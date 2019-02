Praha - Fotbalová Sparta vstoupí do ligového jara s novým generálním partnerem sázkovou společností Tipsport. Trenér Zdeněk Ščasný také rozhodl, že letenský tým místo klasického kapitána povede skupina pěti nejzkušenějších vůdčích hráčů.

"Došli jsme k tomu po dohodě s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty) a myslím, že je to velmi dobrý nápad," řekl na dnešní tiskové konferenci Ščasný. "Větší skupinu jsme zvolili proto, aby hráči cítili větší zodpovědnost a aby mezi sebou víc komunikovali a diskutovali," dodal.

Mezi pěticí vůdčích hráčů je Martin Frýdek s Costou, další hráče Ščasný nechtěl jmenovat, protože se to dozví až při dnešním odpoledním tréninku. "Ale není to nic složitého. Těžko předpokládat, že dáme pásku Plechatému, při vší úctě. Budou to zkušení hráči," uvedl v narážce na adresu devatenáctiletého stopera.

Na dresech budou sparťané nosit jméno nového partnera Tipsportu. "Sparta je bezpochyby nejlepší a nejúspěšnější klub v Česku. A i přes sportovní neúspěchy v posledních sezonách věříme v její ohromný potenciál," uvedl marketingový ředitel sázkové společnosti Jan Čumpelík.

"K té příležitosti jsme také vypsali nové kurzy, například jestli se vrátí bývalý kapitán Bořek Dočkal nebo jestli se Sparta dostane do pohárů," řekl. Podle Tipsportu je šance na Dočkalův příchod z Číny do konce roku 2:1. Na zisk titulu má letenský celek podle bookmakerů šanci 150:1, stejně jako na postup do skupiny Ligy mistrů. Na účast v Evropské lize je kurz 1,01:1.