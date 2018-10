Zlín - Fotbalisté Sparty ve 13. ligovém kole prohráli 0:1 ve Zlíně. O výhře domácích rozhodl gólem Jean David Beuaguel a Ševci ukončili sérii čtyř zápasů bez vítězství. Pražané naopak venku zaznamenali třetí porážku 0:1 za sebou a v tabulce jsou čtvrtí o bod za Ostravou. První Slavia jim tak týden před derby může odskočit na sedm a druhá Plzeň na pět bodů.

V sestavě Zlína citelně chyběl zraněný stoper Buchta a na marodku se vrátil i útočník Poznar. Sparta postrádala ve středu pole Kangu, kterého zřejmě kvůli sedmi žlutým kartám trenér Šcasný šetřil na derby se Slavií.

Ševci se snažili od začátku zápasu kombinovat a zbytečně neztrácet míče. Tato taktika jim vynesla vyrovnanou partii a také střelecké příležitosti. Sparta dvacet minut spoléhala na opatrnou hru, kterou prokládala protiútoky bez přesnějšího zakončení. První vážnější šanci vypracoval domácí Jiráček, který našel v trestném území volného Holíka, jehož střelu ale brankář Nita chytl.

Sparta postupně zvýšila tlak a získala územní převahu. Po půl hodině hry po centru Stancia z pravé strany zahrozil Mebrahtu, jeho pokus z úhlu ale stačili zlínští zadáci odvrátit. Další šanci měl Čivič. Na druhé straně po Hnaníčkově centru Beauguelova hlavička těsně minula branku.

Po změně stran se Sparta snažila zrychlit hru. Útočná snaha ale končila na obětavě bránícím soupeři. Stejně jako v úvodním poločase se Ševci zbytečně nezbavovali míčů a drželi vyrovnanou partii. Velkou šanci otevřít skóre měl po Podiově trestném kopu v 76. minutě Gajič, kterému v rozhodují chvíli míč odskočil k brankáři Nitovi.

V závěrečné čtvrthodině dostal aktivně hrající Zlín Spartu pod tlak. Ten korunoval v 84. minutě po centru Matejova z pravé strany Beauguel svou osmou trefou v sezoně.

Závěrečná snaha Sparty o vyrovnání už vyzněla naprázdno. Naopak v nastavení mohl výhru Zlína navýšit Hronek, který neproměnil sólový protiútok. Spartě tak potřetí za sebou venku prohrála 0:1 a ze 14 ligových zápasů ve Zlíně jen třikrát vyhrála. Domácím patří pátá příčka o dva body právě za letenským celkem.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): "V první půli jsme hráli poctivý fotbal. Byl to boj. Nedostávali jsme se tak do kombinace, jak bychom chtěli. Druhá půle byla z naší strany podstatně lepší. Soupeře jsme nenechali hrát. Napadali jsme jej už v rozehrávce. Vstřelili jsme také díky tomu i branku. Zažíváme pocit uspokojení, že jsme vyhráli. Sparta je jako klub pojem. Každý zápas proti ní je nejen pro mě, ale i pro všechny hráče, mimořádnou událostí. Do zápasu jsme šli s tím, že pokud se povede vyhrát, tak je to vzpomínka na celý život. Kluci bojovali a dřeli po celých devadesát minut. Za to jim patří dík."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Dnešní porážka byla jiná, než předcházející dvě prohry 0:1 v Plzni a v Olomouci. Pokud chceme ve Zlíně bodovat, tak musíme v prvním poločase situace vyřešit brankou. Příležitostí na to, abychom skórovali, jsme si vypracovali poměrně dost. I když šance nebyly stoprocentní. Máme problém s agresivitou ve velkém vápně. Soupeř hrál velmi obětavě, padal do střel. Zápas jsme měli v prvním poločase na rozdíl od Zlína, který se soustředil na defenzívu, pod kontrolou. Druhý poločas už to tak nebylo. Zlín zvýšil agresivitu, změnil styl hry a hrozil z brejků. A dostali jsme také branku. Pořád se opakuje, že nejsme schopni podávat výkony z domácího hřiště i venku. To je zásadní."

Fastav Zlín - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 84. Beauguel. Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka. ŽK: Podio - Chipciu, Stanciu. Diváci: 5147.

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík (81. Lukáš Holík), Jiráček, Bartošák - Jakubov (46. Vyhnal, 90.+ 3 Hronek), Beauguel. Trenér: Bílek.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Štetina, Costa - Stanciu, Frýdek, Čivič (80. Vatajelu) - Šural (67. Sáček) - Pulkrab (60. Tetteh), Mebrahtu. Trenér: Ščasný.