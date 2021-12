Sparta vidí šance v EKL proti Partizanu vyrovnaně

Praha - Fotbalisté Sparty považují los úvodní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy, v níž se utkají s bělehradským Partizanem, za dobrý. Šance obou týmů vidí vyrovnaně. Brankář Dominik Holec i defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší doufají, že epidemiologická situace umožní hrát před plnými stadiony. Oba chtějí zažít bouřlivou atmosféru v srbské metropoli.

Pražané přešli do Evropské konferenční ligy z třetí pozice v Evropské lize. Partizan v hlavní fázi EKL obsadil v konkurenci Gentu, Anorthosisu Famagusta a Flory Tallinn druhé místo. První duel odehraje Sparta doma 17. února, odveta v Bělehradě je na programu o týden později. Zatímco v Česku může nyní kvůli pandemii koronaviru na sportovní akce maximálně 1000 diváků, v Srbsku mohou být venkovní stadiony zaplněné z poloviny. Kapacita stadionu Partizan je bezmála 30 tisíc.

"Jsem moc rád, že jsme nechytli Bodö/Glimt. Přál jsem si Partizan kvůli fanouškům. Když zbývalo posledních pět týmů, tak jsem měl jasno. Chci tu atmosféru zažít. Doufám, že situace ohledně covidu se zlepší a bude moci být plný stadion v Srbsku i v Praze. V domácí lize jsou suverénní, v Konferenční lize ale párkrát zaváhali. Tak jsem zvědavý, jak to s nimi bude vypadat. Vnímám to jako dobrý los," citoval web Sparty Krejčího mladšího.

"Je to zajímavý soupeř, hratelný. Věřím, že si s ním poradíme co nejlíp. Byli tam i lehčí soupeři, ale sportovně to bude zajímavá výzva. Bude to vyrovnaný a zábavný dvojzápas i pro diváky. Pokud to opatření povolí, čekají nás asi dost vyhrocené zápasy z pohledu fanoušků. Prostředí tam asi bude hodně divoké, z tohoto pohledu se máme na co těšit. Uděláme všechno pro to, abychom přes ně šli dál," uvedl Holec.

Se soupeřem je spokojený i sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Je to velice zajímavý los, dostali jsme prestižní srbský klub s bohatou historií. Mají výbornou sezonu v domácí lize, mají tam spoustu bodů, jsou dominantní. Nečeká nás nic lehkého. Šance vnímám vyrovnaně. Začínáme doma, nevidím to jako nevýhodu. Hlavně si přeju, aby u toho mohli být fanoušci, aby nás mohli podpořit. To může udělat obrovský rozdíl," řekl bývalý hráč Dortmundu nebo Arsenalu.

Pikantní bude duel pro trenéra Pražanů Pavla Vrbu, který s Plzní vystavil Partizanu stopku v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy v sezoně 2017/18. V Bělehradě se hrálo 1:1, doma Viktoria zvítězila 2:0 a následně vypadla s lisabonským Sportingem.

"Partizan každý rok v domácí soutěži bojuje o titul, aktuálně vede s výbornou bilancí srbskou ligu. Obecně dostávají poměrně málo branek, střelecky se jim přitom například na domácí scéně opravdu hodně daří. Je to tým poskládaný většinově z domácích hráčů. Respektujeme sílu soupeře, ale přejeme si postoupit do další fáze soutěže," konstatoval Vrba.

Sparta se s Partizanem dosud utkala jen v sezoně 1965/66 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce dnešní Ligy mistrů. První zápas doma vyhrála 4:1, ale po venkovním debaklu 0:5 ze soutěže vypadla. Partizan nakonec došel až do finále, v němž podlehl Realu Madrid 1:2.