň a vypadnutí v dalším předkole s Monakem - Bröndby se v hlavní fázi EL představí podruhé v historii a poprvé od sezony 2005/06 (tehdy pod názvem Pohár UEFA) - Bröndby se dosud v pohárech utkalo s českým týmem pouze v Poháru UEFA v ročníku 2003/04, kdy pražský celek Žižkov porazilo 2x 1:0 - Sparta zdolala dánské týmy v pohárech v normální hrací době v jediném z posledních 6 duelů - Sparta poslední 3 pohárové zápasy v Dánsku v normální hrací době nevyhrála, ale prohrála tam jediné z 5 utkání - Sparta se v základní skupině EL představí ve 2. sezoně po sobě, posledně skončila 3. a do vyřazovací fáze nepostoupila - Bröndby prohrálo v pohárech 4x za sebou - Bröndby doma v pohárech podlehlo 2x po sobě - Sparta v pohárech nezvítězila v 5 z posledních 6 utkání - Sparta triumfovala venku v pohárech v jediném z posledních 10 zápasů a poslední 3 tam prohrála - Bröndby v minulém ročníku získalo po 16 letech dánský titul a celkově 11. v historii - Bröndby v aktuální sezoně vyhrálo jediný z 10 soutěžních duelů - Bröndby v generálce remizovalo s nováčkem Silkeborgem 1:1 a v lize je až na 8. místě, Sparta prohrála v Plzni 2:3 a poprvé od dubna po 15 utkáních v české nejvyšší soutěži nebodovala - ve Spartě působí dánský obránce Höjer, který je však zraněný - za Bröndby hrál dříve Čech Kliment